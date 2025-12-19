4 отзыва оставили туристы

Экскурсия к мысу Доброй Надежды, пингвинам и морским котикам в Кейптауне доступна круглый год. Каждый месяц предлагает уникальные впечатления, будь то наблюдение за китами или наслаждение мягким климатом Южной Африки.

Это путешествие приведет вас к одному из красивейших уголков ЮАР - мысу Доброй Надежды, связанному с именем Васко да Гамы и легендой о Летучем Голландце.В пути вы узнаете всё самое

Описание экскурсии

Легендарный мыс Доброй Надежды

Главная цель нашего путешествия – мыс Доброй Надежды, окутанный историями и легендами, окруженный потрясающими видами, от которых захватывает дух! Вы окажетесь в заповеднике «Мыс Доброй Надежды», где можно встретить бабуинов, антилоп и страусов, а еще здесь насчитывается несколько тысяч видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Затем на фуникулере или пешком мы поднимемся на вершину мыса к действующему маяку, со смотровой площадки которого открывается завораживающий вид на турбулентные воды двух океанов, поглотившие немало судов.

Морские котики и пингвины

Во время нашего путешествия вы познакомитесь с природой ЮАР и животными, которые здесь обитают. С пляжа Хаутбэй, окаймленного скалами Пика Чапмана и гаванью, мы поплывем на катере к острову морских котиков, где вы увидите, как сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде зверей нежатся на солнце. А после обеда в ресторане «Два океана» у мыса Доброй Надежды вы отправитесь на пляж Болдерс, где можно на расстоянии вытянутой руки подойти к африканским пингвинам и сделать отличные фотографии.

Путешествие по контуру Южной Африки

Вы проедете вдоль побережья океана через красивейшие пляжи и прибрежные городки. Заглянете в бухту Хаутбэй, куда коренные жители наведываются за свежайшими морепродуктами. Затем вас ждет потрясающая Дорога Чапмана, которая высечена в почти вертикальной скале на высоте более 500 метров! Отсюда открывается потрясающий вид на океан, а иногда можно даже увидеть китов или дельфинов. А проезжая вдоль Фальшивого залива, вы увидите интересные прибрежные поселения – Саймонстаун с военно-морской базой, Кокбэй, известный галереями и дизайнерскими бутиками, и Мюзенберг с идеальным пляжем для серфинга.

Организационные детали