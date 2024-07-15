Фотогеничная Африка: район Бо-Каап

Многие путешественники предпочитают автомобильные экскурсии и упускают множество чудес! Прогулка по самому яркому району Кейптауна станет идеальным началом вашего путешествия по ЮАР.
Вы узнаете, как бедный Бо-Каап стал визитной карточкой города,
Вы узнаете, как бедный Бо-Каап стал визитной карточкой города,
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фото-прогулка
- 🌍 История района Бо-Каап
- 🏠 Разноцветные домики
- 🎨 Арт-галереи и лавки
- 📬 Открытки с края света
- 🍽 Место для завтраков и шоппинга
- 📋 Список интересных мест
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Бо-Каап
- Арт-галереи
- Лавки местных умельцев
Описание фото-прогулки
«Если вы не были в Кейптауне, значит, вы прожили жизнь зря». Жак-Ив Кусто
Мы встретимся в центре города. Возьмём в дорогу кофе и под нескучные рассказы о жизни на краю мира отправимся в живописный район Бо-Каап. Будем разбираться в феномене привлекательности Кейптауна и делать лучшие снимки из вашего путешествия.
- Вы услышите историю района, заселённого в 16-17 веке рабами из Индии, Индонезии, Малайзии
- Гуляя по мощёным дорогам, выясните, кто и как живёт здесь сейчас
- Увидите разноцветные домики, которые придают улицам игрушечный вид
- Заглянете в арт-галерею и лавки местных умельцев
- Отправите открытки родным и себе с края света. И примерно через месяц, уже погрузившись в рабочие будни, вдруг обнаружите в почтовом ящике милый привет из ЮАР. И обязательно улыбнётесь, вспоминая день, который мы провели вместе.
- В конце прогулки я предложу посетить моё любимое место для завтраков и традиционного шоппинга
Кроме того, по пути я поделюсь ценными рекомендациями:
- В какие районы лучше точно не заходить путешественникам
- Где отыскать пингвинов и морских котиков
- Как разобраться с общественным транспортом
- Где купаться, встречать рассветы и провожать закаты
А в подарок от меня вы получите список самых интересных мест в окрестностях Кейптауна с координатами и пояснениями.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто впервые приехал в ЮАР, и тем более тем, кто впервые в Африке. Эта прогулка идеальна для первого дня в городе. Она станет палочкой-выручалочкой для solo-путешественников и влюблённых пар, которые хотят привезти классные совместные фото.
Организационные детали
- Моя рекомендация — одеваться как можно ярче и при желании взять дополнительные наряды, если ваша основная цель — больше красочных фото
- Все фотографии и видео я сделаю на IPhone 15 Pro Max и около 100 снимков отправлю вам в течение суток после нашей прогулки
- Дополнительные расходы: кафе и сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Кейптауне
Привет, дорогие мои любители путешествий. Меня зовут Катерина. Я travel-эксперт и профессиональный путешественник уже 13 лет. Семь из них посвятила тому, чтобы влюблять в этом мир других людей через моиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Кейптауна
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