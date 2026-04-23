Найдено 3 тура в категории « На море » в Сокотре на русском языке, цены от 170 874 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Туры на русском языке в Сокотре (Йемен 🇾🇪) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на море, цены от 170874₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Йемена. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь