Мои заказы

Голова льва: покорить гору на рассвете или закате

Насладитесь захватывающим восхождением на Голова льва в Кейптауне. Легкий маршрут для всех, виды на океан и город. Рассвет или закат на вершине ждут вас
Кейптаун привлекает своей уникальной природой и культурой. Восхождение на Голова льва - это возможность увидеть город и океан с высоты. Легкий маршрут подходит для всех, даже для новичков в хайкинге. Восход или закат на вершине оставят незабываемые впечатления. Безопасность обеспечена, фонарики предоставляются. Это приключение станет ярким моментом вашего путешествия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на город и океан
  • 👟 Легкий маршрут для всех возрастов
  • 🌅 Возможность выбрать рассвет или закат
  • 🔦 Фонарики для безопасного восхождения
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и пожилых людей
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Голова льва: покорить гору на рассвете или закате
Ближайшие даты:
19
сен20
сен21
сен22
сен23
сен24
сен25
сен
Время начала: 04:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Кейптаун
  • Атлантический океан

Описание экскурсии

В путь!

Сначала тропа будет простой, но позже на пути появятся ступени, вырубленные в горной породе — с каждым шагом они будут становиться все круче и круче. А чтобы забраться на самый верх, нужно будет подняться по лестнице, прикрепленной к скале. Но волноваться не стоит — легко справятся даже те, кто ни разу не занимался хайкингом!

А на вершине…

Вы познакомитесь с флорой и фауной Львиной головы, а ещё насладитесь невероятным видом на безбрежный Атлантический океан и лежащий у его подножия Кейптаун. Вместе с вами мы встретим рассвет и полюбуемся просыпающимся солнцем — или проводим закат под бескрайним звёздным небом ЮАР.

Организационные детали

  • Маршрут не требует серьезной физической подготовки или профессионального снаряжения — поэтому доступен даже детям и пожилым людям
  • Мы будем двигаться в комфортном для вас темпе, так что подняться наверх сможет каждый
  • Во время похода на закат мы начнем спуск, прежде чем станет темно. Во время похода на рассвет мы сначала будем идти в темноте. Фонарики я вам предоставлю
  • Время начала похода может менять в зависимости от солнца
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате, подробности — в переписке с гидом

ежедневно в 04:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У горы Голова Льва
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Кейптауне
Я Евгений — гид, походник и активный исследователь мира. Обожаю горы и активный туризм. Объехал 40 стран. Водил походы во Вьетнаме, а потом влюбился в Южную Африку. После каждого нашего похода с вами останутся впечатления на всю жизнь и потрясающие снимки на память и для соцсетей:)
Задать вопрос

Входит в следующие категории Кейптауна

Похожие экскурсии из Кейптауна

ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Кейптауну: от пляжа Мейзенберг до Чапменс-Пик-Драйв
Прогулка по живописным местам Кейптауна: пляжи, рыбацкие гавани, колонии пингвинов и величественные виды с мыса Доброй Надежды
Сегодня в 09:00
21 сен в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать и полюбить Кейптаун
Насладитесь уникальной архитектурой и природой Кейптауна, узнайте его историю и почувствуйте дух города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$390 за всё до 3 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кейптаун: город между небом и землёй
Кейптаун - город контрастов. За один день вы увидите престижные районы и бедные гетто, подниметесь на Столовую гору и посетите винодельни
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кейптауне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кейптауне