Едем в Кёнджу — город, где прошлое не отделено от настоящего. Вы разберётесь, почему почти 1000 лет он был столицей Силла и как буддизм повлиял на устройство государства и быта. Узнаете, как жили здесь короли, знать и простые люди. Рассмотрите храмы, курганы и дворцы и поймёте, что же стоит за их формами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переезд из Пусана в Кёнджу (1,5 ч)

Храм Пульгукса (1 ч)

Один из главных буддийских храмов Кореи с каменными пагодами Соккатхап и Таботхап. Поговорим о том, как буддизм повлиял на власть, культуру и образ жизни Кореи.

Грот Соккурам (50 мин)

Храм в скале с величественной статуей Будды. Здесь соединяются архитектура, религия и представление о гармонии мира.

Курганы Тэрынвон (1 ч)

Королевские гробницы династии Силла, похожие на зелёные холмы. Поговорим о погребальных традициях, вере в загробную жизнь и легендах о найденных сокровищах.

Древняя обсерватория Чхомсондэ (20–30 мин)

Вы услышите о научных знаниях эпохи Силла, роли астрономии в управлении государством и времени, когда у власти была королева Сондок.

Пруд Тонгун и Вольчжи (40–50 мин)

Бывший дворцовый комплекс наследного принца. Вы узнаете о жизни королевского двора, эстетике Силла и о том, почему красота и гармония считались важной частью государственной философии.

Возвращение в Пусан (~1,5 ч)

Организационные детали