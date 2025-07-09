Вы проедете вдоль атлантического побережья, узнаете о жизни местных жителей, увидите колонии морских котиков и пингвинов, а также посетите знаменитый мыс Доброй Надежды. Насладитесь видами двух океанов и узнайте интересные факты о регионе.
Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие максимально приятным и познавательным
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды на два океана
- 🐧 Наблюдение за пингвинами
- 🦭 Колония морских котиков
- 🏞 Красивые пейзажи
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📚 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
- Мыс Доброй Надежды
- Мыс Кейп-Пойнт
- Гавань залива Хаут
- Пляж Болдерс
- Проезд Чапмана
- 12 апостолов
Описание экскурсии
Знакомство с Кейптауном
Я встречу вас у отеля и мы отправимся к районам, расположенным вдоль атлантического побережья. Это место называется «милей миллионеров» из-за высокой стоимости недвижимости. Я расскажу вам о городе и особенностях жизни местных. По пути остановимся на смотровой площадке и полюбуемся живописным видом на «12 апостолов» — обязательно объясню, что это такое. Дальше наше путешествие пройдет вдоль атмосферного побережья Южной Африки. Зеленые горы, океан и бесконечный пляж: в его красоту невозможно не влюбиться.
Остров морских котиков и колония пингвинов
Гавань залива Хаут — место с характером, где находятся аутентичные кафе, рынок сувениров и яхт-клуб. Отсюда на катере мы доберемся до места обитания колонии капского морского котика (больше 5000 особей). Вы сможете увидеть этих мохнатых лежебок с близкого расстояния. А после обеда проедем к пляжу Болдерс, где понаблюдаем за сосредоточенной жизнью пингвинов Джакас. Колония обитает в естественных условиях: ее «жители» делают гнезда на песке и ловят рыбу, чтобы поесть.
Мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Поинт
Вас ждёт одна из самых красивых дорог мира, высеченная в скалах на высоте 500 метров, — проезд Чапмана. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы смогли перевести дух и насладиться атмосферой вокруг. А вот и квинтэссенция нашего путешествия: заповедник «Мыс Доброй Надежды». Прогуливаясь вдоль зеленых зарослей, мы окажемся на самом верху. Полюбуемся видом сразу на два океана, а я расскажу, в каком из них вода солонее:) Следующая остановка — мыс Кейп-Пойнт, который часто путают с мысом Доброй Надежды. Вы узнаете, как так вышло.
В дороге мы сделаем остановку на обед в местном ресторане со свежими морепродуктами. А после экскурсии вернемся в город к вашему месту проживания.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Livina
- Не забудьте солнцезащитный крем, шапку и кофту с длинным рукавом (у воды ветрено). Если есть необходимость, таблетки от укачивания для поездки на катере.
- В стоимость экскурсии уже включены входные билеты, транспортные расходы, билеты на катер и освежающие напитки. Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Ольга - максимально клиентоориентированная, приятная в общении, более 20 лет живущая в Кейптауне дама. Досконально осведомлена обо всех местных особенностях, что исключительно полезно.
Ожидания оправдались сторицей!
Прекрасно организованнная экскурсия, глубокое знание и подача материала, правильный подбор маршрута и мест для посещения.
Провели чудесный день с отличным, эрудированным экскурсоводом в красивейших местах .
Спасибо.