Вы узнаете об этой удивительной традиции, побываете в этнографической деревне и подниметесь на пик Сонсан Ильчхульбон. А ещё спуститесь в лавовую пещеру и отдохнёте на берегу океана. Этот день в Восточном Чеджу будет таким же особенным, как и его невероятные пейзажи.
Описание экскурсии
Секретный лес
Начнём день с прогулки по одному из самых атмосферных уголков восточного Чеджу. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет проникает сквозь деревья, а тишину нарушают только звуки природы.
Этническая деревня Сонъып
Вы познакомитесь с традиционной архитектурой острова, увидите дома из вулканического камня и узнаете, как формировалась уникальная культура Чеджу на протяжении многих веков.
Обед в местном ресторане — по желанию
Попробуете знаменитую чёрную свинину, блюда из свежих морепродуктов или традиционную островную кухню.
Пик Сонсан Ильчхульбон
Подниметесь к одному из самых известных природных символов Кореи. С вершины вулканического кратера откроются впечатляющие виды на океан, побережье и зелёные холмы.
Ныряльщицы хэнё
Если позволит расписание выступлений, увидите легендарных женщин-ныряльщиц, ставших символом Чеджу.
Лавовая пещера Манджангуль
Посетите один из самых известных лавовых туннелей мира и познакомитесь с вулканической историей острова. Если эта пещера будет временно закрыта, отправимся в пещеру Мичхонгуль.
Побережье Вольчжонни
Прогуляетесь вдоль бирюзового океана, увидите знаменитые ветряки и насладитесь атмосферой одного из самых живописных пляжей восточного Чеджу. Завершим день в видовом кафе с панорамой океана (по желанию).
Примерный тайминг
9:00 — встреча у отеля и начало путешествия
9:40–10:20 — Секретный лес
10:40–11:20 — этническая деревня Сонъып
11:40–12:40 — обед
13:10–13:50 — пик Сонсан Ильчхульбон
14:00–14:30 — выступление ныряльщиц хэнё
15:00–16:00 — лавовая пещера Манджангуль или Мичхонгуль
16:20–17:00 — побережье Вольчжонни
17:00–17:30 — кафе с видом на море
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Едем на автомобиле Kia Carnival, Hyundai Staria или аналогичном по классу
- Возможно организовать экскурсию для большего количества участников — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Пик Сонсан Ильчхульбон — около 5000 вон за чел. (~$3,5)
- Лавовая пещера Манджангуль — около 4000 вон за чел. (~$3)
- Питание и напитки — по меню