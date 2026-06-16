Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу
Исследовать остров вулканов и духовной культуры
Южный Чеджу — самая живописная часть острова, где ярко проявляется его вулканическая природа. Вы увидите знаменитые базальтовые скалы Чусанчжолли и водопад Чонбан, падающий прямо в океан.
Познакомитесь с традициями корейского долголетия, побываете в крупном буддийском храме и насладитесь спокойной созерцательной атмосферой.
Описание экскурсии
Чусанчжолли — вы увидите знаменитые базальтовые колонны, образованные застывшей лавой, и полюбуетесь мощью океанских волн, разбивающихся о скалы.
Храм Якчхонса — посетите один из крупнейших буддийских храмов Чеджу, пройдёте по залам с высокими сводами, рассмотрите резные детали и насладитесь видами на море с храмовых террас.
Лаборатория 100-летнего женьшеня — познакомитесь с историей и традициями выращивания растения, которое считается символом долголетия.
Парк Сокпуджак — прогуляетесь среди каменных композиций и зелёных аллей, созданных для спокойного отдыха и созерцания.
Обед в местном ресторане попробуете блюда островной кухни: морепродукты, жареную рыбу или знаменитую чёрную свинину Чеджу.
Водопад Чонбан — побываете у одного из немногих водопадов Азии, воды которого падают прямо в океан.
Побережье Оэдолгэ — завершите день прогулкой вдоль моря и увидите знаменитую скалу Одинокий камень — символ острова.
Примерный тайминг
9:30 — встреча в порту Согвипхо или у отеля 9:30–10:10 — Чусанчжолли 10:40–11:20 — храм Якчхонса 11:50–12:40 — лаборатория женьшеня и парк Сокпуджак 13:20–14:30 — обед 15:00–15:40 — водопад Чонбан 16:10–16:50 — побережье Оэдолгэ 17:10 — возвращение в порт, отель или аэропорт
Организационные детали
Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером. Детские кресла — по запросу (укажите возраст детей при бронировании)
На маршруте возмоны лестницы и неровные дорожки на природных объектах
Дополнительные расходы
Чусанчжолли — 2000 вон за чел. (~$1,5)
Водопад Чонбан — 2000 вон за чел. (~$1,5)
Комплекс женьшеня и парк Сокпуджак — 8000 вон за чел. (~$6)
Обед — по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Согвипо на острове Чеджу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Чеджу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 617 туристов
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее.
Мои маршруты построены читать дальшеуменьшить
на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени.
Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.
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