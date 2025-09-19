Кейптаун привлекает своей уникальной природой и культурой. Восхождение на Голова льва - это возможность увидеть город и океан с высоты. Легкий маршрут подходит для всех, даже для новичков в хайкинге. Восход или закат на вершине оставят незабываемые впечатления. Безопасность обеспечена, фонарики предоставляются. Это приключение станет ярким моментом вашего путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на город и океан
- 👟 Легкий маршрут для всех возрастов
- 🌅 Возможность выбрать рассвет или закат
- 🔦 Фонарики для безопасного восхождения
- 👨👩👧👦 Подходит для семей и пожилых людей
Что можно увидеть
- Кейптаун
- Атлантический океан
Описание экскурсии
В путь!
Сначала тропа будет простой, но позже на пути появятся ступени, вырубленные в горной породе — с каждым шагом они будут становиться все круче и круче. А чтобы забраться на самый верх, нужно будет подняться по лестнице, прикрепленной к скале. Но волноваться не стоит — легко справятся даже те, кто ни разу не занимался хайкингом!
А на вершине…
Вы познакомитесь с флорой и фауной Львиной головы, а ещё насладитесь невероятным видом на безбрежный Атлантический океан и лежащий у его подножия Кейптаун. Вместе с вами мы встретим рассвет и полюбуемся просыпающимся солнцем — или проводим закат под бескрайним звёздным небом ЮАР.
Организационные детали
- Маршрут не требует серьезной физической подготовки или профессионального снаряжения — поэтому доступен даже детям и пожилым людям
- Мы будем двигаться в комфортном для вас темпе, так что подняться наверх сможет каждый
- Во время похода на закат мы начнем спуск, прежде чем станет темно. Во время похода на рассвет мы сначала будем идти в темноте. Фонарики я вам предоставлю
- Время начала похода может менять в зависимости от солнца
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, подробности — в переписке с гидом
ежедневно в 04:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У горы Голова Льва
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кейптауне
Я Евгений — гид, походник и активный исследователь мира. Обожаю горы и активный туризм. Объехал 40 стран. Водил походы во Вьетнаме, а потом влюбился в Южную Африку. После каждого нашего похода с вами останутся впечатления на всю жизнь и потрясающие снимки на память и для соцсетей:)Задать вопрос
