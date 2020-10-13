Летим в Дурбан

Как добраться до Дурбана на самолёте

В Дурбане 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «King Shaka International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Дурбана

  1. Дурбан DUR
    King Shaka International Airport
  2. Virginia VIRне гражданский
    Virginia

Самые дешёвые билеты в Дурбан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга1 5991ч 10м
08.11.2020из 🇿🇦Кейптауна4 8252ч 5м
10.12.2020из 🇿🇦Порта-Элизабета4 8601ч 20м
13.10.2020из 🇿🇦Иста-Лондона7 0207ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇧🇼Габороне9 16410ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇿🇦Джорджа10 42023ч (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇿Дара-эс-Салама22 08133ч 30м (⇵2)
15.12.2020из 🇬🇧Лондона36 00345ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇹🇷Стамбула37 66420ч (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Москвы38 59721ч 25м (⇵1)
24.03.2021из 🇷🇺Сочи42 79434ч (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇪Дубая44 51340ч 20м (⇵2)
01.11.2020из Ялты48 16125ч 45м (⇵2)
05.12.2020из 🇦🇪Шарджи50 00441ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Киева50 38037ч 25м (⇵1)
12.11.2020из Сеула53 65342ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Алматы55 58938ч 40м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Новосибирска72 22942ч 25м (⇵2)
30.06.2021из 🇨🇳Гуанчжоу87 59730ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Дурбана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кейптаун, Дубай, Ист-Лондон, Стамбул и Йоханнесбург

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Дурбана