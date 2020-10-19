Летим в Джордж

Как добраться до Джорджа на самолёте

В Джордже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «George Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джорджа

  1. Джордж GRJ
    George Airport

Самые дешёвые билеты в Джордж из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга3 9011ч 55м
17.10.2020из 🇿🇦Кейптауна6 77155м
16.10.2020из 🇷🇺Москвы64 48647ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇾Минска70 43148ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джорджа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Блумфонтейн и Йоханнесбург

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону