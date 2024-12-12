Мои заказы

Тур в Юар: Кейптаун и сафари в Крюгер-парке

Юар - & nbsp;уникальная часть Африки! Предлагаем увидеть максимум
Описание тура

Юар - уникальная часть Африки! Предлагаем увидеть максимум за одно путешествие:

Прогуляетесь по городу контрастов - Кейптауну, с его небоскребами, пальмами, католическими соборами и разноцветными кварталами.

На смену урбанистическому стилю придет роскошная природа: настоящее африканское сафари в парке Крюгер, Столовая гора, Мыс Доброй Надежды и белоснежные пляжи Атлантического океана.

Отправитесь на дегустацию лучше африканских вин в Стелленбоше и Франчхуке.

А в дополнение ко всему, увидите морских котиков, пингвинов и даже погладите мурчащих гепардов!

Пожалуйста, обратите внимание! Стоимость программы, указанная на данном сайте, является ориентировочной. Для точного расчета цены вашего тура, необходимо уточнить: желаемые даты/месяц путешествия, количество человек, будут ли с вами дети и, соответственно, возраст детей. Окончательная стоимость будет озвучена вам в диалоге, после расчета по заданным параметрам.

Если в каталоге вы не нашли подходящие для себя даты, напишите мне в личные сообщения - я организую тур в любой удобный для вас временной промежуток. Маршрут также может корректироваться по вашим пожеланиям.

Благодарю за внимание к моему туру!

Программа тура по дням

1 день

Встречай, Кейптаун

Добро пожаловать в Юар! Прибытие в Кейптаун, отдых и ужин-знакомство за порцией юарских стейков и вина.

Мы в предвкушении насыщенного путешествия!

Питание: не включено, оплачивается самостоятельно

2 день

Пульс большого города

Сегодня в наших планах прогулка по культовым местам Кейптауна!

Начнём свой день с огромного ботанического сада Кирстенбош: будем гулять в окружении гор и растений со всего света.

Сделаем невероятно красочные фото в районе Бо Капа, где жилые дома выкрашены во все цвета радуги.

Поднимемся на Столовую гору на фуникулёре, погуляем по её бескрайней плоской вершине и сделаем панорамные фото.

Будем любоваться архитектурой католических соборов и современных небоскрёбов, а завершим день закатным круизом с шампанским вдоль Кейптауна!

Питание: включен завтрак

3 день

Погладить гепарда и увидеть кита

А вы когда-нибудь слышали, как мурчит гепард? Сегодня у вас будет уникальная возможность прикоснуться к самому быстрому хищнику на Земле! Для этого мы едем в особенный зоологический сад, где с животными саванны можно пообщаться как с домашними питомцами.

А после, отправляемся в мировую столицу китов - Херманус. Здесь совершим круиз в поисках великолепных хозяев океана. Осенью вдоль берегов Юар проходит миграция китов, поэтому у вас будут все шансы увидеть этих гигантов!

Питание: включен завтрак

4 день

Путешествие на край земли

Мы начнём утром с круиза по заливу, где живут сотни морских котиков! После знакомства с ластоногими, посетим дом африканского пингвина - Boulders beach.

А дальше, отправимся в национальный парк Cape Point, откуда совершим прогулку до знаменитого мыса Доброй Надежды.

Кстати, весь наш путь будет пролегать через одну из самых живописных дорог мира - Chapmans peak drive.

Питание: включен завтрак

5 день

Винные долины

Сегодняшний день посвятим гедонизму - будем наслаждаться жизнью на винодельнях в Стелленбоше и Франчхуке!

Вас ждут дегустации лучших вин Юар в атмосфере фермерских поместий, окруженных горами и виноградниками. Обязательно прихватите с собой пару бутылочек местного продукта и самый вкусный сыр.

Питание: включен завтрак

6 день

Летим в саванну

Сегодня собираем чемоданы и летим навстречу африканской саванне! По прибытию в аэропорт Mpumalanga, нас ждет трансфер в город Hazyview, свободное время и отдых перед завтрашним сафари.

Питание: включен завтрак, ужин

7 день

Погружаемся в мир телепередач National Geografic

С восходом солнца едем в звериное царство, на встречу с Большой пятеркой Африки

Будем рассекать на сафари-джипах по саванне, в поисках львов, буйволов, носорогов, леопардов и слонов. Восторг обеспечен!

Вечер проведем в нашем лодже в теплой компании сафари-энтузиастов:)

Питание: включен завтрак, ужин

8 день

Продолжаем сафари в Крюгер-парке

Еще один день захватывающих сафари! Попробуем найти животных, которых не удалось застать вчера, и пополним галерею красочными фото. Вечерний отдых в лодже, в окружении природы.

Питание: включен завтрак, ужин

9 день

Путешествие по панорамной дороге

Завтракаем и отправляемся в тур по одной из самых красивых дорог мира - Panorama route!

Здесь нас ждут потрясающие виды на каньон реки Blyde, горные вершины Three Rondavels, уникальный природный ландшафт Bourkes Luck Potholes.

После панорамного путешествия мы отправляемся в аэропорт и улетаем домой. До новых встреч в Африке!

Питание: включен завтрак

10 день

Вертолеты, акулы, кабриолеты

Этот день мы посвятим исполнению своих самых сокровенных желаний!

Полёт на вертолёте над Кейптауном, дайвинг с акулами, прокат раритетных кабриолетов, посещение крупнейшего художественного музея, сноркелинг с морскими котиками, полет на параплане - любая активность на ваш вкус!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда авто с русскоязычным гидом-водителем в Кейптауне
  • Аренда сафари-джипа с англоязычным гидом-водителе в парке Крюгера
  • Проживание 8 ночей в отелях и лоджах не ниже 4
  • Питание, согласно программе
  • Вечерний круиз с шампанским вдоль набережной Виктории и Альфреда
  • Входные билеты в ботанический сад Кирстенбош, на Мыс Доброй Надежды и пляж с пингвинами
  • Круиз по наблюдению за китами
  • Круиз к острову морских котиков
  • Два сафари в нацпарке Крюгера
  • Фуникулёр на Столовую гору
  • Заповедник гепардов
Что не входит в цену
  • Международный перелёт в Кейптаун и вылет из Йоханнесбурга
  • Внутренний перелет Кейптаун-Мбомбела
  • Дегустация вина и сыра - от 10$
  • Приёмы пищи и напитки, которые не включены в программу (+/ - 20$ за приём)
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Любые расходы личного характера
Визы
Для посещения Юар гражданам Рф виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Я – Стася, открываю для вас мир африканских сафари уже более пяти лет! Африка была моей детской мечтой, а теперь я готова воплощать ваши мечты в реальность: • увидеть Симбу из знаменитого
читать дальше

«Короля Льва»? – Да! ✅ • погладить гепардов и побывать на пляже с пингвинами? – Обязательно! ✅ • передать привет маме с главной вершины Африки – горы Килиманджаро? – Организуем! ✅ Моя миссия – сделать так, чтобы вы почувствовали себя превооткрывателем Африки: замирали от восторга при виде диких животных, ощущали тот самый дух первобытности и улетали с мыслями «я хочу сюда вернуться!» - Год жила в Кении - Изучила Африку вдоль и поперек: от вопросов безопасности до самых красивых мест континента - Строго придерживаюсь заданной программы: никаких неожиданных «сюрпризов» в ходе путешествия - Всегда на связи с вами во время тура Добро пожаловать в мой африканский мир!

