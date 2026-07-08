За один день вы посетите, пожалуй, самые живописные места этой части острова: парк Халлим, пляж Хёпчэ, плантации Осуллок, вулкан Санбансан и побережье Ёнмори. Экскурсию можно совместить с переездом между северной и южной частями острова.
Описание экскурсии
Прибрежная дорога Эволь. Здесь вулканические скалы встречаются с океаном, а вдоль побережья располагаются атмосферные кафе с видами на океан.
Парк Халлим. Уголок, где собраны сады в разных стилях, пальмовые аллеи, коллекции бонсай и две лавовые пещеры.
Пляж Хёпчэ. Белый песок, прозрачная вода и виды на остров Бияндо. Здесь будет свободное время для прогулки и фотографий.
Чайные плантации Осуллок. Вы услышите историю корейского чая, прогуляетесь среди плантаций, а также попробуете десерты и напитки из зелёного чая.
Обед в местном ресторане. По желанию можно попробовать чёрную свинину Чеджу, блюда из морепродуктов и другие блюда острова.
Санбансан. Вулканический купол, который стал визитной карточкой острова. Я расскажу легенды, связанные с этим местом, и историю его происхождения.
Побережье Ёнмори (посещение зависит от погоды). Вы прогуляетесь по берегу с многослойными вулканическими породами — в таком виде он сформировался благодаря океану и ветру.
Панорамы западного Чеджу. По пути будем делать остановки для фото на смотровых площадках и у океана.
Кафе. Завершим день в кафе западного побережья, где можно насладиться кофе, десертами и видами на океан.
Я расскажу:
- как вулканы сформировали остров Чеджу и почему его природа так отличается от остальной Кореи
- чем уникальна культура острова и почему местные дома традиционно строили из базальта
- как жители Чеджу веками приспосабливались к жизни среди ветров и океана
- о знаменитых ныряльщицах хэнё и их роли в истории острова
- чайных плантациях Осуллок и корейских чайных традициях
- особенностях кухни Чеджу и местных гастрономических специалитетах
- как Чеджу превратился из удалённого вулканического острова в один из самых популярных курортов Азии
- о современной Корее, семейных традициях, образовании и повседневной жизни корейцев
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле Kia Carnival или Hyundai Staria
- Маршрут может проходить как с севера на юг острова, так и в обратном направлении. Последовательность локаций тоже может меняться
- Посещение побережья Ёнмори зависит от погодных условий, приливов и отливов
- Дополнительно оплачиваются:
— парк Халлим — около 15 000 вон с человека (~ 10$)
— побережье Ёнмори — около 2 000 вон с человека (~ 1,5$)
— питание и напитки (по желанию)