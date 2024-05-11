Это будет своеобразное — с нотками аутентичности — знакомство с островом, который называют «корейскими Гавайями» и «мандариновым раем». Он кипит зеленью и цветами, поражает красотой водопадов и лавовых набережных. Чеджу — «государство в государстве».
За один день я покажу его многогранность и разнообразие, раскрою его секреты, расскажу о самобытности, законах и внутренней жизни.
За один день я покажу его многогранность и разнообразие, раскрою его секреты, расскажу о самобытности, законах и внутренней жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы побываем на водопаде Чонбан с чистейшей артезианской водой. Это единственный в Азии водопад, впадающий прямо в море.
- Проедем через аутентичный порт южного города Согхвипо.
- Заглянем в прекрасный сад мини-орхидей и мандаринов, где создают новые сорта цитрусовых и представлена особая культура острова — икебаны, выращенные на лавовых камнях.
- По вашему желанию попробуем на обед аутентичную кухню острова.
- Познакомимся с нематериальным наследием ЮНЕСКО — знаменитыми бабушками-ныряльщицами. По желанию попробуем их улов — свежайшие морепродукты. Я расскажу об их быте, обычаях и легендах.
- Побываем на атмосферном пляже с прекрасным beach club и шикарными видами.
- Посетим геопарк с легендарными скалами-многогранниками — шестигранными формациями, которые образовались при соприкосновении раскалённой лавы с морской водой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Hyundai Staria и услуги гида.
- В автомобиле всегда есть питьевая вода, зонты, аптечка, мандарины по сезону.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в локации по маршруту — $10/чел., морепродукты и обед — по желанию.
- Заберу вас из отеля или аэропорта и после экскурсии отвезу в отель.
- В зависимости от погоды в программу могут быть внесены изменения.
- Могу провести экскурсию для 4–6 человек за $370.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Входные билеты в тематические парки 10 $ на человека
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Чеджу
Провела экскурсии для 26 туристов
Почти 30 лет в стране и более 20 лет в профессии! Участвовала в съёмках программ «Орёл и решка», «Поедем поедим» и многих других, а также в создании книжного гида «ОранжевыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
11 мая 2024
Тем, кто решил не арендовать машину на Чеджу, без такой экскурсии не обойтись - иначе осров не посмотреть. Антонина показала нам за день основные точки интереса западной половины острова. Она
И
Ирина
21 апр 2024
Спасибо огромное ГИДу Антонине за экскурсию! Было интересно и познавательно (нам рассказали об истории острова, о жизни, о быте, о традициях)! Очень удобно, что экскурсия проходит на машине, потому что