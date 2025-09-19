Кейптаун привлекает своей уникальной природой и культурой. Восхождение на Голова льва - это возможность увидеть город и океан с высоты. Легкий маршрут подходит для всех, даже для новичков в хайкинге. Восход или закат на вершине оставят незабываемые впечатления. Безопасность обеспечена, фонарики предоставляются. Это приключение станет ярким моментом вашего путешествия

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

В путь!

Сначала тропа будет простой, но позже на пути появятся ступени, вырубленные в горной породе — с каждым шагом они будут становиться все круче и круче. А чтобы забраться на самый верх, нужно будет подняться по лестнице, прикрепленной к скале. Но волноваться не стоит — легко справятся даже те, кто ни разу не занимался хайкингом!

А на вершине…

Вы познакомитесь с флорой и фауной Львиной головы, а ещё насладитесь невероятным видом на безбрежный Атлантический океан и лежащий у его подножия Кейптаун. Вместе с вами мы встретим рассвет и полюбуемся просыпающимся солнцем — или проводим закат под бескрайним звёздным небом ЮАР.

Организационные детали