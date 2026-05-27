Прочитать смыслы города через храмы, курганы и дворцы
Едем в Кёнджу — город, где прошлое не отделено от настоящего.
Вы разберётесь, почему почти 1000 лет он был столицей Силла и как буддизм повлиял на устройство государства и быта. Узнаете, как жили здесь короли, знать и простые люди. Рассмотрите храмы, курганы и дворцы и поймёте, что же стоит за их формами.
Описание экскурсии
Переезд из Пусана в Кёнджу (1,5 ч)
Храм Пульгукса (1 ч) Один из главных буддийских храмов Кореи с каменными пагодами Соккатхап и Таботхап. Поговорим о том, как буддизм повлиял на власть, культуру и образ жизни Кореи.
Грот Соккурам (50 мин) Храм в скале с величественной статуей Будды. Здесь соединяются архитектура, религия и представление о гармонии мира.
Курганы Тэрынвон (1 ч) Королевские гробницы династии Силла, похожие на зелёные холмы. Поговорим о погребальных традициях, вере в загробную жизнь и легендах о найденных сокровищах.
Древняя обсерватория Чхомсондэ (20–30 мин) Вы услышите о научных знаниях эпохи Силла, роли астрономии в управлении государством и времени, когда у власти была королева Сондок.
Пруд Тонгун и Вольчжи (40–50 мин) Бывший дворцовый комплекс наследного принца. Вы узнаете о жизни королевского двора, эстетике Силла и о том, почему красота и гармония считались важной частью государственной философии.
Возвращение в Пусан (~1,5 ч)
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты во все локации — 19 000 — 22 000 вон (~$13—15) за чел., обед — по желанию
Едем на Mercedes E-класса, детского кресла нет — возьмите своё при необходимости
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Пусане
Я живу в Южной Корее с 2017 года и обожаю эту удивительную страну с её уникальной культурой и удивительной красоты природой.
По образованию я переводчик с корейского и английского языков,
помогает мне свободно общаться с людьми из разных стран и делать каждую экскурсию максимально интересной и комфортной.
Живу в Пусане — городе, который завораживает своим сочетанием современности и традиций, шумных рынков и тихих пляжей. Я обожаю Пусан и с радостью делюсь его секретами с гостями: показываю самые интересные места, рассказываю истории, которые делают город живым, и помогаю прочувствовать его настоящий дух.
