Полезная информация о Кимберли
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Местное время в Кимберли
00:0336
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇦 ЮАР
|Название города
|Кимберли
|По-английски
|Kimberley
|Столица региона
|Кимберли является столицей региона
|Население города
|142 089 чел.
|Аэропорт
|Кимберли KIM
|Часовой пояс
|Africa/Johannesburg
|Средняя высота
|1 224 м. от уровня моря
Где находится Кимберли на карте
Кимберли
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