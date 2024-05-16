читать дальше другой. Позитивный рассказ и бережное отношение Юли во всем, куча информации, и совершенно расслабенное путешествие в плане времени. Мы зависали подолгу, красота неимоверная, увидели много местной живности - страусы, бабуины, пингвины, тюлени и даже китенка, а ещё поели вкуснющего лобстера и тунца в местной кафешке в рыбацкой деревне. Впечатлений на всю жизнь! Спасибо Юля и Игорь, вы классные и живёте в удивительном мире и очень щедро делитесь!

Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили нас с этим миром, так не похожим ни на какой