Полезная информация о Кунсане

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Местное время в Кунсане
07:0347
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаКунсан
По-английскиGunsan
Население города243 406 чел.
АэропортКунсан KUV
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота14 м. от уровня моря

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