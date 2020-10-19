Как добраться до Джорджа на самолёте
В Джордже 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «George Airport» вам не избежать
Список аэропортов Джорджа
- Джордж GRJGeorge Airport
Самые дешёвые билеты в Джордж из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|3 901
|1ч 55м
|17.10.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|6 771
|55м
|16.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|64 486
|47ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|70 431
|48ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Джорджа
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Джорджа, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Блумфонтейн и Йоханнесбург
- 13.10.202017.10.2020
- 30.11.202014.12.2020
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