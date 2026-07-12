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у вас в городе всего несколько часов, да ещё и в первый раз, самому всё организовать и успеть просто невозможно. Но с Евгенией всё сложилось идеально: она встретила нас в порту, продумала маршрут, помогла попасть на Sky Capsule, показала самые интересные места и даже нашла для нас отличное место, где мы вкусно пообедали.

Особенно приятно, что Евгения была с нами не только во время экскурсии, но и заранее — всё подсказала, поддерживала связь, помогала с билетами и делала всё с такой заботой, будто встречала не туристов, а дорогих гостей. Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Мы успели увидеть Пусан без суеты, получили массу впечатлений и вовремя вернулись на лайнер.

Евгения — замечательный человек и прекрасный гид, с которым хочется снова отправиться в путешествие. Очень рекомендую!