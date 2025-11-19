Мы поднимемся на легендарную Столовую гору и увидим Кейптаун с высоты облаков, дотронемся до края земли на мысе Доброй Надежды
Описание тура
Организационные детали
Предусмотрены индивидуальные рекомендации для каждого путешественника.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых, ужин-знакомство
По прибытии — трансфер в район Хаут-Бэй — живописный уголок у океана. Здесь вы разместитесь на уютной вилле и отдохнёте после перелёта. Вечером состоится ужин-знакомство: вы попробуете свежайшие морепродукты прямо из Атлантики и поделитесь друг с другом первыми впечатлениями от города у подножия Столовой горы.
Кейптаун, район Бо-Каап, кулинарный мастер-класс, подъём на Столовую гору
Начнём день с прогулки по центру Кейптауна: заглянем в зелёный Городской сад, увидим старинный собор и знаменитый район Бо-Каап с яркими домами. Здесь же вас ждёт мастер-класс по традиционной кухне. После поднимемся на вершину Столовой горы, чтобы полюбоваться панорамой города, океана и далёких вершин Кейпа.
Встреча с пингвинами, мыс Доброй Надежды, Мьюзенберг и пикник с видом на океан
Сегодня мы отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чапманс Пик. Маршрут приведёт нас к мысу Доброй Надежды — месту, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Вас ждёт пикник с вином на пляже, встреча с колонией забавных африканских пингвинов и прогулка по сёрферскому Мьюзенбергу с яркими домиками.
Ланга и Херманус
В этот день познакомимся с жителями тауншипа Ланга — района, где живёт настоящая душа Кейптауна. Узнаем о местном укладе, традициях и творчестве. После обеда отправимся в Херманус — столицу китов и винодельческих долин.
Игольный мыс, винодельни, барбекю в компании местных жителей
Позавтракав, посетим Игольный мыс — самую южную точку Африки. Затем отправимся на винодельни региона и завершим день традиционным брааем — южноафриканским барбекю в компании местных жителей.
Джип-сафари и наблюдение за животными, переезд в Найсна
Приготовьтесь к встрече с Большой Пятёркой! На рассвете едем в заповедник, где нас ждёт захватывающее сафари на джипах и наблюдение с безопасного расстояния за слонами, львами, буйволами, леопардами и носорогами в их естественной среде обитания. Набравшись впечатлений, вечером прибудем в уютный город Найсна и останемся здесь на ночь.
Круиз по лагуне, свободное время
Сегодня прокатимся по лагуне Найсны: во время круиза вы отведаете устрицы и вино под нежные прикосновения ветра. Затем — свободное время. Можно выбрать активные развлечения: каякинг, прогулки по тропам или прыжок с самого высокого моста Блоукранс (за доплату).
Пещеры Канго Кейвз, страусиные фермы
В этот день исследуем знаменитые пещеры Канго Кейвз — подземный мир сталактитов и сталагмитов. После посетим страусиные фермы Оудсхорна, где узнаем, как выращивают этих удивительных птиц и делают изделия из их перьев и кожи.
Винный день и возвращение в Кейптаун
Сегодня нас ждут винодельни Робертсона. Продегустируем местные вина, бренди и джин, познакомимся с особенностями терруара региона. Вечером вернёмся в Кейптаун.
Свободный день в Кейптауне
Свободный день для неспешного отдыха в Кейптауне: можно посетить музеи, рынки, насладиться океаном или просто прогуляться по набережной.
Завершение тура, отъезд
Завтрак и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|$3920
|1-местное проживание
|$4120
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, винные дегустации с закусками, пикник на берегу океана
- Все трансферы и переезды по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все входные билеты в заповедники и национальные парки
- Сафари на открытых джипах
- Морской круиз по лагуне
- Мастер-класс по местной кухне
Что не входит в цену
- Авиаперелёты до Кейптауна и обратно
- Обеды и ужины
- Алкоголь вне дегустаций
- Дополнительные активности (плавание с морскими котиками, наблюдение за китами, параглайдинг, прыжок с тарзанки Блоукранс)
- Стоимость тура при 1-местном проживании - $4120