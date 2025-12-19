4 отзыва оставили туристы

Экскурсия к мысу Доброй Надежды, пингвинам и морским котикам в Кейптауне доступна круглый год. Каждый месяц предлагает уникальные впечатления, будь то наблюдение за китами или наслаждение мягким климатом Южной Африки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Доброй Надежды
Пляж Болдерс
Бухта Хаутбэй
Дорога Чапмана
Смотровая площадка маяка
Описание экскурсии
Легендарный мыс Доброй Надежды
Главная цель нашего путешествия – мыс Доброй Надежды, окутанный историями и легендами, окруженный потрясающими видами, от которых захватывает дух! Вы окажетесь в заповеднике «Мыс Доброй Надежды», где можно встретить бабуинов, антилоп и страусов, а еще здесь насчитывается несколько тысяч видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Затем на фуникулере или пешком мы поднимемся на вершину мыса к действующему маяку, со смотровой площадки которого открывается завораживающий вид на турбулентные воды двух океанов, поглотившие немало судов.
Морские котики и пингвины
Во время нашего путешествия вы познакомитесь с природой ЮАР и животными, которые здесь обитают. С пляжа Хаутбэй, окаймленного скалами Пика Чапмана и гаванью, мы поплывем на катере к острову морских котиков, где вы увидите, как сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде зверей нежатся на солнце. А после обеда в ресторане «Два океана» у мыса Доброй Надежды вы отправитесь на пляж Болдерс, где можно на расстоянии вытянутой руки подойти к африканским пингвинам и сделать отличные фотографии.
Путешествие по контуру Южной Африки
Вы проедете вдоль побережья океана через красивейшие пляжи и прибрежные городки. Заглянете в бухту Хаутбэй, куда коренные жители наведываются за свежайшими морепродуктами. Затем вас ждет потрясающая Дорога Чапмана, которая высечена в почти вертикальной скале на высоте более 500 метров! Отсюда открывается потрясающий вид на океан, а иногда можно даже увидеть китов или дельфинов. А проезжая вдоль Фальшивого залива, вы увидите интересные прибрежные поселения – Саймонстаун с военно-морской базой, Кокбэй, известный галереями и дизайнерскими бутиками, и Мюзенберг с идеальным пляжем для серфинга.
Организационные детали
Транспортные расходы, вода и соки в машине вкючены в стоимость
Дополнительные расходы: все входные билеты (около $40/чел.) и обед
Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Фойе отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 115 туристов
Провожу экскурсии в Кейптауне с 2009 года. Буду рад познакомить вас с красотами и увлекательной историей Кейптауна и ЮАР.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Konstantin
Всё было на уровне! Рекомендуем!
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Ю
Юлия
Это была великолепная экскурсия, правда на замене гидом у нас была Евгения, но мы её остались очень довольны. Юрий быстро отвечает на все вопросы и до экскурсии. Даёт толковые советы читать дальшеуменьшить
как, например, снорклинг с морскими котиками, который нас потряс до глубины души. О замене сообщил за 2 дня. Гид прислушалась и исполнила все наши пожелания. Мы успели побывать на великолепной винодельне, посмотрели на пингвинов, морских котиков, страусов. Женя рассказывала интересно об истории страны, быте, еде, отношениях. Она здорово с планировала маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях и ходили без толпы туристов. Очень рекомендуем!
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Sergey
Юрий не смог провести экскурсию, но он оперативно предложил нам другого экскурсавода: Олега и это было здорово. Олег отличный, много знающий экскурсовод. Экскурсия была просто великолепна. Мы осмотели город, пингвинов, красоты мыса доброй надежды и многое другое. Самое главное мы получили много новой информации о стране. Будем рекомендовать его всем друзьям.
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А
Александр
Замечательная поездка! Юрий в этот день улетал, но договорился с Олегом, который и провел экскурсию. Олег очень разносторонний и знающий человек, давно живет в ЮАР, отличный рассказчик. И сам мыс, и виды с него потрясающие. Побывали везде, где хотели, в том числе успели спуститься на пляж Диаша и "омыть ноги" в его волнах. Очень рекомендую всем.
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И
Ирина
Юра - прекрасный организатор, аккуратный водитель, деликатный собеседник. Давно живет в ЮАР, любит и знает эту страну. Сервисная составляющая и безопасность тоже были на высоте! Комфорт и приятное послевкусие после активного дня вам будут обеспечены! Всем рекомендую!
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T
TATIANA
Экскурсию вела Ольга, много лет проживающая в Кейптауне. Поэтому было ощущение, что приехал в гости к другу и поехал осматривать достопримечательности.
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