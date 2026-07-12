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Для иностранцев – экскурсии в Пусане

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Пусане на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
На машине
7 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
Завтра в 09:30
16 авг в 09:30
от $610 за всё до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
На машине
7 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Увидеть город глазами человека, который знает его изнутри
Начало: По договорённости
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
Прочитать смыслы города через храмы, курганы и дворцы
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от $710 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Очень понравилась экскурсия по Пусану с Евгенией. Никакого напряжения и спешки, но мы всё успели посетить. Интересные рассказы о Пусане,
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о жизни в Пусане и много фактов. Классная чистая машина и есть детское кресло, что было важно для нас. Спасибо большое Евгении от всей нашей семьи! Можем смело рекомендовать всем🫶

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Т
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Евгения очень приятная в общении, экскурсия прошла прекрасно! Маршрут скорректировали по ситуации, мы всем остались довольны! Спасибо большое ❤️
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А
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
легкая и неспешная экскурсия по городу. понравилась прогуляться по пляжу и по рыбной ферме
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Елена
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за такую яркую поездку. Когда
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у вас в городе всего несколько часов, да ещё и в первый раз, самому всё организовать и успеть просто невозможно. Но с Евгенией всё сложилось идеально: она встретила нас в порту, продумала маршрут, помогла попасть на Sky Capsule, показала самые интересные места и даже нашла для нас отличное место, где мы вкусно пообедали.
Особенно приятно, что Евгения была с нами не только во время экскурсии, но и заранее — всё подсказала, поддерживала связь, помогала с билетами и делала всё с такой заботой, будто встречала не туристов, а дорогих гостей. Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Мы успели увидеть Пусан без суеты, получили массу впечатлений и вовремя вернулись на лайнер.
Евгения — замечательный человек и прекрасный гид, с которым хочется снова отправиться в путешествие. Очень рекомендую!

Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за+3
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за
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Сергей
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно самостоятельно все успеть, особенно
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если в городе впервые. Евгения встретила нас в порту, мы проехали по самым интересным локациям, вкусно поели, получили массу позитивных эмоций и вовремя вернулись в порт.
А еще отмечу искреннюю заботу о туристах, причем не только во время экскурсии. Евгения заранее буквально вылавливала билеты на капсулы на удобное время, постоянно была на связи и давала полезные советы. Если едете в Пусан, я рекомендую обратиться к Евгении, чтобы провести ваш лучший день в городе.

Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно
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М
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
У нас было несколько запросов к экскурсии:
1) помочь нам купить билеты на капсульные кабинки Sky Capsule, пока их не разобрали
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2) забрать с нас все организационные моменты: от построения маршрута до выбора местечка со вкусной едой 3) рассказать небанальные факты, известные только человеку, который достаточно прожил в Корее и изучил ее изнутри 4) чтоб не было языкового барьера

Евгения отлично справилась со всеми этими задачами. Она заранее уточнила предпочтения и места, которые хотелось бы увидеть. Так например, рынок Чагальчи заменила на прогулку по побережью, потому что на рынке уже были и хотелось не повторяться. Поэтому рекомендую экскурсию не только тем, кто приезжает в Пусан в рамках морского круиза на день, но и путешественникам, планирующим остаться подольше. Бонусом ещё получите фотографии всей вашей компании у достопримечательностей, и для этого вам не надо будет настраивать штатив или просить прохожих.

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Наталья
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Вчера были на экскурсии с Евгенией, если думаете, стоит ли брать индивидуальную экскурсию, обязательно берите и именно с ней! Евгения
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очень легкий в общении, позитивный человек, и главное, обладает обширными знаниями о Корее и жизни в ней. Очень удобно, что экскурсия на машине, мне кажется, мы успели посетить максимум возможных мест за такое время, а заодно и пообедать. Еще Евгения заранее купила нам билеты на капсулы blue line, самостоятельно их сложно поймать в наличии, и посоветовала вкусные кафешки в городе. В общем, мы абсолютно довольны и экскурсией, и гидом, рекомендую на 100%!

Вчера были на экскурсии с Евгенией, если думаете, стоит ли брать индивидуальную экскурсию, обязательно берите и
Вчера были на экскурсии с Евгенией, если думаете, стоит ли брать индивидуальную экскурсию, обязательно берите и
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Г
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Евгения, прекрасный гид, хорошо знающий город, экскурсия была интересной и увлекательной, мы успели посетить и буддийский монастырь на берегу океана,
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прокатиться в цветном вагончике по монорельсу, вкусно пообедать на знаменитом рыбном рынке и даже поужинать и попробовать фугу в порту Пуссана. Евгения умелый водитель и она быстро и безопасно перемещала нас по всему городу.

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И
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Большое спасибо Евгении за интересную экскурсию! Евгения показала нам Пусан во всем его многообразии, все было хорошо организовано. Спасибо
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юлия
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Евгения - максимально располагающий к себе человек, день прошел очень позитивно и познавательно. Мы узнали много нового не только об экскурсионных локациях, но и в целом об истории и менталитете страны. Рекомендую на все 100%
Евгения - максимально располагающий к себе человек, день прошел очень позитивно и познавательно. Мы узнали много
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Всего 41 отзыв в Пусане в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пусану в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пусане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом;
  2. ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном;
  3. Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла.
Сколько стоит экскурсия по Пусану в августе 2026
Сейчас в Пусане в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 710. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Пусане (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 41 ⭐ отзыв, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь