Увлекательный тур в ЮАР: прогулки по Кейптауну, развлечения на природе и погружение в культуру

Заглянуть в пещеру, посмотреть на страусов и Большую пятёрку и отведать барбекю в компании местных
Каждый день путешествия словно кинолента, где сцены — новые грани страны.

Мы поднимемся на легендарную Столовую гору и увидим Кейптаун с высоты облаков, дотронемся до края земли на мысе Доброй Надежды
и устроим пикник у бушующих волн. Побываем в ярком районе Бо-Каап, приготовим национальные блюда вместе с местными жителями. Попробуем лучшие вина Кейпа и устроим настоящий южноафриканский браай под закатным небом.

Вас ждёт встреча с Большой пятёркой на джип-сафари, морской круиз по лагуне Найсны с устрицами и вином, подземное путешествие по пещерам Канго и дегустации на винодельнях Робертсона. Южная Африка навсегда останется в вашем сердце!

Описание тура

Организационные детали

Предусмотрены индивидуальные рекомендации для каждого путешественника.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых, ужин-знакомство

По прибытии — трансфер в район Хаут-Бэй — живописный уголок у океана. Здесь вы разместитесь на уютной вилле и отдохнёте после перелёта. Вечером состоится ужин-знакомство: вы попробуете свежайшие морепродукты прямо из Атлантики и поделитесь друг с другом первыми впечатлениями от города у подножия Столовой горы.

Встреча, размещение, отдых, ужин-знакомство
2 день

Кейптаун, район Бо-Каап, кулинарный мастер-класс, подъём на Столовую гору

Начнём день с прогулки по центру Кейптауна: заглянем в зелёный Городской сад, увидим старинный собор и знаменитый район Бо-Каап с яркими домами. Здесь же вас ждёт мастер-класс по традиционной кухне. После поднимемся на вершину Столовой горы, чтобы полюбоваться панорамой города, океана и далёких вершин Кейпа.

Кейптаун, район Бо-Каап, кулинарный мастер-класс, подъём на Столовую гору
3 день

Встреча с пингвинами, мыс Доброй Надежды, Мьюзенберг и пикник с видом на океан

Сегодня мы отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чапманс Пик. Маршрут приведёт нас к мысу Доброй Надежды — месту, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Вас ждёт пикник с вином на пляже, встреча с колонией забавных африканских пингвинов и прогулка по сёрферскому Мьюзенбергу с яркими домиками.

Встреча с пингвинами, мыс Доброй Надежды, Мьюзенберг и пикник с видом на океан
4 день

Ланга и Херманус

В этот день познакомимся с жителями тауншипа Ланга — района, где живёт настоящая душа Кейптауна. Узнаем о местном укладе, традициях и творчестве. После обеда отправимся в Херманус — столицу китов и винодельческих долин.

Ланга и Херманус
5 день

Игольный мыс, винодельни, барбекю в компании местных жителей

Позавтракав, посетим Игольный мыс — самую южную точку Африки. Затем отправимся на винодельни региона и завершим день традиционным брааем — южноафриканским барбекю в компании местных жителей.

Игольный мыс, винодельни, барбекю в компании местных жителей
6 день

Джип-сафари и наблюдение за животными, переезд в Найсна

Приготовьтесь к встрече с Большой Пятёркой! На рассвете едем в заповедник, где нас ждёт захватывающее сафари на джипах и наблюдение с безопасного расстояния за слонами, львами, буйволами, леопардами и носорогами в их естественной среде обитания. Набравшись впечатлений, вечером прибудем в уютный город Найсна и останемся здесь на ночь.

Джип-сафари и наблюдение за животными, переезд в Найсна
7 день

Круиз по лагуне, свободное время

Сегодня прокатимся по лагуне Найсны: во время круиза вы отведаете устрицы и вино под нежные прикосновения ветра. Затем — свободное время. Можно выбрать активные развлечения: каякинг, прогулки по тропам или прыжок с самого высокого моста Блоукранс (за доплату).

Круиз по лагуне, свободное время
8 день

Пещеры Канго Кейвз, страусиные фермы

В этот день исследуем знаменитые пещеры Канго Кейвз — подземный мир сталактитов и сталагмитов. После посетим страусиные фермы Оудсхорна, где узнаем, как выращивают этих удивительных птиц и делают изделия из их перьев и кожи.

Пещеры Канго Кейвз, страусиные фермы
9 день

Винный день и возвращение в Кейптаун

Сегодня нас ждут винодельни Робертсона. Продегустируем местные вина, бренди и джин, познакомимся с особенностями терруара региона. Вечером вернёмся в Кейптаун.

Винный день и возвращение в Кейптаун
10 день

Свободный день в Кейптауне

Свободный день для неспешного отдыха в Кейптауне: можно посетить музеи, рынки, насладиться океаном или просто прогуляться по набережной.

Свободный день в Кейптауне
11 день

Завершение тура, отъезд

Завтрак и трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание$3920
1-местное проживание$4120
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, винные дегустации с закусками, пикник на берегу океана
  • Все трансферы и переезды по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все входные билеты в заповедники и национальные парки
  • Сафари на открытых джипах
  • Морской круиз по лагуне
  • Мастер-класс по местной кухне
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты до Кейптауна и обратно
  • Обеды и ужины
  • Алкоголь вне дегустаций
  • Дополнительные активности (плавание с морскими котиками, наблюдение за китами, параглайдинг, прыжок с тарзанки Блоукранс)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - $4120
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кейптаун, аэропорт, 12:00 (возможна индивидуальная корректировка времени)
Завершение: Кейптаун, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Кейптауне
Провели экскурсии для 42584 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
2010 года, а в Белграде проходила моя студенческая практика по составлению экскурсионных маршрутов, и я рада вернуться в любимый город снова уже опытным организатором. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему лёгкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга — и мы создали понятные и взрослым, и детям весёлые и полезные экскурсии по Северной столице на русском. В 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину, а в 2023 году запустили экскурсии по столице Сербии. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

