Описание тура
Бутылочные и драконовые деревья, дюны, пляжи Индийского океана
Программа тура по дням
Лагуна с голубой водой
Прилёт на Сокотру Лагуна Детва
Приземляемся на другой планете. С дороги — не спешим: Сокотра раскрывается не сразу. Едем на запад острова, к лагуне Детва — широкой, бирюзовой чаше, которую держат скалы и тишина. Наши палатки будут ждать нас прямо на берегу. Плаваем, смотрим, как солнце цепляется за воду. На закат поднимаемся на обзорную точку. Здесь всё медленнее. Ночь под звёздами.
Морская прогулка и дельфины
Лагуна Детва Калансия бухта Шуаб Лагуна Детва
Просыпаемся с рассветом. После завтрака в Калансию, второй по величине город Сокотры. Рыбаки, дети на берегу, запах соли. Садимся в лодку и плывем вдоль скал — в бухту Шуаб. Дельфины по дороге — почти обязательная часть программы. Место дикое: белый песок, лазурь, следы чаек на берегу. Плаваем, отдыхаем, ловим солнце.
На обед — возвращение в лагерь в лагуне Детва, тут пляж и теплая морская вода.
Вечером — чай, разговоры вполголоса.
Сердце острова
Лагуна Детва плато Диксам лес Фермахин
Просыпаемся с солнцем. Завтракаем. Берём треккинговую обувь — без неё сегодня никуда. Едем в центр острова, в горную часть. По пути — остановки: драконовые деревья и каньон, где бывает страшно от высоты. К полудню доезжаем до плато Диксам. Плаваем в пресном водоёме, обедаем в деревне. Ночуем в лесу Фермахин с драконовыми деревьями. Душа не будет, зато будут миллионы звёзд и лес напоминающий Парк Юрского периода.
Дюны и пещеры
Фермахин пещера Дегуб пляж Аомак дюны
Утро — короткий хайк через лес. Ферма с маленькими драконовыми деревьями, лавка с ладаном и мёдом. Затем заглядываем в пещеру Дегуб — 15 минут туда, 15 обратно. Обед — на берегу, у длинного песчаного пляжа Аомак. Тут — душ, отдых, море. Ближе к вечеру едем встречать закат на песчаные дюны. Ночуем на пляже.
Между водой и песком
Аомак ущелье Калесан Плато Муми Архер. 160 км
Утром едем к ущелью Калесан. Здесь пресные бассейны с чистой водой. Поход до источников - 30 минут в одну сторону, но это того стоит. После обеда едем на плато Муми, обниматься с бутылочными деревьями. Странные они, как будто живые. Под вечер — восточное побережье, дюны Архер, место встречи моря и песка. Некоторые называют их Ахер;)Ставим лагерь здесь на две ночи. Ночуем под рев волн, на границе воды и дюн.
Пещера и два океана
Архер пещера Хок Рас-Эрисел Архер
Берём фонарь и воду. Рано утром уезжаем в сторону пещеры Хок. Пеший маршрут — 3-4 часа туда-обратно. Внутри — сталактиты, тишина, древние надписи. Пещера уходит вглубь на 2,5 километра. Возвращаемся к лагере на обед. Отдыхаем. К вечеру — в Рас-Эрисел, на край острова. Здесь сливаются Аравийское море и Индийский океан. Ночуем снова на Архере.
Рассвет в дюнах
Архер Хомхиль Ди-Хамри Пляж Делиша
Рассвет на дюнах. Собираем лагерь и завтракаем. Едем в Национальный парк Хомхиль — 10 минут пешком, и мы в природном инфинити-бассейне с видом на океан. После обеда направляемся в Ди-Хамри — заповедник с коралловым рифом. Снорклинг — оборудование можно арендовать, если предупредить заранее. На ночь — пляж Делиша.
Прощаемся с Сокотрой
Пляж Делиша Аэропорт
Последний завтрак на острове. Прощаемся с Сокотрой. И едем в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (одноместные палатки для пар - двухместная по требованию)
- Завтраки, обеды, ужины, перекусы и вода
- Весь транспорт на острове Сокотра (джипы, катер)
- Входные билеты и другие сборы по программе
- Помощь в поиске дешевого авиаперелета
- Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Абу-Даби (от 15 тысяч рублей из Москвы до Абу-Даби, туда-обратно)
- Чартерный рейс Абу-Даби - Сокотра - Абу-Даби (930 $), мы поможем с покупкой
- Виза (150$), мы поможем с оформлением, приезжать в консульство не нужно
- Страховка
Визы
Для граждан Рф виза требуется. Мы поможем оформить, в консульство приезжать не нужно.