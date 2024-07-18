Описание тура
Отправьтесь в Идеальный 7 дневный тур по острову Сокотра, чтобы своими глазами увидеть очаровывающие пейзажи острова в спокойном и размеренном темпе. Этот маршрут тщательно составлен специально для тех, кто предпочитает в полной мере оценить потрясающую природную красоту и уникальную среду Сокотры. Вы сможете расслабиться, засыпая под успокаивающие мелодии океанских волн и просыпаясь с захватывающими дух рассветами. Прочувствуйте природу в ее чистейшей форме, ощутите моменты спокойствия и незримую связь со Вселенной. Этот тур предлагает идеальную возможность избавиться от стресса, восстановить внутреннее равновесие и гармонию.
Важно! Порядок дней и локаций может меняться. Это делается для вашего комфорта, чтобы минимизировать пересечения с другими группами и вы могли насладиться локациями без толп. Все заявленные в туре места будут посещены.
Изменились город (страна) вылета — теперь на Сокотру вылетают рейсы из Джидды (Саудовская Аравия). В связи с изменением расписания авиарейсов, программа тура сократилась на 1 день, но все локации сохранились, путешествие стало еще более насыщенным.
Программа тура по дням
Природный заповедник Homhil, инфинити бассейн
Встреча участников в аэропорту Хадибу (о. Сокотра). Вас встречает тимлид, местный гид и команда, которая будет сопровождать во время путешествия по острову.
После обеда в ресторане, мы на джипах отправимся в природную охраняемую территорию Homhil, которая является домом для многих видов эндемичных растений, таких как драконовые, бутылочные и ладанные деревья, с удивительными природными пейзажами и множеством пешеходных маршрутов.
По прибытию в Homhil, мы прогуляемся вдоль реки, где в долине вода вымыла причудливые каменные формы, и попадем к изумительно красивому естественному бассейну инфинити. С него открывается потрясающий вид на долину и Аравийское море. Там мы сможем искупаться в изумрудной воде и насладиться захватывающим панорамным видом на море. Ужин и ночевка в палатках в Homhil.
Заповедник Dihamri, Мыс Arisel, Пляж и дюны Arher
Утром, по желанию, вы сможете еще раз посетить природный панорамный бассейн. Потом мы отправимся на северо-восточное побережье острова, чтобы исследовать фантастическое место для подводного плавания — морской заповедник Dihamri. Там вы сможете заняться снорклингом в морской охраняемой зоне, где находится один из самых богатых коралловых рифов с более чем 200 видами красочных рыб. Снаряжение для снорклинга можно будет арендовать на месте за дополнительную плату.
Далее мы посетим самую восточную точку острова — мыс Arisel — место где встречаются воды Аравийского моря и Индийского океана, по пути сможем наблюдать местные рыбацкие деревни. Там мы сможем увидеть отбеленные ветрами и водными брызгами кости кашалота, лежащие прямо на берегу. Многие корабли затонули в этом месте из-за сильных приливов и волн океана.
После встречи заката, мы отправимся на очаровательный пляж Arher — место, где удивительным образом сочетаются белоснежные песчаные дюны, прозрачное бирюзовое море и зеленый оазис с пресной водой, стекающей с массива гранитных гор.
Наш ужин и второй ночлег пройдут между морем и двумя песчаными дюнами Arher, под сотнями звезд и под шепот морского бриза.
Каньон Kelesihan, Долина Defarhu, Дюны Zahak
Рано утром мы встретим рассвет на белой дюне Arher.
После завтрака мы отправимся на южное побережье острова через потрясающий каньон Defarhu. По пути мы увидим традиционные деревни, природные бассейны и необычные бутылочные, огуречные и ладанные деревья.
Мы продолжим путь к чудесному и захватывающему дух белому каньону Kelesihan. Вам нужно прогуляться по несложной тропе в течение 30 минут, чтобы быть вознагражденными потрясающими видами множества бассейнов с пресной водой, а также разнообразием эндемичных растений, птиц и рептилий.
Ближе к вечеру мы продолжим поездку в сторону деревни Hayf и Zahak, где на закате вы сможете увидеть массивные белые песчаные дюны, надвигающиеся на горы под сезонными ветрами Сокотры. Ужин и ночевка в экокемпинге Hayf.
