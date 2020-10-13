Как добраться до Дурбана на самолёте
В Дурбане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Shaka International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дурбана
- Дурбан DURKing Shaka International Airport
- Virginia VIRне гражданскийVirginia
Самые дешёвые билеты в Дурбан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|1 599
|1ч 10м
|08.11.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|4 825
|2ч 5м
|10.12.2020
|из 🇿🇦Порта-Элизабета
|4 860
|1ч 20м
|13.10.2020
|из 🇿🇦Иста-Лондона
|7 020
|7ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇧🇼Габороне
|9 164
|10ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇿🇦Джорджа
|10 420
|23ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|22 081
|33ч 30м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|36 003
|45ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|37 664
|20ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|38 597
|21ч 25м (⇵1)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|42 794
|34ч (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|44 513
|40ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из Ялты
|48 161
|25ч 45м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|50 004
|41ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|50 380
|37ч 25м (⇵1)
|12.11.2020
|из Сеула
|53 653
|42ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|55 589
|38ч 40м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|72 229
|42ч 25м (⇵2)
|30.06.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|87 597
|30ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дурбана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дурбана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Дубай, Ист-Лондон, Стамбул и Йоханнесбург
- 18.01.202125.01.2021
- 06.11.202008.11.2020
- 11.12.202013.12.2020
- 07.11.202016.11.2020
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