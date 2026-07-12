Индивидуальная
до 4 чел.
Пусан: храм у моря, арт-деревня и панорама над городом
Познакомиться с самыми живописными местами мегаполиса и узнать его историю
Завтра в 09:30
16 авг в 09:30
от $610 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
ТОП-5 мест для знакомства с Пусаном
Увидеть город глазами человека, который знает его изнутри
Начало: По договорённости
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пусана - в Кёнджу, столицу древнего Силла
Прочитать смыслы города через храмы, курганы и дворцы
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от $710 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилась экскурсия по Пусану с Евгенией. Никакого напряжения и спешки, но мы всё успели посетить. Интересные рассказы о Пусане,
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Т
Евгения очень приятная в общении, экскурсия прошла прекрасно! Маршрут скорректировали по ситуации, мы всем остались довольны! Спасибо большое ❤️
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А
легкая и неспешная экскурсия по городу. понравилась прогуляться по пляжу и по рыбной ферме
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Мы до сих пор с теплом вспоминаем этот день в Пусане и очень благодарны Евгении за такую яркую поездку. Когда
+3
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Благодаря Евгении мы провели отличный день в Пусане. В рамках однодневной стоянки круизного лайнера просто невозможно самостоятельно все успеть, особенно
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М
У нас было несколько запросов к экскурсии:
1) помочь нам купить билеты на капсульные кабинки Sky Capsule, пока их не разобрали
1) помочь нам купить билеты на капсульные кабинки Sky Capsule, пока их не разобрали
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Вчера были на экскурсии с Евгенией, если думаете, стоит ли брать индивидуальную экскурсию, обязательно берите и именно с ней! Евгения
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Г
Евгения, прекрасный гид, хорошо знающий город, экскурсия была интересной и увлекательной, мы успели посетить и буддийский монастырь на берегу океана,
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И
Большое спасибо Евгении за интересную экскурсию! Евгения показала нам Пусан во всем его многообразии, все было хорошо организовано. Спасибо
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Евгения - максимально располагающий к себе человек, день прошел очень позитивно и познавательно. Мы узнали много нового не только об экскурсионных локациях, но и в целом об истории и менталитете страны. Рекомендую на все 100%
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Всего 41 отзыв в Пусане в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пусану в категории «Для иностранцев»
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