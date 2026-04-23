На море – туры в Сокотре

Найдено 3 тура в категории «На море» в Сокотре на русском языке, цены от 170 874 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
Джиппинг
На автобусе
Полеты на самолетах
На лодке
Просмотр салюта с борта теплохода
8 дней
Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
Тур напрямую, из первых рук, без посредников
29 дек в 10:00
15 дек в 10:00
от 170 874 ₽ за человека
Сокотра х2: 15 дней двойного новогоднего тура. Напрямую от организатора
Джиппинг
Полеты на самолетах
На лодке
15 дней
Сокотра х2: 15 дней двойного новогоднего тура. Напрямую от организатора
Напрямую из первых рук, без посредников. Гарантия ярких эмоций
24 дек в 10:00
от 302 956 ₽ за человека
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 дней
Полеты на самолетах
На лодке
На верблюдах
8 дней
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 дней
Напрямую, без посредников. Гарантия незабываемых эмоций. Новый год на Сокотре: 8 дней среди сказочных вершин
6 окт в 10:00
29 дек в 10:00
от 326 129 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сокотре в категории «На море»

Самые популярные туры этой рубрики в Сокотре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней;
  2. Сокотра х2: 15 дней двойного новогоднего тура. Напрямую от организатора;
  3. Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 дней.
Какие места ещё посмотреть в Сокотре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. На море.
Сколько стоит тур в Сокотре в августе 2026
Сейчас в Сокотре в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 170 874 до 326 129.
Туры на русском языке в Сокотре (Йемен 🇾🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на море, цены от 170874₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Йемена. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь