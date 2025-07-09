Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от Южной Африки. Вы проедете вдоль атлантического побережья, узнаете о жизни местных жителей, увидите колонии морских котиков и пингвинов, а также посетите знаменитый мыс Доброй Надежды. Насладитесь видами двух океанов и узнайте интересные факты о регионе. Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие максимально приятным и познавательным

Описание экскурсии

Знакомство с Кейптауном

Я встречу вас у отеля и мы отправимся к районам, расположенным вдоль атлантического побережья. Это место называется «милей миллионеров» из-за высокой стоимости недвижимости. Я расскажу вам о городе и особенностях жизни местных. По пути остановимся на смотровой площадке и полюбуемся живописным видом на «12 апостолов» — обязательно объясню, что это такое. Дальше наше путешествие пройдет вдоль атмосферного побережья Южной Африки. Зеленые горы, океан и бесконечный пляж: в его красоту невозможно не влюбиться.

Остров морских котиков и колония пингвинов

Гавань залива Хаут — место с характером, где находятся аутентичные кафе, рынок сувениров и яхт-клуб. Отсюда на катере мы доберемся до места обитания колонии капского морского котика (больше 5000 особей). Вы сможете увидеть этих мохнатых лежебок с близкого расстояния. А после обеда проедем к пляжу Болдерс, где понаблюдаем за сосредоточенной жизнью пингвинов Джакас. Колония обитает в естественных условиях: ее «жители» делают гнезда на песке и ловят рыбу, чтобы поесть.

Мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Поинт

Вас ждёт одна из самых красивых дорог мира, высеченная в скалах на высоте 500 метров, — проезд Чапмана. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы смогли перевести дух и насладиться атмосферой вокруг. А вот и квинтэссенция нашего путешествия: заповедник «Мыс Доброй Надежды». Прогуливаясь вдоль зеленых зарослей, мы окажемся на самом верху. Полюбуемся видом сразу на два океана, а я расскажу, в каком из них вода солонее:) Следующая остановка — мыс Кейп-Пойнт, который часто путают с мысом Доброй Надежды. Вы узнаете, как так вышло.

В дороге мы сделаем остановку на обед в местном ресторане со свежими морепродуктами. А после экскурсии вернемся в город к вашему месту проживания.

Организационные детали