Путешествие по ЮАР: природа, вино, главные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй Надежды, прогуляться на яхте и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 14:00
15 ноя в 15:00
8 мар в 14:00
$2059
$2287 за человека
Истина в бокале: индивидуальный винный тур с профессиональным сомелье
Научиться подбирать блюда к пинотажу и каберне, отведать главный белый сорт ЮАР и насладиться видами
Начало: Кейптаун, 8:30 (возможна корректировка времени)
17 фев в 08:30
20 фев в 08:30
$1251
$1390 за всё до 3 чел.
Тур по Южной Африке с проживанием на уютной вилле: сафари, мастер-класс и прогулки по Кейптауну
Прокатиться на катамаране, подняться на Столовую гору и проехать на ретротракторе по винограднику
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00 (возможна индивидуальная...
8 янв в 12:00
14 мар в 12:00
$2655
$2950 за человека
