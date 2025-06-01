2 день

Морская прогулка и дельфины

Лагуна Детва Калансия бухта Шуаб Лагуна Детва

Просыпаемся с рассветом. После завтрака в Калансию, второй по величине город Сокотры. Рыбаки, дети на берегу, запах соли. Садимся в лодку и плывем вдоль скал — в бухту Шуаб. Дельфины по дороге — почти обязательная часть программы. Место дикое: белый песок, лазурь, следы чаек на берегу. Плаваем, отдыхаем, ловим солнце.

На обед — возвращение в лагерь в лагуне Детва, тут пляж и теплая морская вода.

Вечером — чай, разговоры вполголоса.

