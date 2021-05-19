Всё о Кимберли

Полезная информация о Кимберли

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Местное время в Кимберли
00:0336
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇦 ЮАР
Название городаКимберли
По-английскиKimberley
Столица регионаКимберли является столицей региона
Население города142 089 чел.
АэропортКимберли KIM
Часовой поясAfrica/Johannesburg
Средняя высота1 224 м. от уровня моря

Где находится Кимберли на карте

Кимберли фото города
Кимберли

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