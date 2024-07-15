Фотогеничная Африка: район Бо-Каап

Многие путешественники предпочитают автомобильные экскурсии и упускают множество чудес! Прогулка по самому яркому району Кейптауна станет идеальным началом вашего путешествия по ЮАР.Вы узнаете, как бедный Бо-Каап стал визитной карточкой города,

и получите сотню фото и видео с африканским колоритом. Гуляя по мощёным дорогам, вы узнаете историю района, заселённого рабами из Индии, Индонезии и Малайзии, увидите разноцветные домики, заглянете в арт-галерею и лавки местных умельцев. В конце прогулки вас ждёт моё любимое место для завтраков и шоппинга. В подарок получите список самых интересных мест в окрестностях Кейптауна

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

«Если вы не были в Кейптауне, значит, вы прожили жизнь зря». Жак-Ив Кусто

Мы встретимся в центре города. Возьмём в дорогу кофе и под нескучные рассказы о жизни на краю мира отправимся в живописный район Бо-Каап. Будем разбираться в феномене привлекательности Кейптауна и делать лучшие снимки из вашего путешествия.

Вы услышите историю района, заселённого в 16-17 веке рабами из Индии, Индонезии, Малайзии

Гуляя по мощёным дорогам, выясните, кто и как живёт здесь сейчас

Увидите разноцветные домики, которые придают улицам игрушечный вид

Заглянете в арт-галерею и лавки местных умельцев

Отправите открытки родным и себе с края света. И примерно через месяц, уже погрузившись в рабочие будни, вдруг обнаружите в почтовом ящике милый привет из ЮАР. И обязательно улыбнётесь, вспоминая день, который мы провели вместе.

В конце прогулки я предложу посетить моё любимое место для завтраков и традиционного шоппинга

Кроме того, по пути я поделюсь ценными рекомендациями:

В какие районы лучше точно не заходить путешественникам

Где отыскать пингвинов и морских котиков

Как разобраться с общественным транспортом

Где купаться, встречать рассветы и провожать закаты

А в подарок от меня вы получите список самых интересных мест в окрестностях Кейптауна с координатами и пояснениями.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые приехал в ЮАР, и тем более тем, кто впервые в Африке. Эта прогулка идеальна для первого дня в городе. Она станет палочкой-выручалочкой для solo-путешественников и влюблённых пар, которые хотят привезти классные совместные фото.

Организационные детали