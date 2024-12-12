Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Юар - уникальная часть Африки! Предлагаем увидеть максимум за одно путешествие:

Прогуляетесь по городу контрастов - Кейптауну, с его небоскребами, пальмами, католическими соборами и разноцветными кварталами.

На смену урбанистическому стилю придет роскошная природа: настоящее африканское сафари в парке Крюгер, Столовая гора, Мыс Доброй Надежды и белоснежные пляжи Атлантического океана.

Отправитесь на дегустацию лучше африканских вин в Стелленбоше и Франчхуке.

А в дополнение ко всему, увидите морских котиков, пингвинов и даже погладите мурчащих гепардов!

Пожалуйста, обратите внимание! Стоимость программы, указанная на данном сайте, является ориентировочной. Для точного расчета цены вашего тура, необходимо уточнить: желаемые даты/месяц путешествия, количество человек, будут ли с вами дети и, соответственно, возраст детей. Окончательная стоимость будет озвучена вам в диалоге, после расчета по заданным параметрам.

Если в каталоге вы не нашли подходящие для себя даты, напишите мне в личные сообщения - я организую тур в любой удобный для вас временной промежуток. Маршрут также может корректироваться по вашим пожеланиям.

Благодарю за внимание к моему туру!