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Западный Чеджу: океан, пляж Хёпчэ, парк Халлим и чайные плантации

Почувствовать характер вулканического острова
Западный Чеджу — это вулканические пейзажи, чайные плантации и дороги, которые тянутся вдоль океана.

За один день вы посетите, пожалуй, самые живописные места этой части острова: парк Халлим, пляж Хёпчэ, плантации Осуллок, вулкан Санбансан и побережье Ёнмори. Экскурсию можно совместить с переездом между северной и южной частями острова.
Западный Чеджу: океан, пляж Хёпчэ, парк Халлим и чайные плантации
Западный Чеджу: океан, пляж Хёпчэ, парк Халлим и чайные плантации
Западный Чеджу: океан, пляж Хёпчэ, парк Халлим и чайные плантации

Описание экскурсии

Прибрежная дорога Эволь. Здесь вулканические скалы встречаются с океаном, а вдоль побережья располагаются атмосферные кафе с видами на океан.

Парк Халлим. Уголок, где собраны сады в разных стилях, пальмовые аллеи, коллекции бонсай и две лавовые пещеры.

Пляж Хёпчэ. Белый песок, прозрачная вода и виды на остров Бияндо. Здесь будет свободное время для прогулки и фотографий.

Чайные плантации Осуллок. Вы услышите историю корейского чая, прогуляетесь среди плантаций, а также попробуете десерты и напитки из зелёного чая.

Обед в местном ресторане. По желанию можно попробовать чёрную свинину Чеджу, блюда из морепродуктов и другие блюда острова.

Санбансан. Вулканический купол, который стал визитной карточкой острова. Я расскажу легенды, связанные с этим местом, и историю его происхождения.

Побережье Ёнмори (посещение зависит от погоды). Вы прогуляетесь по берегу с многослойными вулканическими породами — в таком виде он сформировался благодаря океану и ветру.

Панорамы западного Чеджу. По пути будем делать остановки для фото на смотровых площадках и у океана.

Кафе. Завершим день в кафе западного побережья, где можно насладиться кофе, десертами и видами на океан.

Я расскажу:

  • как вулканы сформировали остров Чеджу и почему его природа так отличается от остальной Кореи
  • чем уникальна культура острова и почему местные дома традиционно строили из базальта
  • как жители Чеджу веками приспосабливались к жизни среди ветров и океана
  • о знаменитых ныряльщицах хэнё и их роли в истории острова
  • чайных плантациях Осуллок и корейских чайных традициях
  • особенностях кухни Чеджу и местных гастрономических специалитетах
  • как Чеджу превратился из удалённого вулканического острова в один из самых популярных курортов Азии
  • о современной Корее, семейных традициях, образовании и повседневной жизни корейцев

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле Kia Carnival или Hyundai Staria
  • Маршрут может проходить как с севера на юг острова, так и в обратном направлении. Последовательность локаций тоже может меняться
  • Посещение побережья Ёнмори зависит от погодных условий, приливов и отливов
  • Дополнительно оплачиваются:
    — парк Халлим — около 15 000 вон с человека (~ 10$)
    — побережье Ёнмори — около 2 000 вон с человека (~ 1,5$)
    — питание и напитки (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Чеджу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Чеджу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 632 туристов
Живу в Южной Корее с 2001 года. Я гражданка страны и свободно владею корейским языком, за четверть века глубоко изучила местный менталитет и скрытые особенности жизни в Корее. Мои маршруты построены
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на многолетнем авторском исследовании и при необходимости могут быть адаптированы под ваши интересы в режиме реального времени. Специализируюсь на индивидуальном сопровождении и организации персональных туров, которые проходят на минивэне Hyundai Staria Lounge 2026 года.

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