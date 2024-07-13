Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Проведите день в стиле Nat Geo Wild, погружаясь в удивительный мир южноафриканской фауны. Посетите питомник, где спасённые от браконьеров животные живут в любви и заботе. На прогулке по бухте Эрмануса читать дальше
сможете увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Наблюдайте за буднями пингвинов на обратном пути в Кейптаун.
Экскурсия включает трансфер на комфортном автомобиле, сопровождение гида и возможность сделать яркие фотографии в уникальных локациях. Ваш визит поможет поддержать реабилитационный центр для животных
5 причин купить эту экскурсию
🐾 Питомник с ручными гепардами
🌊 Китовое сафари в Эрманусе
🐧 Наблюдение за пингвинами
📸 Яркие фотолокации
🚗 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
Питомник с гепардами
Бухта Эрмануса
Колония пингвинов
Описание экскурсии
Питомник с ручными гепардами
Наша первая остановка — это настоящий рай для любителей пушистых (и не очень) друзей. Здесь вы сможете погладить гепардов и сфотографироваться с ними. А ещё увидите гиен, страусов, дикобразов, львов и каракалов. Питомник спасает животных от чёрного рынка и незаконной охоты: в реабилитационном центре содержатся звери, которые уже не могут жить в дикой природе. Так что ваш визит поможет этой важной миссии!
Китовое сафари в Эрманусе
С июня до конца октября мы пригласим вас на групповую прогулку по бухте, куда киты приплывают в сезон спаривания. С борта лодки вы сможете увидеть вблизи не только этих гигантов — у вас будет шанс встретить дельфинов, морских котиков и других морских обитателей.
Колония пингвинов
На обратном пути в Кейптаун заскочим к пингвинам. Эти смешные ребята могут появиться прямо на тропинке, и вы понаблюдаете за их забавными делами в их естественной среде.
Кроме того, по дороге мы будем проезжать несколько интересных локаций, где вы сделаете классные фотографии и узнаете интересные факты.
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на весь день, включая топливный сбор, вода и орешки
Поездка проходит на комфортном автомобиле Honda CRV или Audi Q7
Дополнительные расходы: посещение питомника с гепардами — 1200 ZAR за человека, китовое сафари — 1400 ZAR (на лодке будут сборные группы), перекус/обед в течение дня
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваша команда гидов в Кейптауне
Мы — команда людей, влюблённых в удивительный Кейптаун. Этот город — не просто место, где мы живём, это наша страсть и вдохновение. Мы знаем каждый его уголок и хотим делиться этой любовью с вами. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя все тайны и красоты Кейптауна вместе с местными жителями, которые покажут вам город с лучших сторон.