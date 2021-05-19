Полезная информация о Кванджу

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Местное время в Кванджу
04:1245
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаКванджу
По-английскиGwangju
Столица регионаКванджу является столицей региона
Население города1 416 938 чел.
АэропортКванджу KWJ
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота47 м. от уровня моря

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