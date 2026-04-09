Индивидуальная
до 3 чел.
Гангнам вчера и сегодня
Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
10 авг в 13:30
12 авг в 10:00
от $550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Изучить исторический центр, зайти во дворец и найти незабываемый сувенир на улице лавок
10 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от $272 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за 1 день
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Начало: Отель
10 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от $244 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от $570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Посетить самые трендовые места города: концептуальные магазины и поп-ап сторы
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от $275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
11 авг в 05:40
12 авг в 05:40
от $475 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Модный Сеул: шопинг и тренды
Хотите увидеть Сеул как мировую столицу моды? Побывайте в культовых бутиках и узнайте о корейских fashion-трендах. Это будет незабываемо
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
от $272 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $680 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Узнайте секреты старинных кварталов Сеула, пройдя по русской улице и посетив арт-квартал с шедеврами Захи Хадид. Вдохновляющее путешествие
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$156 за человека
Индивидуальная
2 берега Сеула: полное погружение
Исследовать старую и новую части города в компании местного жителя на комфортабельном авто
Начало: Сеул
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $475 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $578 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборСимволы современного и древнего Сеула
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от $195 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
По исторической части Сеула
Погрузитесь в атмосферу Сеула, прогуливаясь по историческим местам и открывая для себя культурные сокровища корейской столицы
Начало: У станции City Hall
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
$129 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Королевский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Погрузиться в историю династии Чосон и запечатлеть моменты на профессиональную камеру
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от $453 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула
Самые значимые и колоритные места города, а также обед в ресторане Мишлен - на автоэкскурсии
Начало: Отель гостей в г. Сеул
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $512 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
11 авг в 02:00
12 авг в 00:00
от $128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от $500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $546 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $514 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 09:30
10 авг в 09:30
31 авг в 09:30
$132 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $880 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено на авторской экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $780 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Пусан удивит вас своей архитектурой и морской гастрономией. Прокатитесь по канатной дороге и посетите исторические места
15 авг в 06:00
16 авг в 06:00
от $1089 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
Завтра в 13:30
10 авг в 10:00
от $550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Побывать в красивейших местах Кореи и попробовать местную кухню в аутентичном ресторане
Начало: По вашему месту проживания
10 авг в 05:30
12 авг в 05:00
от $920 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сеул
Погрузитесь в атмосферу Сеула, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Узнайте о традициях и религиях Кореи в уютной обстановке
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Посетить самый живописный национальный парк в стране и погулять по побережью Восточного моря
Начало: У вашего отеля
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
от $650 за всё до 4 чел.
Туристов со всего мира привлекает богатство необычных исторических памятников, созданных под влиянием нескольких азиатских культур. В окрестностях города располагаются три парка развлечений с головокружительными аттракционами, каждый из которых в год посещает 8 млн человек. Сеул богат торговыми центрами, где можно купить любые товары. На улицах города можно посмотреть как готовят традиционную корейскую еду
Хотите посетить город будущего, увидеть последние технические новинки и в то же время проследить историю корейской нации? Тогда вам обязательно нужно побывать в Сеуле! У нас на сайте ХорошоТАМ можно забронировать экскурсионный тур в Южную Корею. Лучшие гиды, владеющие русским языком, будут сопровождать вас по городу и окрестностям во время пребывания. Выберете время для путешествия!
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 6 апр 2026
Спасибо Ксении за экскурсию! Такого вам другие экскурсоводы не покажут! С Ксенией посетили магазины с классным оформлением пространств, было достаточно
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Э
Дата посещения: 22 мар 2026
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
Гид Юля -этническая кореянка с отличным знанием русского языка, прекрасный водитель и просто хороший
Гид Юля -этническая кореянка с отличным знанием русского языка, прекрасный водитель и просто хороший
+1
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Э
Дата посещения: 21 мар 2026
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали, что начались военные действия,
+1
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Е
Дата посещения: 20 фев 2026
Наше путешествие началось с экскурсии вместе с Инной, и это было замечательным решением! И я, и муж остались в восторге.
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М
Дата посещения: 29 окт 2025
Очень информативно, мило, дружелюбно Рекомендуем
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Поездка была познавательной и насыщенной. Всем, кто любит красивые и завораживающие виды, рекомендую данную экскурсию!
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Эксурсия была великолепна. Узнал очень много нового и интересного. Рекомендую!
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Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
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Т
Александра - замечательный гид!
Экскурсия была очень увлекательная и познавательная!
Экскурсия была очень увлекательная и познавательная!
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О
Ну это конечно уровень! Всем рекомендую! Простите за лаконичный отзыв, просто поверьте и доверьтесь профи!
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Всего 1275 отзывов в Сеуле
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Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу
Самые популярные экскурсии в Сеуле
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2026
Сейчас в Сеуле можно забронировать 101 экскурсию от 7 до 1089 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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