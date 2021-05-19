Полезная информация о Кунсане
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Местное время в Кунсане
07:0347
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Кунсан
|По-английски
|Gunsan
|Население города
|243 406 чел.
|Аэропорт
|Кунсан KUV
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Кунсан на карте
Кунсан