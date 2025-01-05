Мои заказы

Сокотра: всё самое интересное за одну неделю

Путешествие на край земли
Описание тура

Путешествие на край Земли.

Добро пожаловать на Сокотру — остров, где природа будто сошла с другой планеты! Здесь вас ждут марсианские пейзажи, древовидные драконовы деревья, бирюзовые лагуны и уединенные белоснежные пляжи, на которых нет ни души.

Если вам хочется ощутить себя на другой планете, погрузиться в мир дикой природы и почувствовать свободу — Сокотра ждет вас!

Программа тура по дням

1 день

Приземление и закат на пляже Делиша

Прилетаем на Сокотру и направляемся в столицу Хадибо. Здесь погуляем по рынкам, познакомимся с местными товарами и немного акклиматизируемся. После обеда отправимся на пляж Делиша белоснежный песок, крабы и бескрайний океан. Встречаем закат на дюнах, наблюдая за кораблями на горизонте. Ночуем в кемпинге на пляже.

Приземление и закат на пляже Делиша
2 день

Оазис Вади Калисихан и дюны Архер

Ранний завтрак, и мы выезжаем в живописное Вади Калисихан. После этого едем к Археру месту, где пресная вода гор встречается с морем. Поднимемся на песчаные дюны, чтобы насладиться потрясающим видом на океан. Кемпинг прямо на пляже Архер.

Оазис Вади Калисихан и дюны Архер
3 день

Волшебный Хомхил и подводный мир Дихамри

Отправляемся в Хомхил заповедную зону с драконовыми деревьями, ладанниками и бутылочными деревьями. Здесь нас ждет природный бассейн с панорамным видом на деревни и Аравийское море. После обеда Дихамри, известный своими коралловыми рифами. Купание, сноркелинг и знакомство с местными морскими жителями. Кемпинг на берегу.

Волшебный Хомхил и подводный мир Дихамри
4 день

Пещера Хок и морская зона Рош

Ранний подъем и поездка в деревню Тербак, откуда пешком поднимаемся к пещере Хок (2 часа в одну сторону). Внутри сталактиты и атмосфера древности. Днем переезжаем в морской заповедник Рош, где и останемся на ночлег.

Пещера Хок и морская зона Рош
5 день

Плато Диксам, пески Захек и пещера Дигуб

Едем на плато Диксам родину драконовых деревьев и главную смотровую площадку острова. Осмотрим ущелье Даерху и отправимся к огромным дюнам Хайф и Захек. После этого пляж Омак и пещера Дигуб с водоемами и причудливыми сталактитами. Кемпинг на плато Диксам.

Плато Диксам, пески Захек и пещера Дигуб
6 день

Лагуна Детва и рыбацкий поселок Калансия

День начинается с поездки в Калансию маленький рыбацкий городок. Главная цель лагуна Детва, знаменитая своими мангровыми зарослями и видами, от которых захватывает дух. Кемпинг на берегу лагуны.

Лагуна Детва и рыбацкий поселок Калансия
7 день

Дельфины и пляж Шуааб

Рано утром отправляемся в морскую прогулку на традиционной лодке к пляжу Шуааб. Во время поездки есть шанс увидеть стаи дельфинов и других морских обитателей. Днем возвращаемся в лагуну Детва на обед, после чего едем в Хадибо. Завершаем путешествие в отеле.

Дельфины и пляж Шуааб
8 день

Вылет с Сокотры

Трансфер в аэропорт и вылет домой, полный эмоций и воспоминаний о времени, проведенном на этом волшебном острове.

Вылет с Сокотры
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3х разовое питание и повар
  • Транспорт во все дни поездки
  • Топливо
  • Входные пермиты в эко зоны
  • Безалкогольные напитки и вода
  • Фотографии
Что не входит в цену
  • Виза (150 долл)
  • Перелет до Абу-Даби из вашего города
  • Перелет Абу-Даби-Сокотра (950 долл)
  • Чаевые водителю
  • Дополнительное питание
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артем
Артем — Тревел-эксперт
Привет! Я Артем — тур-лидер и один из основателей компании авторских туров. Мы уже 8 лет организуем туры и бизнес-путешествия по всему миру. Больше всего любим поездки на автодомах, джипах и
читать дальше

просто классных тачках. В дороге я фотографирую природу и эмоции людей — потому что настоящие моменты хочется сохранить. Наши путешествия — это про открытие новых уголков планеты и про людей. Мы уверены, что путешествия объединяют, и после наших туров у вас точно будут новые друзья и яркие впечатления. Если вы любите приключения и дороги, будем рады видеть вас в наших поездках!

