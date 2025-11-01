Описание тура
- Программа нашего тура спланирована специально для девушек.
- Вы будете путешествовать с профессиональным фотографом.
- Мы посетим самые красивые фото-локации, чтобы сделать крутые снимки
- Мини-группа
- Личный транспорт
- Продуманная до мелочей программа путешествия.
Программа тура по дням
Знакомство с Кейптауном
Сегодня ты прилетаешь в далёкую и прекрасную Южную Африку! Мы встречаем тебя в аэропорту Кейптауна и на организованном трансфере едем в город.
Заселяемся в отель, отдыхаем и начинаем знакомиться с городом.
Главным украшением портового района является набережная Виктории и Альфреда. Также это одно их самых туристических мест с многочисленными ресторанами, модными магазинами и сувенирными лавками. Здесь мы забронируем для нас столик в уютном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и за приятной беседой познакомимся поближе.
Пляж с пингвинами и мыс доброй Надежды
Пингвины в Африке? Они живут прямо пляже? С ними можно купаться???
Да! Да! И еще раз да!
Сегодня ты убедишься в этом сама! Мы проснемся пораньше, чтобы избежать толп туристов и отправимся в гости к пингвинам на пляж Болдерс. У тебя будет достаточно времени, чтобы понаблюдать за этими милыми созданиями и сделать тысячу фотографий!
Получив дозу мимимишности, мы двигаемся дальше исследовать Капский полуостров. Наша следующая остановка "Конец света"
Кейп-Пойнт — это мыс в ЮАР, который является оконечностью Африканского континента. Дальше только Антарктида. Потрясающие пейзажи, от которых просто дух захватывает. Любуемся, наслаждаемся и смотрим внимательно по сторонам. Здесь можно увидеть диких антилоп, страусов и бабуинов, свободно гуляющих неподалеку.
Здесь же мы сделаем еще одну остановку на легендарном Мысе Доброй Надежды. Подумай заранее о своем желании, которое загадаешь здесь! Уверяем, оно обязательно сбудется!
Далее держим путь на популярный пляж Мюзенберг, знаменитый своими цветными серферскими домиками. После чего прокатимся по захватывающей горной трассе и проводим закат на Чепмен пик с бокальчиком юарского вина.
Остров Морских котиков и Столовая гора
Сегодняшний день мы начинаем еще с одной дозы мимимишности.
Неподалеку от Кейптауна есть остров на котором живет колония морских котиков. Мы отправимся в небольшой круиз, чтобы понаблюдать за ними в их естественной среде обитания и покормить самого дружелюбного котика свежей рыбкой.
Уверены, к этому времени Кейптаун впечатлит тебя своими живописными пейзажами, но теперь давай посмотрим на него с высоты птичьего полета. На фуникулере мы поднимемся на Столовую гору, откуда открывается панорама на город на 360 градусов. Здесь, на высоте 1100 м хочется расправить руки и кричать от счастья!
Следующим пунктом назначения будет Ботанический сад Кирстенбош. Более 7000 видов растений на территории 500гк. Райское местечко!
И вишенкой на торте сегодняшнего дня будет самый инстаграмный район Кейптауна - Бо-Каап. Мы прогуляемся среди веселого буйства красок и сделаем яркие снимки, которые взорвут твой Инстаграм.
Полет на вертолете и винные регионы ЮАР
Увидеть все архитектурное великолепие современного Кейптауна и фотогеничные вершины — Столовую Гору и Голову Льва — можно во время вертолетной экскурсии.
По желанию ты можешь полетать над городом сегодня утром. Мы обязательно все организуем и составим тебе компанию.
После чего мы начинаем наш авторский винный тур. Сегодня мы посетим два винных региона - Стелленбош и Франшук.
Мы выбрали для вас лучшие винодельни, где продегустируем разнообразные сорта вин ЮАР. Но даже если ты не любишь вино, скучать не придется. Винодельни - это красивые усадьбы в голландском стиле с живописными садами, ресторанами высокой кухни, галереями картин и скульптур. Сплошная эстетика!
Для тебя мы выбрали отель, который станет неотъемлемой частью этого путешествия! Он находится в живописном месте, вдали от города, среди бесконечных ярко-зеленых рядов винограда.
