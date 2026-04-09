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Мы встретились с Инной в наш первый день в Корее, посетили Гангам, узнали много нового об истории и повседневной жизни местных жителей. Инна - безумно грамотный специалист с огромным объемом знаний. У нее были ответы на все наши вопросы, интересные факты и насыщенная программа. Изначально Сеул был лишь перевалочным пунктом перед Японией, но теперь мы хотим приехать и исследовать конкретно Республику Корею. Спасибо! Советуем всем