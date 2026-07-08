Западный Чеджу — это вулканические пейзажи, чайные плантации и дороги, которые тянутся вдоль океана. За один день вы посетите, пожалуй, самые живописные места этой части острова: парк Халлим, пляж Хёпчэ, плантации Осуллок, вулкан Санбансан и побережье Ёнмори. Экскурсию можно совместить с переездом между северной и южной частями острова.

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Можно с детьми

от $1220 за человека

Ваш гид в Чеджу

Описание экскурсии

Прибрежная дорога Эволь. Здесь вулканические скалы встречаются с океаном, а вдоль побережья располагаются атмосферные кафе с видами на океан.

Парк Халлим. Уголок, где собраны сады в разных стилях, пальмовые аллеи, коллекции бонсай и две лавовые пещеры.

Пляж Хёпчэ. Белый песок, прозрачная вода и виды на остров Бияндо. Здесь будет свободное время для прогулки и фотографий.

Чайные плантации Осуллок. Вы услышите историю корейского чая, прогуляетесь среди плантаций, а также попробуете десерты и напитки из зелёного чая.

Обед в местном ресторане. По желанию можно попробовать чёрную свинину Чеджу, блюда из морепродуктов и другие блюда острова.

Санбансан. Вулканический купол, который стал визитной карточкой острова. Я расскажу легенды, связанные с этим местом, и историю его происхождения.

Побережье Ёнмори (посещение зависит от погоды). Вы прогуляетесь по берегу с многослойными вулканическими породами — в таком виде он сформировался благодаря океану и ветру.

Панорамы западного Чеджу. По пути будем делать остановки для фото на смотровых площадках и у океана.

Кафе. Завершим день в кафе западного побережья, где можно насладиться кофе, десертами и видами на океан.

Я расскажу:

как вулканы сформировали остров Чеджу и почему его природа так отличается от остальной Кореи

чем уникальна культура острова и почему местные дома традиционно строили из базальта

как жители Чеджу веками приспосабливались к жизни среди ветров и океана

о знаменитых ныряльщицах хэнё и их роли в истории острова

чайных плантациях Осуллок и корейских чайных традициях

особенностях кухни Чеджу и местных гастрономических специалитетах

как Чеджу превратился из удалённого вулканического острова в один из самых популярных курортов Азии

о современной Корее, семейных традициях, образовании и повседневной жизни корейцев

Организационные детали