Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности

Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Тур, после которого вы влюбитесь в ЮАР.

Будем отдыхать, кататься на яхте, дегустировать местное вино и любоваться потрясающими африканскими пейзажами.

Мы исследуем достопримечательности Кейптауна, увидим горный хребет Двенадцать апостолов и сделаем селфи с дикими пингвинами.

Посетим центр региона виноделия Южной Африки, познакомимся с обитателями заповедника «Аквила», а ещё желающие смогут попробовать дайвинг в клетке.
3 отзыва
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательностиФото из отзыва от Светлана
Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательностиФото из отзыва от Светлана
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 15:00

Описание тура

Организационные детали

При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР. Для въезда в ЮАР путешественникам из России не нужна виза. В официальном соглашении написано, что граждане могут въезжать в ЮАР на срок до 90 дней.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку с покрытием €30 000.

Питание. В стоимость включены только завтраки, ужин во 2-й день тура, обед и ужин во время сафари, а также пикники. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Quantum 2023.

Возраст участников. От 14 лет.

Виза. Не нужна гражданам РФ (до 90 дней). Загранпаспорт должен действовать минимум 6 месяцев от даты выезда из ЮАР.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхте

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вы сможете отдохнуть после перелёта, а потом мы прогуляемся по Ватерфронту — любимому месту горожан и гостей города, где архитекторы и художники создали удивительное пространство для отдыха. Вечером нас ждёт прогулка на яхте в лучах заката: мы пройдём мимо Столовой бухты, маяка Милнертон и живописного залива Грейнджер.

Добро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхтеДобро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхтеДобро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхтеДобро пожаловать в ЮАР: прогулка на яхте
2 день

Обзорная экскурсия по Кейптауну

Утром отправляемся на экскурсию по Кейптауну — городу, который называют «матерью африканских городов», ведь именно здесь началась история колониальной Африки. Мы посетим исторический центр и прогуляемся по знаменитой Адерли-стрит. Затем отправимся в яркий и колоритный район Бо-Каап, известный своими разноцветными домами: голубыми, розовыми, жёлтыми и зелёными. По легенде, такая окраска помогала малайским рабам, служившим в английских домах, ориентироваться среди однотипных зданий. Здесь мы пройдёмся по уютным улочкам и сделаем десятки красивых фотографий на фоне ярких фасадов.

После обеда нас ждёт подъём на вершину Столовой горы по канатной дороге. Этот природный символ Кейптауна предлагает потрясающий вид с плоской вершины на город, океан, Столовую бухту и остров Роббен.

Завершится день ужином в одном из лучших африканских ресторанов с фольклорным шоу.

Обзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по КейптаунуОбзорная экскурсия по Кейптауну
3 день

Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами

После завтрака отправляемся в путешествие по одной из самых красивых дорог Южной Африки — Чапмэнс-Пик, которая петляет вдоль побережья скал и открывает восхитительные виды.

Мы увидим белоснежные пляжи и посетим легендарный мыс Доброй Надежды, окутанный мифами о мореплавателях и первооткрывателях этих земель — португальцах и голландцах. Далее пройдём вдоль Ложной бухты, где, по легенде, появился «Летучий голландец». По пути можно будет встретить бабуинов, страусов, зебр и антилоп. А затем поднимемся к старому маяку на Кейп-Пойнт, чтобы насладиться видами на океан и окружающие горы.

После обеда в ресторане с панорамными видами отправимся на знаменитый Болдерс-Бич, где можно сделать фотографии с дикими пингвинами или даже искупаться рядом с ними.

На обратном пути нас ждёт невероятный вид на горный массив Двенадцать Апостолов и пляж Кэмпс-Бэй в лучах закатного солнца. Побалуем себя бокалом шампанского!

Мыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинамиМыс Доброй Надежды и знакомство пингвинами
4 день

Джип-сафари в заповеднике «Аквила»

Утром выезжаем в заповедник «Аквила». По приезде мы заселимся в коттеджи, вы сможете отдохнуть у бассейна, а после нас ждёт первый опыт гейм-драйва или сафари.

Вечером вероятность встретить местных обитателей намного больше: они выходят после жаркого дня из зарослей к водопою. Гид расскажет нам много интересного о заповеднике, а мы сможем увидеть жирафов, львов, леопардов, зебр и других животных.

Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»Джип-сафари в заповеднике «Аквила»
5 день

Сафари и переезд в Стелленбош

С утра у вас будет возможность вновь отправиться в сафари, чтобы увидеть всё, что упустили вчера. Затем мы поедем в Стелленбош — центр крупнейшего винодельческого региона в Южной Африке. По дороге сделаем несколько остановок, чтобы насладиться живописными окрестностями.

По прибытии погуляем по городку, а затем заселимся в отель и поужинаем.

Сафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в СтелленбошСафари и переезд в Стелленбош
6 день

Винодельни и дегустации

ЮАР входит в число мировых лидеров по производству вин, многие из которых считаются одними из лучших в мире.

Наш путь пройдёт через живописные виноградники и фруктовые сады долины Стелленбош. Мы посетим две известные винодельни с дегустацией. Первая остановка — ферма Babylonstoren, расположенная на старинной усадьбе, построенной в стиле капских голландцев и отреставрированной с особой элегантностью. Вторая винодельня — Delaire Graff Estate, созданная ювелиром Лоуренсом Граффом. Здесь нас ждут изысканные вина и виды на горные склоны и виноградники.

К вечеру мы переезжаем в Гансбай и заселяемся в новый отель.

Винодельни и дегустацииВинодельни и дегустацииВинодельни и дегустацииВинодельни и дегустации
7 день

Херманус

Утром отправляемся в уединённое место на побережье океана, где открываются головокружительные виды. Затем прогуляемся по курортному городку Херманус. Этот уютный уголок славится своей живописной природой, старинной архитектурой, ресторанами и пешеходными тропами вдоль скалистого берега. Местные белоснежные пляжи привлекают как любителей спокойного отдыха, так и тех, кто готов попробовать себя в сёрфинге или прогулках на каноэ.

После обеда у нас будет свободное время на прогулку или отдых у океана. Вечером соберёмся на ужин или устроим пикник.

Для тех, кто жаждет адреналина, ранним утром можно отправиться на дайвинг в клетке с акулами.

ХерманусХерманусХерманусХерманус
8 день

Возвращение в Кейптаун, визит в питомник Cornellskop

После завтрака возвращаемся в Кейптаун. По пути заедем в питомник Cornellskop Animal Encounters, где можно увидеть и даже пообщаться с различными дикими животными: зебрами, страусами, дикобразами-альбиносами, львами, гиенами, сурикатами и многими другими.

После обеда у нас будет свободное время в Ватерфронте — можно прогуляться, заняться шопингом, полетать на вертолёте или посетить местный океанариум и музей современного искусства.

Вечером заселяемся в отель и собираемся на прощальный ужин.

Возвращение в Кейптаун, визит в питомник CornellskopВозвращение в Кейптаун, визит в питомник CornellskopВозвращение в Кейптаун, визит в питомник CornellskopВозвращение в Кейптаун, визит в питомник Cornellskop
9 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2059
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин во время сафари, ужин во 2-й день тура
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Сафари (утреннее и вечернее)
  • Водная прогулка на яхте
  • Дегустации вина
  • Морская прогулка на яхте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Кейптауна и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта - $10
  • Билеты на канатные дороги, входные билеты - от $80
  • Погружение с акулами - от $160
  • Прогулка на вертолёте - от $150
  • Посещение питомника Cornellskop - от $40
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
Завершение: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 112 туристов
Мы вместе с командой профессиональных гидов, водителей и фотографов предлагаем отправиться с нами в незабываемое приключение! В нём вы сможете погрузиться в местный колорит, увидеть самые интересные и неизведанные локации, попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и, возможно, исполнить свою давнюю мечту!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Светлана
Светлана
27 мая 2025
Обязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самые яркие и восторженные эмоции, потрясающая природа, океан, пейзажи, города, сервис, потрясающе! Очень насыщенный и крайне сбалансированный по программе тур, рекомендую!! Это стоит увидеть своими глазами!
Обязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самыеОбязательно ещё вернусь в ЮАР!! Такого разнообразия я пока нигде не встречала, каждый день испытывала самые
А
Андрей
28 янв 2025
В ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило самые теплые воспоминания.

Наталья проявила себя как настоящий профессионал и невероятно
читать дальше

заботливый организатор. Каждая деталь нашего тура была продумана до мелочей: начиная от маршрута и заканчивая комфортом на каждом этапе поездки. Мы побывали в Кейптауне, где наслаждались потрясающими видами и атмосферой города, посетили винодельни Стелленбоша, отправились на захватывающее сафари в Аквилле и даже увидели китов — одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия!

Хочу отметить отличное качество составления тура. Наталья учла все наши пожелания и сделала поездку не только насыщенной и интересной, но и комфортной. Все трансферы, экскурсии и размещение были организованы на высшем уровне, без задержек и накладок.

Если вы хотите увидеть ЮАР во всей её красе и при этом путешествовать с лёгкостью и удовольствием, смело обращайтесь к Наталье. Её профессионализм и внимание к деталям превратят вашу поездку в настоящее приключение, которое вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго!

В ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило самые теплые воспоминания.В ноябре 2024 года у нас с супругой была замечательная возможность отправиться в ЮАР с Натальей, и это путешествие оставило самые теплые воспоминания.
А
Андрей
4 ноя 2024
Путешествие просто бомба, всем рекомендую тур Натальи!

