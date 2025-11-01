2 день

Пляж с пингвинами и мыс доброй Надежды

Пингвины в Африке? Они живут прямо пляже? С ними можно купаться???

Да! Да! И еще раз да!

Сегодня ты убедишься в этом сама! Мы проснемся пораньше, чтобы избежать толп туристов и отправимся в гости к пингвинам на пляж Болдерс. У тебя будет достаточно времени, чтобы понаблюдать за этими милыми созданиями и сделать тысячу фотографий!

Получив дозу мимимишности, мы двигаемся дальше исследовать Капский полуостров. Наша следующая остановка "Конец света"

Кейп-Пойнт — это мыс в ЮАР, который является оконечностью Африканского континента. Дальше только Антарктида. Потрясающие пейзажи, от которых просто дух захватывает. Любуемся, наслаждаемся и смотрим внимательно по сторонам. Здесь можно увидеть диких антилоп, страусов и бабуинов, свободно гуляющих неподалеку.

Здесь же мы сделаем еще одну остановку на легендарном Мысе Доброй Надежды. Подумай заранее о своем желании, которое загадаешь здесь! Уверяем, оно обязательно сбудется!

Далее держим путь на популярный пляж Мюзенберг, знаменитый своими цветными серферскими домиками. После чего прокатимся по захватывающей горной трассе и проводим закат на Чепмен пик с бокальчиком юарского вина.

