Полезная информация о Кванджу
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Местное время в Кванджу
04:1245
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Кванджу
|По-английски
|Gwangju
|Столица региона
|Кванджу является столицей региона
|Население города
|1 416 938 чел.
|Аэропорт
|Кванджу KWJ
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|47 м. от уровня моря
Где находится Кванджу на карте
Кванджу