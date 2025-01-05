Описание тура
Путешествие на край Земли.
Добро пожаловать на Сокотру — остров, где природа будто сошла с другой планеты! Здесь вас ждут марсианские пейзажи, древовидные драконовы деревья, бирюзовые лагуны и уединенные белоснежные пляжи, на которых нет ни души.
Если вам хочется ощутить себя на другой планете, погрузиться в мир дикой природы и почувствовать свободу — Сокотра ждет вас!
Программа тура по дням
Приземление и закат на пляже Делиша
Прилетаем на Сокотру и направляемся в столицу Хадибо. Здесь погуляем по рынкам, познакомимся с местными товарами и немного акклиматизируемся. После обеда отправимся на пляж Делиша белоснежный песок, крабы и бескрайний океан. Встречаем закат на дюнах, наблюдая за кораблями на горизонте. Ночуем в кемпинге на пляже.
Оазис Вади Калисихан и дюны Архер
Ранний завтрак, и мы выезжаем в живописное Вади Калисихан. После этого едем к Археру месту, где пресная вода гор встречается с морем. Поднимемся на песчаные дюны, чтобы насладиться потрясающим видом на океан. Кемпинг прямо на пляже Архер.
Волшебный Хомхил и подводный мир Дихамри
Отправляемся в Хомхил заповедную зону с драконовыми деревьями, ладанниками и бутылочными деревьями. Здесь нас ждет природный бассейн с панорамным видом на деревни и Аравийское море. После обеда Дихамри, известный своими коралловыми рифами. Купание, сноркелинг и знакомство с местными морскими жителями. Кемпинг на берегу.
Пещера Хок и морская зона Рош
Ранний подъем и поездка в деревню Тербак, откуда пешком поднимаемся к пещере Хок (2 часа в одну сторону). Внутри сталактиты и атмосфера древности. Днем переезжаем в морской заповедник Рош, где и останемся на ночлег.
Плато Диксам, пески Захек и пещера Дигуб
Едем на плато Диксам родину драконовых деревьев и главную смотровую площадку острова. Осмотрим ущелье Даерху и отправимся к огромным дюнам Хайф и Захек. После этого пляж Омак и пещера Дигуб с водоемами и причудливыми сталактитами. Кемпинг на плато Диксам.
Лагуна Детва и рыбацкий поселок Калансия
День начинается с поездки в Калансию маленький рыбацкий городок. Главная цель лагуна Детва, знаменитая своими мангровыми зарослями и видами, от которых захватывает дух. Кемпинг на берегу лагуны.
Дельфины и пляж Шуааб
Рано утром отправляемся в морскую прогулку на традиционной лодке к пляжу Шуааб. Во время поездки есть шанс увидеть стаи дельфинов и других морских обитателей. Днем возвращаемся в лагуну Детва на обед, после чего едем в Хадибо. Завершаем путешествие в отеле.
Вылет с Сокотры
Трансфер в аэропорт и вылет домой, полный эмоций и воспоминаний о времени, проведенном на этом волшебном острове.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3х разовое питание и повар
- Транспорт во все дни поездки
- Топливо
- Входные пермиты в эко зоны
- Безалкогольные напитки и вода
- Фотографии
Что не входит в цену
- Виза (150 долл)
- Перелет до Абу-Даби из вашего города
- Перелет Абу-Даби-Сокотра (950 долл)
- Чаевые водителю
- Дополнительное питание