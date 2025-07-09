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К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь

Готовы влюбиться в Южную Африку? Путешествие вдоль атлантического побережья, встреча с морскими котиками и пингвинами, виды на два океана и легендарный мыс
Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые впечатления от Южной Африки.

Вы проедете вдоль атлантического побережья, узнаете о жизни местных жителей, увидите колонии морских котиков и пингвинов, а также посетите знаменитый мыс Доброй Надежды. Насладитесь видами двух океанов и узнайте интересные факты о регионе.

Комфортабельный автомобиль и опытный гид сделают ваше путешествие максимально приятным и познавательным
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Виды на два океана
  • 🐧 Наблюдение за пингвинами
  • 🦭 Колония морских котиков
  • 🏞 Красивые пейзажи
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Интересные рассказы гида
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь
К мысу Доброй Надежды: как влюбиться в ЮАР на всю жизнь

Что можно увидеть

  • Мыс Доброй Надежды
  • Мыс Кейп-Пойнт
  • Гавань залива Хаут
  • Пляж Болдерс
  • Проезд Чапмана
  • 12 апостолов

Описание экскурсии

Знакомство с Кейптауном

Я встречу вас у отеля и мы отправимся к районам, расположенным вдоль атлантического побережья. Это место называется «милей миллионеров» из-за высокой стоимости недвижимости. Я расскажу вам о городе и особенностях жизни местных. По пути остановимся на смотровой площадке и полюбуемся живописным видом на «12 апостолов» — обязательно объясню, что это такое. Дальше наше путешествие пройдет вдоль атмосферного побережья Южной Африки. Зеленые горы, океан и бесконечный пляж: в его красоту невозможно не влюбиться.

Остров морских котиков и колония пингвинов

Гавань залива Хаут — место с характером, где находятся аутентичные кафе, рынок сувениров и яхт-клуб. Отсюда на катере мы доберемся до места обитания колонии капского морского котика (больше 5000 особей). Вы сможете увидеть этих мохнатых лежебок с близкого расстояния. А после обеда проедем к пляжу Болдерс, где понаблюдаем за сосредоточенной жизнью пингвинов Джакас. Колония обитает в естественных условиях: ее «жители» делают гнезда на песке и ловят рыбу, чтобы поесть.

Мыс Доброй Надежды и мыс Кейп-Поинт

Вас ждёт одна из самых красивых дорог мира, высеченная в скалах на высоте 500 метров, — проезд Чапмана. Мы обязательно сделаем остановку, чтобы вы смогли перевести дух и насладиться атмосферой вокруг. А вот и квинтэссенция нашего путешествия: заповедник «Мыс Доброй Надежды». Прогуливаясь вдоль зеленых зарослей, мы окажемся на самом верху. Полюбуемся видом сразу на два океана, а я расскажу, в каком из них вода солонее:) Следующая остановка — мыс Кейп-Пойнт, который часто путают с мысом Доброй Надежды. Вы узнаете, как так вышло.

В дороге мы сделаем остановку на обед в местном ресторане со свежими морепродуктами. А после экскурсии вернемся в город к вашему месту проживания.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Livina
  • Не забудьте солнцезащитный крем, шапку и кофту с длинным рукавом (у воды ветрено). Если есть необходимость, таблетки от укачивания для поездки на катере.
  • В стоимость экскурсии уже включены входные билеты, транспортные расходы, билеты на катер и освежающие напитки. Обед и личные расходы оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Ольга. Я живу в удивительной стране ЮАР и работаю гидом. И 17 лет не перестаю удивляться местным красотам. С удовольствием покажу вам самые любимые места и познакомлю с жизнью Кейптауна и окрестностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
Ольга - максимально клиентоориентированная, приятная в общении, более 20 лет живущая в Кейптауне дама. Досконально осведомлена обо всех местных особенностях, что исключительно полезно.
Ожидания оправдались сторицей!
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
A MUST для всех, кто приехал в Кейптаун впервые и категорически не приемлет перемещения по топовым местам «организованной толпой» на автобусах.
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А
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
Всё отлично! Ольга - хороший гид.
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В
Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
Спасибо, Вам, Ольга за интересную экскурсию!
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Е
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и отлично спланированный маршрут. Мы никуда не спешили, но при этом успели столько всего посмотреть! Еще никогда за один день я не видела такое количество красоты вокруг! Отдельная благодарность - за возможность совершить небольшой хайкинг на закате возле Мыса Доброй Надежды. Эти впечатления однозначно останутся с нами надолго!
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С
Добрый день, экскурсия прошла замечательно! Считаю что нужно брать такие экскурсии т к можно сразу оценить красоты страны! Я увидела прекрасную природу, тюленей, дельфинов была очень счастлива! Олег был очень корректен, рассказал о жизни в кейптауне, вообщем мне не жалко потраченных денег)))
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А
Ольга - профессионал своего дела и замечательный человек.
Прекрасно организованнная экскурсия, глубокое знание и подача материала, правильный подбор маршрута и мест для посещения.
Провели чудесный день с отличным, эрудированным экскурсоводом в красивейших местах .
Спасибо.
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