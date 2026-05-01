Знакомство с Пусаном

Увидеть храм на скалах у моря, корейский Санторини и панораму на мост Кванган
Откройте для себя Пусан — динамичный город, где современность переплетается с древними традициями.

Вы отправитесь в путешествие по самым ярким символам летней столицы: от храма на скалах Хэдон Ёнгунса до живописной деревни Гамчхон и шумного рыбного рынка Чагальчхи.

Я расскажу об истории, культуре, менталитете Кореи и поделюсь секретами долголетия и идеальной кожи.
Описание экскурсии

9:00 — пляж Хэундэ (Haeundae). Красивые виды на море, небоскрёбы и прогулочная набережная. Я расскажу, почему этот район стал символом современного Пусана и как город стремительно развивался вдоль побережья. По желанию и за доплату можем посетить смотровую обсерватории LCT на 101 этаже и спа-сауну в самом большом торговом центре, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса

10:00 — храм Хэдон Ёнгунса (Yonggungsa). Вы увидите буддийский храм на скалах у моря, один из самых красивых в Корее. Подниметесь по 108 каменным ступеням, посмотрите на золотую статую Будды и панораму океана

12:00 — обед (морепродукты)

14:00 — деревня Гамчхон (Gamcheon Culture Village). Вас ждёт яркий корейский Санторини с разноцветными домами, узкими улочками и арт-объектами

16:00 — рынок Чагальчхи (Jagalchi Market). Здесь можно попробовать свежие и необычные морепродукты

18:00 — пляж Кваналли (Gwangalli Beach). Вечер с лучшим видом на мост Кванган (Gwangan Bridge)

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: билет в обсерваторию LCT — 29 000 вон (~ $20) за чел., капсула вдоль побережья Хэундэ — в обе стороны 50 000 вон (~ $34) за чел., обед — 15 000–30 000 вон (~ $10–20) за чел., вход в спа-сауну — 25 000 вон (~ $17) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ким
Ким — ваш гид в Пусане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 15 туристов
Живу в Корее с 2007 года и хорошо знаю страну изнутри. Со мной вы получите премиальный корейский сервис под ключ и решение любого вопроса.

