Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР

Погрузитесь в мир дикой природы Южной Африки. Погладьте гепардов, наблюдайте за китами и дельфинами, а также посмотрите на пингвинов в их естественной среде
Проведите день в стиле Nat Geo Wild, погружаясь в удивительный мир южноафриканской фауны. Посетите питомник, где спасённые от браконьеров животные живут в любви и заботе. На прогулке по бухте Эрмануса
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сможете увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Наблюдайте за буднями пингвинов на обратном пути в Кейптаун.

Экскурсия включает трансфер на комфортном автомобиле, сопровождение гида и возможность сделать яркие фотографии в уникальных локациях. Ваш визит поможет поддержать реабилитационный центр для животных

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🐾 Питомник с ручными гепардами
  2. 🌊 Китовое сафари в Эрманусе
  3. 🐧 Наблюдение за пингвинами
  4. 📸 Яркие фотолокации
  5. 🚗 Комфортный трансфер
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Гепарды, киты и пингвины - нырнуть в дикую природу ЮАР
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Питомник с гепардами
  • Бухта Эрмануса
  • Колония пингвинов

Описание экскурсии

Питомник с ручными гепардами

Наша первая остановка — это настоящий рай для любителей пушистых (и не очень) друзей. Здесь вы сможете погладить гепардов и сфотографироваться с ними. А ещё увидите гиен, страусов, дикобразов, львов и каракалов. Питомник спасает животных от чёрного рынка и незаконной охоты: в реабилитационном центре содержатся звери, которые уже не могут жить в дикой природе. Так что ваш визит поможет этой важной миссии!

Китовое сафари в Эрманусе

С июня до конца октября мы пригласим вас на групповую прогулку по бухте, куда киты приплывают в сезон спаривания. С борта лодки вы сможете увидеть вблизи не только этих гигантов — у вас будет шанс встретить дельфинов, морских котиков и других морских обитателей.

Колония пингвинов

На обратном пути в Кейптаун заскочим к пингвинам. Эти смешные ребята могут появиться прямо на тропинке, и вы понаблюдаете за их забавными делами в их естественной среде.

Кроме того, по дороге мы будем проезжать несколько интересных локаций, где вы сделаете классные фотографии и узнаете интересные факты.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на весь день, включая топливный сбор, вода и орешки
  • Поездка проходит на комфортном автомобиле Honda CRV или Audi Q7
  • Дополнительные расходы: посещение питомника с гепардами — 1200 ZAR за человека, китовое сафари — 1400 ZAR (на лодке будут сборные группы), перекус/обед в течение дня
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кейптауна

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеНа весь деньСкидкиУникальный опытЖивотныеКитыОт вашего отеля

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