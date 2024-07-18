Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Сокотре на русском языке, цены от 148 768 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

Самые популярные туры этой рубрики в Сокотре Сокотра - Уголок рая вдали от суеты 8 дней; Сокотра: всё самое интересное за одну неделю; Идеальный тур на Сокотру: 8 дней. Сколько стоит тур в Сокотре в феврале 2026 Сейчас в Сокотре в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 148 768 до 171 656.

Туры по окрестностям Сокотры и местам Йемена в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Йемена