Благодаря моему опыту и идеально рассчитанному маршруту вы насладитесь самыми живописными уголками Кейптауна без спешки и толкотни.
Увидите мыс Доброй Надежды, полюбуетесь колонией пингвинов и морских котиков, проедете по одной из самых красивых дорог мира.
А по пути я расскажу об истории мореплавания, уникальной природе и ландшафтах края, быте местных жителей и гастрономических традициях.
Увидите мыс Доброй Надежды, полюбуетесь колонией пингвинов и морских котиков, проедете по одной из самых красивых дорог мира.
А по пути я расскажу об истории мореплавания, уникальной природе и ландшафтах края, быте местных жителей и гастрономических традициях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
План путешествия
- Пляж Мейзенбер. Это фотогеничный пляж с ярко-раскрашенными домиками на берегу. Вы прогуляетесь по мягкому песку, понаблюдаете за сёрферами и насладитесь атмосферой беззаботного отдыха.
- Калк-Бей-Харбор. Рыбацкая гавань с причалами, где вы увидите традиционные лодки и суда рыбаков. Здесь же обитает большая колония морских котиков — вы посмотрите на этих забавных животных в их естественной среде.
- Боулдерс-Бич. Один из главных хитов программы! Местная колония африканских пингвинов — одна из немногих в мире, где птицы живут в непосредственной близости от людей. Я поделюсь забавными историями о проказах и привычках этих очаровательных созданий.
- Обед в ресторане с панорамными видами на Атлантический океан. Сделаем приятную паузу и отведаем деликатесы, наслаждаясь живописными пейзажами.
- Мыс Доброй Надежды. Символическая южная оконечность континента. Вы увидите величественные скалы мыса, где встречаются воды Атлантического и Индийского океанов, а также посетите старинный маяк.
- Чапменс-Пик-Драйв. Завершающим аккордом станет поездка по одной из самых впечатляющих панорамных дорог мира, с которой открываются потрясающие виды на океан, горы и Кейптаун во время заката. Идеальный финал для погружения в красоты региона.
О чём поговорим на экскурсии
- История мореплавания и исследований. Я расскажу об эпохе Великих географических открытий и о том, как мыс Доброй Надежды стал важной вехой для мореплавателей, штурмовавших южные моря. Вы услышите легенду о названии мыса, а также истории кораблекрушений и борьбы за выживание в этих суровых водах.
- Уникальная природа и биоразнообразие. Колония пингвинов, морские котики и другие представители местной фауны станут отличным поводом рассказать о важности сохранения природы Кейптауна. Я затрону тему заповедников и экотуризма.
- Быт местных жителей и культура. На прогулке по пляжу Мейзенберг и рыбацкой гавани обсудим быт и традиции коренного населения, их обычаи, ремёсла и особенности архитектуры.
- Пейзажи и геология. Величественные горные хребты, виды на скалистые берега и океанские просторы позволят погрузиться в тему формирования уникальных ландшафтов Кейптауна.
- Гастрономические традиции. В ресторане я расскажу о местной кухне, её корнях и распространённых блюдах, а также о секретах виноделия в регионе.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном Kia Sorento, услуги гида.
- Позаботьтесь об удобной одежде для путешествия и возьмите крем от загара.
- Экскурсия не подойдёт тем, кто плохо переносит длительные пешие прогулки и автомобильные переезды в течение всего дня.
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане.
- Пингвины — 200 рендов/чел.
- Мыс Доброй Надежды — 400 рендов/чел. + билет для гида.
- Дорога Чапменс-Пик-Драйв — 61 ренд.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Кейптауне
Меня зовут Игорь, живу в Кейптауне уже 3 года. А до этого более 15 лет регулярно приезжал в ЮАР на отдых из Санкт-Петербурга. Живя здесь, я глубже проникся уникальной атмосферойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
16 мая 2024
Трудно написать отзыв, потому что не хватает слов, а впечатления захлестывают! Удивительное место, удивительные Игорь и Юля, влюбили и подружили нас с этим миром, так не похожим ни на какой
Николай
15 мая 2024
Сегодня имел замечательную возможность побывать на экскурсии с Игорем (гидом), после которой остался приятно впечатлен и доволен! Ненавязчивое общение, структурированная подача, отличный маршрут и прекрасные виды! Бонусом к пингвинам, удалось увидеть страусов и бабуинов! Рекомендую!
А
Андрей
14 мая 2024
Хотим поблагодарить экскурсовода Игоря. Было увлекательно, впечатлительно, интересно! Мы всё остались довольны! Рекомендуем.
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