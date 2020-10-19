Как добраться до Джорджа на самолёте

В Джордже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «George Airport» вам не избежать

Список аэропортов Джорджа

Джордж GRJ George Airport

Самые дешёвые билеты в Джордж из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇿🇦 Йоханнесбурга 3 901 1ч 55м из 🇿🇦 Кейптауна 6 771 55м из 🇷🇺 Москвы 64 486 47ч 35м (⇵2) из 🇧🇾 Минска 70 431 48ч 30м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Джорджа

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джорджа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Блумфонтейн и Йоханнесбург

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