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Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу

Вулканические пейзажи, Секретный лес, лавовая пещера и культура ныряльщиц
Местные женщины уже много веков добывают морепродукты без специального оборудования.

Вы узнаете об этой удивительной традиции, побываете в этнографической деревне и подниметесь на пик Сонсан Ильчхульбон. А ещё спуститесь в лавовую пещеру и отдохнёте на берегу океана. Этот день в Восточном Чеджу будет таким же особенным, как и его невероятные пейзажи.
Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу
Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу
Загадочный и невероятно красивый Восточный Чеджу

Описание экскурсии

Секретный лес

Начнём день с прогулки по одному из самых атмосферных уголков восточного Чеджу. Утром здесь особенно красиво: мягкий свет проникает сквозь деревья, а тишину нарушают только звуки природы.

Этническая деревня Сонъып

Вы познакомитесь с традиционной архитектурой острова, увидите дома из вулканического камня и узнаете, как формировалась уникальная культура Чеджу на протяжении многих веков.

Обед в местном ресторане — по желанию
Попробуете знаменитую чёрную свинину, блюда из свежих морепродуктов или традиционную островную кухню.

Пик Сонсан Ильчхульбон

Подниметесь к одному из самых известных природных символов Кореи. С вершины вулканического кратера откроются впечатляющие виды на океан, побережье и зелёные холмы.

Ныряльщицы хэнё

Если позволит расписание выступлений, увидите легендарных женщин-ныряльщиц, ставших символом Чеджу.

Лавовая пещера Манджангуль

Посетите один из самых известных лавовых туннелей мира и познакомитесь с вулканической историей острова. Если эта пещера будет временно закрыта, отправимся в пещеру Мичхонгуль.

Побережье Вольчжонни

Прогуляетесь вдоль бирюзового океана, увидите знаменитые ветряки и насладитесь атмосферой одного из самых живописных пляжей восточного Чеджу. Завершим день в видовом кафе с панорамой океана (по желанию).

Примерный тайминг

9:00 — встреча у отеля и начало путешествия
9:40–10:20 — Секретный лес
10:40–11:20 — этническая деревня Сонъып
11:40–12:40 — обед
13:10–13:50 — пик Сонсан Ильчхульбон
14:00–14:30 — выступление ныряльщиц хэнё
15:00–16:00 — лавовая пещера Манджангуль или Мичхонгуль
16:20–17:00 — побережье Вольчжонни
17:00–17:30 — кафе с видом на море
18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Kia Carnival, Hyundai Staria или аналогичном по классу
  • Возможно организовать экскурсию для большего количества участников — подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Пик Сонсан Ильчхульбон — около 5000 вон за чел. (~$3,5)
  • Лавовая пещера Манджангуль — около 4000 вон за чел. (~$3)
  • Питание и напитки — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Город Чеджу или Согвипо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Чеджу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 618 туристов
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
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на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени. Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.

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