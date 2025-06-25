Погрузитесь в живую атмосферу бейсбольного матча на легендарном стадионе Джамсил в Сеуле.
Станьте частью шумной толпы, подбадривайте команду вместе с энергичными чирлидерами и наслаждайтесь аутентичным культурным опытом. Вас также ждёт вкусный ужин с напитками.
Описание экскурсииЭнергия бейсбола и вкус Кореи Погрузитесь в захватывающую атмосферу живого бейсбольного матча на стадионе Джамсил — одном из самых известных спортивных объектов Сеула. Даже если вы не являетесь поклонником бейсбола, заразительная энергия и праздничная атмосфера сделают этот вечер незабываемым. Во время игры присоединяйтесь к поддержке команды вместе с K-pop чирлидерами. Пойте приветственные песни, поднимайтесь с мест и выполняйте забавные танцевальные движения вместе с толпой — здесь царит настоящий дух единства и веселья. Не упустите возможность насладиться традиционной корейской кухней — в стоимость включён ужин с напитками. В меню обычно присутствуют блюда корейского барбекю или жареной курицы, а также холодное пиво — обязательный атрибут любого спортивного события в Корее. Важная информация: Что взять с собой:
• Паспорт или удостоверение личности Что запрещено проносить:
• Стеклянные предметы • Оружие и острые предметы Важно знать перед посещением:
- На стадионе разрешено приносить рюкзаки.
- В случае дождя место проведения может быть изменено, а после ужина возможен частичный возврат средств — 50% стоимости.
- Меню ужина обычно состоит из блюда корейского барбекю или жареной курицы, которое выбирается заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на бейсбольный матч
- 1 пиво
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
10-5 Jamsil-dong, Songpa-gu, Seoul, South Korea
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
марк
25 июн 2025
Атмосфера на стадионе была действительно уникальной — однозначно стоит такого путешествия.
О
Олег
1 апр 2025
Игра стала потрясающим опытом для знакомства с корейской культурой болельщиков. Перед матчем мы устроили ранний ужин-барбекю — отличная возможность пообщаться с другими участниками. Отдельная благодарность нашему гиду Алексу, который сделал это событие по‑настоящему особенным своим отличным настроением и чувством юмора.
К
Коля
9 фев 2025
Это было невероятно!!! Алекс — просто замечательный гид: очень знающий и сумел сделать игру ещё более захватывающей. А еда была просто бомба!