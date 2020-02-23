4 отзыва оставили туристы

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Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики

Столкновение двух океанов и захватывающая природа побережья ЮАР

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

330 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Юрий
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Юрий – Гид в Кейптауне
Это путешествие приведет вас к одному из красивейших уголков ЮАР – мысу Доброй Надежды, связанному с именем Васко да Гамы и легендой о Летучем Голландце.

В пути вы узнаете всё самое интересное из истории 📖 ЮАР, познакомитесь с уникальной африканской природой и посмотрите на бушующие воды двух океанов.

Живописный маяк на вершине мыса, уютные прибрежные города и излюбленные пляжи серфингистов, морские котики и африканские пингвины, – приготовьтесь удивляться, друзья!
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики

Что вас ожидает

Легендарный мыс Доброй Надежды
Главная цель нашего путешествия – мыс Доброй Надежды, окутанный историями и легендами, окруженный потрясающими видами, от которых захватывает дух! Вы окажетесь в заповеднике «Мыс Доброй Надежды», где можно встретить бабуинов, антилоп и страусов, а еще здесь насчитывается несколько тысяч видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Затем на фуникулере или пешком мы поднимемся на вершину мыса к действующему маяку, со смотровой площадки которого открывается завораживающий вид на турбулентные воды двух океанов, поглотившие немало судов.

Морские котики и пингвины
Во время нашего путешествия вы познакомитесь с природой ЮАР и животными, которые здесь обитают. С пляжа Хаутбэй, окаймленного скалами Пика Чапмана и гаванью, мы поплывем на катере к острову морских котиков, где вы увидите, как сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде зверей нежатся на солнце. А после обеда в ресторане «Два океана» у мыса Доброй Надежды вы отправитесь на пляж Болдерс, где можно на расстоянии вытянутой руки подойти к африканским пингвинам и сделать отличные фотографии.

Путешествие по контуру Южной Африки
Вы проедете вдоль побережья океана через красивейшие пляжи и прибрежные городки. Заглянете в бухту Хаутбэй, куда коренные жители наведываются за свежайшими морепродуктами. Затем вас ждет потрясающая Дорога Чапмана, которая высечена в почти вертикальной скале на высоте более 500 метров! Отсюда открывается потрясающий вид на океан, а иногда можно даже увидеть китов или дельфинов. А проезжая вдоль Фальшивого залива, вы увидите интересные прибрежные поселения – Саймонстаун с военно-морской базой, Кокбэй, известный галереями и дизайнерскими бутиками, и Мюзенберг с идеальным пляжем для серфинга.

Организационные детали

  • Транспортные расходы, вода и соки в машине вкючены в стоимость
  • Дополнительные расходы: все входные билеты (около $40/чел.) и обед
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики
Мыс Доброй Надежды, пингвины и морские котики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Провожу экскурсии в Кейптауне с 2009 года. Буду рад познакомить вас с красотами и увлекательной историей Кейптауна и ЮАР.
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4 отзыва оставили туристы

23 февраля 2020
Это была великолепная экскурсия, правда на замене гидом у нас была Евгения, но мы её остались очень довольны. Юрий быстро отвечает на все вопросы и до экскурсии. Даёт толковые советы как, например, снорклинг с морскими котиками, который нас потряс до глубины души. О замене сообщил за 2 дня. Гид прислушалась и исполнила все наши пожелания. Мы успели побывать на великолепной винодельне, посмотрели на пингвинов, морских котиков, страусов. Женя рассказывала интересно об истории страны, быте, еде, отношениях. Она здорово с планировала маршрут так, что мы нигде не стояли в очередях и ходили без толпы туристов. Очень рекомендуем!
30 января 2020
Экскурсию вела Ольга, много лет проживающая в Кейптауне. Поэтому было ощущение, что приехал в гости к другу и поехал осматривать достопримечательности.
22 ноября 2019
очень хорошо, особенно принимая во внимание ужасную погоду. но вы спасли нам этот день Анатолий из Киева
29 сентября 2019
Спасибо за чудесный день. масса эмоций и впечатлений! Влюбились в Южную Африку. Большая заслуга в этом экскурсоводу Наталии.

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Вы насладитесь потрясающими видами одной из самых красивых стран мира из окна комфортной машины, в которой не страшна знойная жара. В самых колоритных и по-настоящему впечатляющих местах мы обязательно сделаем остановки: вы посетите «визитную карточку» ЮАР — Мыс Доброй Надежды, познакомитесь с улыбчивыми пингвинами и морскими котиками, погуляете по британскому симпатичному городку и увидите легендарный серферский пляж. Я расскажу, как образовались первые поселения на этой земле, чем ЮАР отличается от соседних стран и другие интересные исторические факты и легенды.

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