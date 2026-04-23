Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней
Тур напрямую, из первых рук, без посредников
29 дек в 10:00
15 дек в 10:00
от 170 874 ₽ за человека
Сокотра х2: 15 дней двойного новогоднего тура. Напрямую от организатора
Напрямую из первых рук, без посредников. Гарантия ярких эмоций
24 дек в 10:00
от 302 956 ₽ за человека
Новый Год (доп. группа) на Сокотре-обещание нового начала. 8 дней
Напрямую, без посредников. Гарантия незабываемых эмоций. Новый год на Сокотре: 8 дней среди сказочных вершин
6 окт в 10:00
29 дек в 10:00
от 326 129 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сокотре в категории «На море»
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