Пляж Оmak, Лес драконовых деревьев
Начинаем день с поездки на красивейший пляж Omak на южном побережье острова.
После купания в теплых волнах Индийского океана мы продолжим путь к плато Dixam (около 700 м над уровнем моря) и смотровой площадке Shebahon. Эта территория является домом для эндемичных растений и птиц Сокотры, например, Драконового дерева. Со смотровой площадки Shebahon открывается потрясающий вид на каньон Dirhur, на его захватывающие дух пейзажи и необычные скальные образования.
Затем мы спустимся в каньон на обед, где мы сможем совершить легкую прогулку и искупаться в бассейнах с пресной водой.
Ближе к вечеру мы продолжим путь, чтобы увидеть и исследовать единственный на земле лес Драконовых деревьев лес Fermhin. Там мы сможем наблюдать сотни эндемичных и редких растений и птиц Сокотры.
Ужин и ночевка в кемпинге в лесу Драконовых деревьев
Рыбацкая деревня Qalansiyah, пещерный человек
Сегодня мы исследуем западную часть острова. Нашей первой остановкой будет Qalansiyah небольшой традиционный рыбацкий городок.
Затем мы продолжим путь к лагуне Detwah, она известна своими волшебными пейзажами с нетронутым песчаным пляжем с бирюзовой водой.
Ближе к вечеру мы совершим небольшую пешеходную экскурсию по лагуне, чтобы встретиться с Абдуллой местным жителем, который родился и живет в небольшой пещере недалеко от лагуны. Абдуллу, также известного как Эллия(пещерный человек), можно считать островной легендой. Образ его жизни дает представление о том, как люди Сокотры жили на протяжении веков.
Ужин и ночевка в экокемпинге Detwah.
Морская прогулка, пляж Shuab, лагуна Detwah
После раннего завтрака мы отправимся на лодке к пляжу Shuab.
По пути в Shuab, мы можем увидеть дельфинов и других морских обитателей, например, черепах, морских птиц, а также полюбуемся великолепными скалами и горными пейзажами.
Оказавшись на пляже Shuab можно вдоволь накупаться и расслабиться, в полной мере насладиться этим красивым нетронутым местом, а также посмотреть на мангровые заросли.
Ужин и ночевка в экокемпинге Detwah
Отправление c Cокотры
После раннего завтрака, по желанию, группы мы можем заехать в Ассоциацию Женщин, где вы сможете купить местные сувениры, тем самым поддержать местных жителей и внести свой вклад в сохранение этого уникального острова.
Переезд в аэропорт и вылет в Джидду
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультации и сопровождение по всем орг. вопросам перед поездкой (консультации по авиабилетам, подбор подходящего варианта тура, индивидуальные предпочтения и прочее) по запросу
- Кемпинговое снаряжение (одно или двухместные палатки, оборудование для приготовления еды, котлы, горелки, групповая аптечка, тент и пр.) Матрасы, подушки, простыни, столы, стулья, светильники, навесы и т. д
- Услуги местных англоязычных гидов
- Услуги русскоязычных тимлидов в группах от 7 чел и больше (или за дополнительную плату в меньших группах)
- Все трансферы на внедорожниках Toyota Land Cruiser 4x4 с кондиционером (по 3 туриста в машине каждый у окна). Водитель и бензин включены
- Экскурсии и все входные билеты и сборы за кемпинг на всех охраняемых территориях и национальных парках Морская прогулка на лодке на пляж Шуаб
- Питание полный пансион: 3х разовое питание, включая фрукты, овощи, десерты и закуски. Индивидуальное меню доступно для большинства диетических ограничений Шефповар + кухонная команда
- Безлимитная вода, безалкогольные напитки и чай
- Отличный заварной кофе от Трэвел Сокотра
Что не входит в цену
- Авиабилеты Джидда (Саудовская Аравия) - Сокотра туда и обратно 1000 (поможем с покупкой) и Ваш город - Джидда
- Виза. Стоимость туристической визы на Сокотру 180 (поможем с оформлением)
- Международное туристическое и медицинское страхование
- Чаевые / Благодарность местной команде
- Личные расходы сувениры, аренда оборудование для снорклинга и прочие личные расходы
Визы
Стоимость туристической визы на Сокотру 180 (поможем с оформлением)