Местные женщины уже много веков добывают морепродукты без специального оборудования. Вы узнаете об этой удивительной традиции, побываете в этнографической деревне и подниметесь на пик Сонсан Ильчхульбон. А ещё спуститесь в лавовую пещеру и отдохнёте на берегу океана. Этот день в Восточном Чеджу будет таким же особенным, как и его невероятные пейзажи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $1160 за экскурсию

Ваш гид в Чеджу

Описание экскурсии

Секретный лес

Начнём день с прогулки по одному из самых атмосферных уголков восточного Чеджу. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет проникает сквозь деревья, а тишину нарушают только звуки природы.

Этническая деревня Сонъып

Вы познакомитесь с традиционной архитектурой острова, увидите дома из вулканического камня и узнаете, как формировалась уникальная культура Чеджу на протяжении многих веков.

Обед в местном ресторане — по желанию

Попробуете знаменитую чёрную свинину, блюда из свежих морепродуктов или традиционную островную кухню.

Пик Сонсан Ильчхульбон

Подниметесь к одному из самых известных природных символов Кореи. С вершины вулканического кратера откроются впечатляющие виды на океан, побережье и зелёные холмы.

Ныряльщицы хэнё

Если позволит расписание выступлений, увидите легендарных женщин-ныряльщиц, ставших символом Чеджу.

Лавовая пещера Манджангуль

Посетите один из самых известных лавовых туннелей мира и познакомитесь с вулканической историей острова. Если эта пещера будет временно закрыта, отправимся в пещеру Мичхонгуль.

Побережье Вольчжонни

Прогуляетесь вдоль бирюзового океана, увидите знаменитые ветряки и насладитесь атмосферой одного из самых живописных пляжей восточного Чеджу. Завершим день в видовом кафе с панорамой океана (по желанию).

Примерный тайминг

9:00 — встреча у отеля и начало путешествия

9:40–10:20 — Секретный лес

10:40–11:20 — этническая деревня Сонъып

11:40–12:40 — обед

13:10–13:50 — пик Сонсан Ильчхульбон

14:00–14:30 — выступление ныряльщиц хэнё

15:00–16:00 — лавовая пещера Манджангуль или Мичхонгуль

16:20–17:00 — побережье Вольчжонни

17:00–17:30 — кафе с видом на море

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на автомобиле Kia Carnival, Hyundai Staria или аналогичном по классу

Возможно организовать экскурсию для большего количества участников — подробности в переписке

Дополнительные расходы