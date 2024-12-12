Описание тура
Юар - уникальная часть Африки! Предлагаем увидеть максимум за одно путешествие:
Прогуляетесь по городу контрастов - Кейптауну, с его небоскребами, пальмами, католическими соборами и разноцветными кварталами.
На смену урбанистическому стилю придет роскошная природа: настоящее африканское сафари в парке Крюгер, Столовая гора, Мыс Доброй Надежды и белоснежные пляжи Атлантического океана.
Отправитесь на дегустацию лучше африканских вин в Стелленбоше и Франчхуке.
А в дополнение ко всему, увидите морских котиков, пингвинов и даже погладите мурчащих гепардов!
Пожалуйста, обратите внимание! Стоимость программы, указанная на данном сайте, является ориентировочной. Для точного расчета цены вашего тура, необходимо уточнить: желаемые даты/месяц путешествия, количество человек, будут ли с вами дети и, соответственно, возраст детей. Окончательная стоимость будет озвучена вам в диалоге, после расчета по заданным параметрам.
Если в каталоге вы не нашли подходящие для себя даты, напишите мне в личные сообщения - я организую тур в любой удобный для вас временной промежуток. Маршрут также может корректироваться по вашим пожеланиям.
Благодарю за внимание к моему туру!
Программа тура по дням
Встречай, Кейптаун
Добро пожаловать в Юар! Прибытие в Кейптаун, отдых и ужин-знакомство за порцией юарских стейков и вина.
Мы в предвкушении насыщенного путешествия!
Питание: не включено, оплачивается самостоятельно
Пульс большого города
Сегодня в наших планах прогулка по культовым местам Кейптауна!
Начнём свой день с огромного ботанического сада Кирстенбош: будем гулять в окружении гор и растений со всего света.
Сделаем невероятно красочные фото в районе Бо Капа, где жилые дома выкрашены во все цвета радуги.
Поднимемся на Столовую гору на фуникулёре, погуляем по её бескрайней плоской вершине и сделаем панорамные фото.
Будем любоваться архитектурой католических соборов и современных небоскрёбов, а завершим день закатным круизом с шампанским вдоль Кейптауна!
Питание: включен завтрак
Погладить гепарда и увидеть кита
А вы когда-нибудь слышали, как мурчит гепард? Сегодня у вас будет уникальная возможность прикоснуться к самому быстрому хищнику на Земле! Для этого мы едем в особенный зоологический сад, где с животными саванны можно пообщаться как с домашними питомцами.
А после, отправляемся в мировую столицу китов - Херманус. Здесь совершим круиз в поисках великолепных хозяев океана. Осенью вдоль берегов Юар проходит миграция китов, поэтому у вас будут все шансы увидеть этих гигантов!
Питание: включен завтрак
Путешествие на край земли
Мы начнём утром с круиза по заливу, где живут сотни морских котиков! После знакомства с ластоногими, посетим дом африканского пингвина - Boulders beach.
А дальше, отправимся в национальный парк Cape Point, откуда совершим прогулку до знаменитого мыса Доброй Надежды.
Кстати, весь наш путь будет пролегать через одну из самых живописных дорог мира - Chapmans peak drive.
Питание: включен завтрак
Винные долины
Сегодняшний день посвятим гедонизму - будем наслаждаться жизнью на винодельнях в Стелленбоше и Франчхуке!
Вас ждут дегустации лучших вин Юар в атмосфере фермерских поместий, окруженных горами и виноградниками. Обязательно прихватите с собой пару бутылочек местного продукта и самый вкусный сыр.
Питание: включен завтрак
Летим в саванну
Сегодня собираем чемоданы и летим навстречу африканской саванне! По прибытию в аэропорт Mpumalanga, нас ждет трансфер в город Hazyview, свободное время и отдых перед завтрашним сафари.
Питание: включен завтрак, ужин
Погружаемся в мир телепередач National Geografic
С восходом солнца едем в звериное царство, на встречу с Большой пятеркой Африки
Будем рассекать на сафари-джипах по саванне, в поисках львов, буйволов, носорогов, леопардов и слонов. Восторг обеспечен!
Вечер проведем в нашем лодже в теплой компании сафари-энтузиастов:)
Питание: включен завтрак, ужин
Продолжаем сафари в Крюгер-парке
Еще один день захватывающих сафари! Попробуем найти животных, которых не удалось застать вчера, и пополним галерею красочными фото. Вечерний отдых в лодже, в окружении природы.
Питание: включен завтрак, ужин
Путешествие по панорамной дороге
Завтракаем и отправляемся в тур по одной из самых красивых дорог мира - Panorama route!
Здесь нас ждут потрясающие виды на каньон реки Blyde, горные вершины Three Rondavels, уникальный природный ландшафт Bourkes Luck Potholes.
После панорамного путешествия мы отправляемся в аэропорт и улетаем домой. До новых встреч в Африке!
Питание: включен завтрак
Вертолеты, акулы, кабриолеты
Этот день мы посвятим исполнению своих самых сокровенных желаний!
Полёт на вертолёте над Кейптауном, дайвинг с акулами, прокат раритетных кабриолетов, посещение крупнейшего художественного музея, сноркелинг с морскими котиками, полет на параплане - любая активность на ваш вкус!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда авто с русскоязычным гидом-водителем в Кейптауне
- Аренда сафари-джипа с англоязычным гидом-водителе в парке Крюгера
- Проживание 8 ночей в отелях и лоджах не ниже 4
- Питание, согласно программе
- Вечерний круиз с шампанским вдоль набережной Виктории и Альфреда
- Входные билеты в ботанический сад Кирстенбош, на Мыс Доброй Надежды и пляж с пингвинами
- Круиз по наблюдению за китами
- Круиз к острову морских котиков
- Два сафари в нацпарке Крюгера
- Фуникулёр на Столовую гору
- Заповедник гепардов
Что не входит в цену
- Международный перелёт в Кейптаун и вылет из Йоханнесбурга
- Внутренний перелет Кейптаун-Мбомбела
- Дегустация вина и сыра - от 10$
- Приёмы пищи и напитки, которые не включены в программу (+/ - 20$ за приём)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Любые расходы личного характера