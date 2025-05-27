После завтрака отправляемся в путешествие по одной из самых красивых дорог Южной Африки — Чапмэнс-Пик, которая петляет вдоль побережья скал и открывает восхитительные виды.

Мы увидим белоснежные пляжи и посетим легендарный мыс Доброй Надежды, окутанный мифами о мореплавателях и первооткрывателях этих земель — португальцах и голландцах. Далее пройдём вдоль Ложной бухты, где, по легенде, появился «Летучий голландец». По пути можно будет встретить бабуинов, страусов, зебр и антилоп. А затем поднимемся к старому маяку на Кейп-Пойнт, чтобы насладиться видами на океан и окружающие горы.

После обеда в ресторане с панорамными видами отправимся на знаменитый Болдерс-Бич, где можно сделать фотографии с дикими пингвинами или даже искупаться рядом с ними.

На обратном пути нас ждёт невероятный вид на горный массив Двенадцать Апостолов и пляж Кэмпс-Бэй в лучах закатного солнца. Побалуем себя бокалом шампанского!