Сафари. Большая африканская пятерка
Прилететь в Африку и не отправиться на Сафари - это преступление!
И мы не дадим тебе его совершить!
Мы выбрали для тебя частный заповедник, который находится в 2х часах езды от Кейптауна.
На его территории находится наш 4х звездочный отель, где мы проведем одну ночь. Но наша цель не просиживать в номерах, а увидеть большую африканскую пятерку! Поэтому после обеда на специальных открытых машинах и с рейнджером мы поедем на фотоохоту на диких животных.
Сафари будет длиться 2 часа, после чего мы вернемся в отель. На территории есть большой открытый бассейн и зона отдыха, а вечером соберемся у костра, будем жарить маршмеллоу и делиться эмоциями.
Киты и не только
Говорят, что утром шансы увидеть стаи животных удваиваются, а значит сразу после завтрака нас ждёт ещё одно утреннее Сафари.
Теперь в твоем телефоне память переполнена фотками жирафов, бегемотов и других африканских животных. Значит пора двигаться дальше.
Мы едем в тихий и спокойный прибрежный городок Херманус!
Почему сюда?
Именно здесь в бухте живут сотни китов. За ними можно наблюдать прямо с веранды нашего бутик-отеля, в котором мы остановимся на одну ночь.
По желанию, ты можешь отправиться в 2х часовой круиз, чтобы испытать удачу и увидеть китов на расстоянии вытянутой руки. А если морские прогулки тебе не по душе, то ты можешь прогуляться по уютному и вполне безопасному городку, заглянуть в музей китов, посидеть в ресторанчике и наблюдать за китами с берега.
Вечером предлагаем собраться в ресторане нашего шикарного 5ти звездочного бутик-отеля на ужин и любоваться волшебным закатом.
Белые акулы и отдых на лучшем пляже
Ты думаешь, что увидела в ЮАР все и всех?
А вот и нет! Самые опасные жители Атлантического океана - Белые Акулы! У тебя есть шанс познакомиться и с ними!
Если ты охотница за острыми ощущениями, мы предлагаем тебе погрузиться в воду в специальной клетке к акулам. Это отличная возможность понаблюдать за хищниками!
Если же ты не ищешь экстрима, наслаждайся вкусным завтраком и нашим красивым отелем.
После обеда мы возвращаемся в Кейптаун.
Ты заслужила провести свой последний день на краю земли в самом красивом прибрежном районе Кейптауна - Кампс Бей. Местные называют его африканской Калифорнией. Мы выбрали для тебя отель у подножья гор на самом берегу Атлантического океана с бассейнами и лежаками в окружении пальм.
Здесь же неподалеку находится престижный район Клифтон со своими роскошными виллами белоснежными пляжами. Поэтому если ты любишь нежиться на песочке под солнцем, мы знаем где тебя искать сегодня!
Вечером закажем столик в лучшем ресторане с видом на океан, чтобы провести заключительный ужин вместе❤️
До новых встреч
Первую половина дня наслаждайся солнцем, пляжем и нашим отелем.
Но к сожалению, твой отдых подходит к концу.
Теперь ты знаешь как выглядит «Край Света» Эти 8 дней, которые мы провели вместе, ты будешь с улыбкой вспоминать еще долгие годы. Теперь у тебя есть новые друзья, море впечатлений и конечно же бесконечное множество красивых фотографий, которые будут напоминать о твоем путешествии
После обеда мы едем на организованном трансфере в аэропорт и говорим тебе до новых встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание при 2х местном размещении
- Завтраки
- 2 Сафари (утром и вечером) +обед и ужин
- Трансфер из/в аэропорт (если прилетаете и улетаете рекомендованными нами рейсами)
- Транспорт на протяжении всего тура, включая парковки, бензин и платные дороги
- Входные билеты во все достопримечательности по программе тура
- Фуникулер на столовую гору
- Разработанная до мелочей программа путешествия
- Сопровождение 2х организаторов тура
- Фотосопровождение
Что не входит в цену
- Перелет
- Обеды/ужины
- Круиз с китами
- Дайвинг с акулами
- Полет на вертолете
- Туристическая страховка
- Такси