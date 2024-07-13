Проведите день в стиле Nat Geo Wild, погружаясь в удивительный мир южноафриканской фауны. Посетите питомник, где спасённые от браконьеров животные живут в любви и заботе. На прогулке по бухте Эрмануса

сможете увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Наблюдайте за буднями пингвинов на обратном пути в Кейптаун. Экскурсия включает трансфер на комфортном автомобиле, сопровождение гида и возможность сделать яркие фотографии в уникальных локациях. Ваш визит поможет поддержать реабилитационный центр для животных

Описание экскурсии

Питомник с ручными гепардами

Наша первая остановка — это настоящий рай для любителей пушистых (и не очень) друзей. Здесь вы сможете погладить гепардов и сфотографироваться с ними. А ещё увидите гиен, страусов, дикобразов, львов и каракалов. Питомник спасает животных от чёрного рынка и незаконной охоты: в реабилитационном центре содержатся звери, которые уже не могут жить в дикой природе. Так что ваш визит поможет этой важной миссии!

Китовое сафари в Эрманусе

С июня до конца октября мы пригласим вас на групповую прогулку по бухте, куда киты приплывают в сезон спаривания. С борта лодки вы сможете увидеть вблизи не только этих гигантов — у вас будет шанс встретить дельфинов, морских котиков и других морских обитателей.

Колония пингвинов

На обратном пути в Кейптаун заскочим к пингвинам. Эти смешные ребята могут появиться прямо на тропинке, и вы понаблюдаете за их забавными делами в их естественной среде.

Кроме того, по дороге мы будем проезжать несколько интересных локаций, где вы сделаете классные фотографии и узнаете интересные факты.

Организационные детали