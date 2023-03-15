Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с Кейптауном
Я встречу вас у отеля и мы отправимся к районам, расположенным вдоль атлантического побережья. Это место называется «милей миллионеров» из-за высокой стоимости недвижимости. Я расскажу вам о городе и особенностях жизни местных. По пути остановимся на смотровой площадке и полюбуемся живописным видом на «12 апостолов» — обязательно объясню, что это такое. Дальше наше путешествие пройдет вдоль атмосферного побережья Южной Африки. Зеленые горы, океан и бесконечный пляж: в его красоту невозможно не влюбиться.
Остров морских котиков и колония пингвинов
Гавань залива Хаут — место с характером, где находятся аутентичные кафе, рынок сувениров и яхт-клуб. Отсюда на катере мы доберемся до места обитания колонии капского морского котика (больше 5000 особей). Вы сможете увидеть этих мохнатых лежебок с близкого расстояния. А после обеда проедем к пляжу Болдерс, где понаблюдаем за сосредоточенной жизнью пингвинов Джакас. Колония обитает в естественных условиях: ее «жители» делают гнезда на песке и ловят рыбу, чтобы поесть.
Мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Поинт
Вас ждёт одна из самых красивых дорог мира, высеченная в скалах на высоте 500 метров, — проезд Чапмана. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы смогли перевести дух и насладиться атмосферой вокруг. А вот и квинтэссенция нашего путешествия: заповедник «Мыс Доброй Надежды». Прогуливаясь вдоль зеленых зарослей, мы окажемся на самом верху. Полюбуемся видом сразу на два океана, а я расскажу, в каком из них вода солонее:) Следующая остановка — мыс Кейп-Пойнт, который часто путают с мысом Доброй Надежды. Вы узнаете, как так вышло.
В дороге мы сделаем остановку на обед в местном ресторане со свежими морепродуктами. А после экскурсии вернемся в город к вашему месту проживания.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Livina
Не забудьте солнцезащитный крем, шапку и кофту с длинным рукавом (у воды ветрено). Если есть необходимость, таблетки от укачивания для поездки на катере.
В стоимость экскурсии уже включены входные билеты, транспортные расходы, билеты на катер и освежающие напитки. Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кейптауне
Меня зовут Ольга. Я живу в удивительной стране ЮАР и работаю гидом. И 17 лет не перестаю удивляться местным красотам. С удовольствием покажу вам самые любимые места и познакомлю с жизнью Кейптауна и окрестностей.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кейптауна