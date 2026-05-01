Откройте для себя Пусан — динамичный город, где современность переплетается с древними традициями. Вы отправитесь в путешествие по самым ярким символам летней столицы: от храма на скалах Хэдон Ёнгунса до живописной деревни Гамчхон и шумного рыбного рынка Чагальчхи. Я расскажу об истории, культуре, менталитете Кореи и поделюсь секретами долголетия и идеальной кожи.

9:00 — пляж Хэундэ (Haeundae). Красивые виды на море, небоскрёбы и прогулочная набережная. Я расскажу, почему этот район стал символом современного Пусана и как город стремительно развивался вдоль побережья. По желанию и за доплату можем посетить смотровую обсерватории LCT на 101 этаже и спа-сауну в самом большом торговом центре, который внесён в Книгу рекордов Гиннесса

10:00 — храм Хэдон Ёнгунса (Yonggungsa). Вы увидите буддийский храм на скалах у моря, один из самых красивых в Корее. Подниметесь по 108 каменным ступеням, посмотрите на золотую статую Будды и панораму океана

12:00 — обед (морепродукты)

14:00 — деревня Гамчхон (Gamcheon Culture Village). Вас ждёт яркий корейский Санторини с разноцветными домами, узкими улочками и арт-объектами

16:00 — рынок Чагальчхи (Jagalchi Market). Здесь можно попробовать свежие и необычные морепродукты

18:00 — пляж Кваналли (Gwangalli Beach). Вечер с лучшим видом на мост Кванган (Gwangan Bridge)

