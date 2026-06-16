Южный Чеджу — самая живописная часть острова, где ярко проявляется его вулканическая природа. Вы увидите знаменитые базальтовые скалы Чусанчжолли и водопад Чонбан, падающий прямо в океан. Познакомитесь с традициями корейского долголетия, побываете в крупном буддийском храме и насладитесь спокойной созерцательной атмосферой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $1160 за экскурсию

Ваш гид в Чеджу

Описание экскурсии

Чусанчжолли — вы увидите знаменитые базальтовые колонны, образованные застывшей лавой, и полюбуетесь мощью океанских волн, разбивающихся о скалы.

Храм Якчхонса — посетите один из крупнейших буддийских храмов Чеджу, пройдёте по залам с высокими сводами, рассмотрите резные детали и насладитесь видами на море с храмовых террас.

Лаборатория 100-летнего женьшеня — познакомитесь с историей и традициями выращивания растения, которое считается символом долголетия.

Парк Сокпуджак — прогуляетесь среди каменных композиций и зелёных аллей, созданных для спокойного отдыха и созерцания.

Обед в местном ресторане попробуете блюда островной кухни: морепродукты, жареную рыбу или знаменитую чёрную свинину Чеджу.

Водопад Чонбан — побываете у одного из немногих водопадов Азии, воды которого падают прямо в океан.

Побережье Оэдолгэ — завершите день прогулкой вдоль моря и увидите знаменитую скалу Одинокий камень — символ острова.

Примерный тайминг

9:30 — встреча в порту Согвипхо или у отеля

9:30–10:10 — Чусанчжолли

10:40–11:20 — храм Якчхонса

11:50–12:40 — лаборатория женьшеня и парк Сокпуджак

13:20–14:30 — обед

15:00–15:40 — водопад Чонбан

16:10–16:50 — побережье Оэдолгэ

17:10 — возвращение в порт, отель или аэропорт

Организационные детали

Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером. Детские кресла — по запросу (укажите возраст детей при бронировании)

На маршруте возмоны лестницы и неровные дорожки на природных объектах

Дополнительные расходы