Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами.
Мы исследуем достопримечательности Кейптауна, увидим горный хребет Двенадцать апостолов и сделаем селфи с дикими пингвинами.
Посетим центр региона виноделия Южной Африки, познакомимся с обитателями заповедника «Аквила», а ещё желающие смогут попробовать дайвинг в клетке.
Описание тура
Организационные детали
При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР. Для въезда в ЮАР путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане могут въезжать в ЮАР на срок до 90 дней.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку с покрытием €30 000.
Питание. В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-й день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Quantum 2023.
Возраст участников. От 14 лет.
Виза. Не нужна гражданам РФ (до 90 дней). Загранпаспорт должен действовать минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхте
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после перелёта, а потом мы прогуляемся по Ватерфронту — любимому месту горожан и гостей города, где архитекторы и художники создали удивительное пространство для отдыха. Вечером нас ждёт прогулка на яхте в лучах заката: мы пройдём мимо Столовой бухты, маяка Милнертон и живописного залива Грейнджер.
Обзорная экскурсия по Кейптауну
Утром отправляемся на экскурсию по Кейптауну — городу, который называют «матерью африканских городов», ведь именно здесь началась история колониальной Африки. Мы посетим исторический центр и прогуляемся по знаменитой Адерли-стрит. Затем отправимся в яркий и колоритный район Бо-Каап, известный своими разноцветными домами: голубыми, розовыми, жёлтыми и зелёными. По легенде, такая окраска помогала малайским рабам, служившим в английских домах, ориентироваться среди однотипных зданий. Здесь мы пройдёмся по уютным улочкам и сделаем десятки красивых фотографий на фоне ярких фасадов.
После обеда нас ждёт подъём на вершину Столовой горы по канатной дороге. Этот природный символ Кейптауна предлагает потрясающий вид с плоской вершины на город, океан, Столовую бухту и остров Роббен.
Завершится день ужином в одном из лучших африканских ресторанов с фольклорным шоу.
Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами
После завтрака отправляемся в путешествие по одной из самых красивых дорог Южной Африки — Чапмэнс-Пик, которая петляет вдоль побережья скал и открывает восхитительные виды.
Мы увидим белоснежные пляжи и посетим легендарный мыс Доброй Надежды, окутанный мифами о мореплавателях и первооткрывателях этих земель — португальцах и голландцах. Далее пройдём вдоль Ложной бухты, где, по легенде, появился «Летучий голландец». По пути можно будет встретить бабуинов, страусов, зебр и антилоп. А затем поднимемся к старому маяку на Кейп-Пойнт, чтобы насладиться видами на океан и окружающие горы.
После обеда в ресторане с панорамными видами отправимся на знаменитый Болдерс-Бич, где можно сделать фотографии с дикими пингвинами или даже искупаться рядом с ними.
На обратном пути нас ждёт невероятный вид на горный массив Двенадцать Апостолов и пляж Кэмпс-Бэй в лучах закатного солнца. Побалуем себя бокалом шампанского!
Джип-сафари в заповеднике «Аквила»
Утром выезжаем в заповедник «Аквила». По приезде мы заселимся в коттеджи, вы сможете отдохнуть у бассейна, а после нас ждёт первый опыт гейм-драйва или сафари.
Вечером вероятность встретить местных обитателей намного больше: они выходят после жаркого дня из зарослей к водопою. Гид расскажет нам много интересного о заповеднике, а мы сможем увидеть жирафов, львов, леопардов, зебр и других животных.
Сафари и переезд в Стелленбош
С утра у вас будет возможность вновь отправиться в сафари, чтобы увидеть всё, что упустили вчера. Затем мы поедем в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы насладиться живописными окрестностями.
По прибытии погуляем по городку, а затем заселимся в отель и поужинаем.
Винодельни и дегустации
ЮАР входит в число мировых лидеров по производству вин, многие из которых считаются одними из лучших в мире.
Наш путь пройдёт через живописные виноградники и фруктовые сады долины Стелленбош. Мы посетим две известные винодельни с дегустацией. Первая остановка — ферма Babylonstoren, расположенная на старинной усадьбе, построенной в стиле капских голландцев и отреставрированной с особой элегантностью. Вторая винодельня — Delaire Graff Estate, созданная ювелиром Лоуренсом Граффом. Здесь нас ждут изысканные вина и виды на горные склоны и виноградники.
К вечеру мы переезжаем в Гансбай и заселяемся в новый отель.
Херманус
Утром отправляемся в уединённое место на побережье океана, где открываются головокружительные виды. Затем прогуляемся по курортному городку Херманус. Этот уютный уголок славится своей живописной природой, старинной архитектурой, ресторанами и пешеходными тропами вдоль скалистого берега. Местные белоснежные пляжи привлекают как любителей спокойного отдыха, так и тех, кто готов попробовать себя в сёрфинге или прогулках на каноэ.
После обеда у нас будет свободное время на прогулку или отдых у океана. Вечером соберёмся на ужин или устроим пикник.
Для тех, кто жаждет адреналина, ранним утром можно отправиться на дайвинг в клетке с акулами.
Возвращение в Кейптаун, визит в питомник Cornellskop
После завтрака возвращаемся в Кейптаун. По пути заедем в питомник Cornellskop Animal Encounters, где можно увидеть и даже пообщаться с различными дикими животными: зебрами, страусами, дикобразами-альбиносами, львами, гиенами, сурикатами и многими другими.
После обеда у нас будет свободное время в Ватерфронте — можно прогуляться, заняться шопингом, полетать на вертолёте или посетить местный океанариум и музей современного искусства.
Вечером заселяемся в отель и собираемся на прощальный ужин.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2059
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед и ужин во время сафари, ужин во 2-й день тура
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Сафари (утреннее и вечернее)
- Водная прогулка на яхте
- Дегустации вина
- Морская прогулка на яхте
Что не входит в цену
- Перелёт до Кейптауна и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта - $10
- Билеты на канатные дороги, входные билеты - от $80
- Погружение с акулами - от $160
- Прогулка на вертолёте - от $150
- Посещение питомника Cornellskop - от $40
- Страховка
Отзывы и рейтинг
