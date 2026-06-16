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Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу

Исследовать остров вулканов и духовной культуры
Южный Чеджу — самая живописная часть острова, где ярко проявляется его вулканическая природа. Вы увидите знаменитые базальтовые скалы Чусанчжолли и водопад Чонбан, падающий прямо в океан.

Познакомитесь с традициями корейского долголетия, побываете в крупном буддийском храме и насладитесь спокойной созерцательной атмосферой.
Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу
Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу
Океан, лава, ветер и буддийская тишина Южного Чеджу

Описание экскурсии

Чусанчжолли — вы увидите знаменитые базальтовые колонны, образованные застывшей лавой, и полюбуетесь мощью океанских волн, разбивающихся о скалы.

Храм Якчхонса — посетите один из крупнейших буддийских храмов Чеджу, пройдёте по залам с высокими сводами, рассмотрите резные детали и насладитесь видами на море с храмовых террас.

Лаборатория 100-летнего женьшеня — познакомитесь с историей и традициями выращивания растения, которое считается символом долголетия.

Парк Сокпуджак — прогуляетесь среди каменных композиций и зелёных аллей, созданных для спокойного отдыха и созерцания.

Обед в местном ресторане попробуете блюда островной кухни: морепродукты, жареную рыбу или знаменитую чёрную свинину Чеджу.

Водопад Чонбан — побываете у одного из немногих водопадов Азии, воды которого падают прямо в океан.

Побережье Оэдолгэ — завершите день прогулкой вдоль моря и увидите знаменитую скалу Одинокий камень — символ острова.

Примерный тайминг

9:30 — встреча в порту Согвипхо или у отеля
9:30–10:10 — Чусанчжолли
10:40–11:20 — храм Якчхонса
11:50–12:40 — лаборатория женьшеня и парк Сокпуджак
13:20–14:30 — обед
15:00–15:40 — водопад Чонбан
16:10–16:50 — побережье Оэдолгэ
17:10 — возвращение в порт, отель или аэропорт

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне с кондиционером. Детские кресла — по запросу (укажите возраст детей при бронировании)
  • На маршруте возмоны лестницы и неровные дорожки на природных объектах

Дополнительные расходы

  • Чусанчжолли — 2000 вон за чел. (~$1,5)
  • Водопад Чонбан — 2000 вон за чел. (~$1,5)
  • Комплекс женьшеня и парк Сокпуджак — 8000 вон за чел. (~$6)
  • Обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Согвипо на острове Чеджу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Чеджу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 617 туристов
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
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на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени. Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.

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