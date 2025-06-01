Мои заказы

Сокотра: это точно другая планета

Бутылочные и драконовые деревья, дюны, пляжи Индийского океана
Описание тура

Бутылочные и драконовые деревья, дюны, пляжи Индийского океана

Программа тура по дням

1 день

Лагуна с голубой водой

Прилёт на Сокотру Лагуна Детва

Приземляемся на другой планете. С дороги — не спешим: Сокотра раскрывается не сразу. Едем на запад острова, к лагуне Детва — широкой, бирюзовой чаше, которую держат скалы и тишина. Наши палатки будут ждать нас прямо на берегу. Плаваем, смотрим, как солнце цепляется за воду. На закат поднимаемся на обзорную точку. Здесь всё медленнее. Ночь под звёздами.

2 день

Морская прогулка и дельфины

Лагуна Детва Калансия бухта Шуаб Лагуна Детва

Просыпаемся с рассветом. После завтрака в Калансию, второй по величине город Сокотры. Рыбаки, дети на берегу, запах соли. Садимся в лодку и плывем вдоль скал — в бухту Шуаб. Дельфины по дороге — почти обязательная часть программы. Место дикое: белый песок, лазурь, следы чаек на берегу. Плаваем, отдыхаем, ловим солнце.

На обед — возвращение в лагерь в лагуне Детва, тут пляж и теплая морская вода.

Вечером — чай, разговоры вполголоса.

3 день

Сердце острова

Лагуна Детва плато Диксам лес Фермахин

Просыпаемся с солнцем. Завтракаем. Берём треккинговую обувь — без неё сегодня никуда. Едем в центр острова, в горную часть. По пути — остановки: драконовые деревья и каньон, где бывает страшно от высоты. К полудню доезжаем до плато Диксам. Плаваем в пресном водоёме, обедаем в деревне. Ночуем в лесу Фермахин с драконовыми деревьями. Душа не будет, зато будут миллионы звёзд и лес напоминающий Парк Юрского периода.

4 день

Дюны и пещеры

Фермахин пещера Дегуб пляж Аомак дюны

Утро — короткий хайк через лес. Ферма с маленькими драконовыми деревьями, лавка с ладаном и мёдом. Затем заглядываем в пещеру Дегуб — 15 минут туда, 15 обратно. Обед — на берегу, у длинного песчаного пляжа Аомак. Тут — душ, отдых, море. Ближе к вечеру едем встречать закат на песчаные дюны. Ночуем на пляже.

5 день

Между водой и песком

Аомак ущелье Калесан Плато Муми Архер. 160 км

Утром едем к ущелью Калесан. Здесь пресные бассейны с чистой водой. Поход до источников - 30 минут в одну сторону, но это того стоит. После обеда едем на плато Муми, обниматься с бутылочными деревьями. Странные они, как будто живые. Под вечер — восточное побережье, дюны Архер, место встречи моря и песка. Некоторые называют их Ахер;)Ставим лагерь здесь на две ночи. Ночуем под рев волн, на границе воды и дюн.

6 день

Пещера и два океана

Архер пещера Хок Рас-Эрисел Архер

Берём фонарь и воду. Рано утром уезжаем в сторону пещеры Хок. Пеший маршрут — 3-4 часа туда-обратно. Внутри — сталактиты, тишина, древние надписи. Пещера уходит вглубь на 2,5 километра. Возвращаемся к лагере на обед. Отдыхаем. К вечеру — в Рас-Эрисел, на край острова. Здесь сливаются Аравийское море и Индийский океан. Ночуем снова на Архере.

7 день

Рассвет в дюнах

Архер Хомхиль Ди-Хамри Пляж Делиша

Рассвет на дюнах. Собираем лагерь и завтракаем. Едем в Национальный парк Хомхиль — 10 минут пешком, и мы в природном инфинити-бассейне с видом на океан. После обеда направляемся в Ди-Хамри — заповедник с коралловым рифом. Снорклинг — оборудование можно арендовать, если предупредить заранее. На ночь — пляж Делиша.

8 день

Прощаемся с Сокотрой

Пляж Делиша Аэропорт

Последний завтрак на острове. Прощаемся с Сокотрой. И едем в аэропорт.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (одноместные палатки для пар - двухместная по требованию)
  • Завтраки, обеды, ужины, перекусы и вода
  • Весь транспорт на острове Сокотра (джипы, катер)
  • Входные билеты и другие сборы по программе
  • Помощь в поиске дешевого авиаперелета
  • Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Абу-Даби (от 15 тысяч рублей из Москвы до Абу-Даби, туда-обратно)
  • Чартерный рейс Абу-Даби - Сокотра - Абу-Даби (930 $), мы поможем с покупкой
  • Виза (150$), мы поможем с оформлением, приезжать в консульство не нужно
  • Страховка
Визы

Для граждан Рф виза требуется. Мы поможем оформить, в консульство приезжать не нужно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Stas
Stas — Тревел-эксперт
Люблю природу - Байкал, Алтай, Камчатку, Сахалин:)

