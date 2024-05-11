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на острове много достопримечательностей, но они отдаленны друг от друга, - самостоятельно сложно успеть за день посмотреть несколько мест, а мы приехали всего на два дня - это так мало!

Кроме того на острове переменчивая погода, и поэтому бывает, что нет смысла ехать в какое-то из мест из-за плохой погоды, или в зависимости от сезона какие-то достопримечательности открыты или закрыты - Антонина обо всем этом знает и в начале экскурсии предлагает, при необходимости, внести изменения в маршрут экскурсии, чтобы было интересно, и в принципе был смысл ехать в то или иное место.

А ещё нам показали отличные и вкусные места с местной едой!!!

Двухдневный отдых прошёл на отлично! Ещё раз спасибо!