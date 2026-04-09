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Экскурсии в Сеуле

Найдено 101 экскурсия в Сеуле на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гангнам вчера и сегодня
Пешая
5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гангнам вчера и сегодня
Погрузитесь в контрасты Гангнама: от древних храмов до современных небоскрёбов. Узнайте историю района и насладитесь его уникальной атмосферой
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €135 за всё до 3 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул: симбиоз истории и креатива
Погрузитесь в уникальный мир Сеула: от величественного дворца Кёнбоккун до живописного ручья Чхонгечхон. Незабываемое приключение ждет вас
10 авг в 13:30
12 авг в 10:00
от $550 за всё до 6 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Пешая
6 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Исторический Сеул - первая встреча
Изучить исторический центр, зайти во дворец и найти незабываемый сувенир на улице лавок
10 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от $272 за всё до 2 чел.
Сеул за 1 день
Пешая
5.5 часов
233 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за 1 день
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Начало: Отель
10 авг в 10:30
19 авг в 10:30
от $244 за всё до 5 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от $570 за всё до 6 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Пешая
6 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Посетить самые трендовые места города: концептуальные магазины и поп-ап сторы
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от $275 за всё до 4 чел.
Побывать на границе: поездка в DMZ
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
11 авг в 05:40
12 авг в 05:40
от $475 за человека
Модный Сеул: шопинг и тренды
Пешая
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Модный Сеул: шопинг и тренды
Хотите увидеть Сеул как мировую столицу моды? Побывайте в культовых бутиках и узнайте о корейских fashion-трендах. Это будет незабываемо
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
от $272 за всё до 3 чел.
Сеул на авто
На машине
5 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сеул на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $680 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
Узнайте секреты старинных кварталов Сеула, пройдя по русской улице и посетив арт-квартал с шедеврами Захи Хадид. Вдохновляющее путешествие
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$156 за человека
2 берега Сеула: полное погружение
На машине
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная
2 берега Сеула: полное погружение
Исследовать старую и новую части города в компании местного жителя на комфортабельном авто
Начало: Сеул
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $475 за человека
Нетуристический Сеул: всё включено
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $578 за всё до 4 чел.
Символы современного и древнего Сеула
Пешая
5 часов
103 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Символы современного и древнего Сеула
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от $195 за всё до 2 чел.
По исторической части Сеула
Пешая
4 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
По исторической части Сеула
Погрузитесь в атмосферу Сеула, прогуливаясь по историческим местам и открывая для себя культурные сокровища корейской столицы
Начало: У станции City Hall
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
$129 за человека
Королевский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
На машине
5 часов
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Королевский дворец: экскурсия + фотосессия в национальных костюмах
Погрузиться в историю династии Чосон и запечатлеть моменты на профессиональную камеру
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от $453 за всё до 4 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
На машине
9 часов
51 отзыв
Индивидуальная
Погружение в атмосферу Сеула
Самые значимые и колоритные места города, а также обед в ресторане Мишлен - на автоэкскурсии
Начало: Отель гостей в г. Сеул
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $512 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
На машине
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Сеул (или обратно)
Индивидуальный трансфер в Сеуле - комфорт и безопасность. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит по адресу, соблюдая все меры безопасности
Начало: У выхода из аэропорта
11 авг в 02:00
12 авг в 00:00
от $128 за всё до 4 чел.
Современный Сеул
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $260 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
На машине
На микроавтобусе
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Сеулом на авто
Познакомьтесь с многогранным Сеулом в тёплой дружеской атмосфере. Посетите королевский дворец Кёнбоккун, старинную деревню Букчон и колоритный район Иксондон
Начало: В лобби отеля
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от $500 за всё до 5 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Живописный Капхён: остров Намисом и Сад утреннего спокойствия
Приглашаем вас на уникальное путешествие по живописным уголкам Капхёна: от волшебного острова Намисом до захватывающего Сада утреннего спокойствия
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от $546 за всё до 3 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
На машине
На пароме
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Проведите день, погружаясь в красоту и спокойствие природы Кореи: от идиллического сада до живописного острова Нами
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $514 за всё до 4 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Пешая
4 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Сеул: путешествие во времени и традициях
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Сеулу, где вы откроете для себя древние дворцы, традиционные деревни и узнаете о культуре Кореи
Начало: Ручья Чхонгечхон
Расписание: в понедельник в 09:30
10 авг в 09:30
31 авг в 09:30
$132 за человека
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сеула в яркий Инчхон на авто
Погрузитесь в атмосферу Инчхона: от величественных небоскрёбов до уютных парков и кафе. Всё это ждёт вас в нашей экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 13:30
11 авг в 10:00
от $880 за всё до 4 чел.
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено на авторской экскурсии
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено на авторской экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $780 за человека
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в южную столицу Кореи - Пусан
Пусан удивит вас своей архитектурой и морской гастрономией. Прокатитесь по канатной дороге и посетите исторические места
15 авг в 06:00
16 авг в 06:00
от $1089 за всё до 3 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экономическое чудо Кореи: как это было
Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $320 за всё до 6 чел.
Сеул - моя душа
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул - моя душа
Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
Завтра в 13:30
10 авг в 10:00
от $550 за всё до 6 чел.
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
Побывать в красивейших местах Кореи и попробовать местную кухню в аутентичном ресторане
Начало: По вашему месту проживания
10 авг в 05:30
12 авг в 05:00
от $920 за человека
Добро пожаловать в Сеул
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Сеул
Погрузитесь в атмосферу Сеула, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Узнайте о традициях и религиях Кореи в уютной обстановке
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от $500 за всё до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
На машине
10 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Посетить самый живописный национальный парк в стране и погулять по побережью Восточного моря
Начало: У вашего отеля
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
от $650 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Сеуле на экскурсиях?

Туристов со всего мира привлекает богатство необычных исторических памятников, созданных под влиянием нескольких азиатских культур. В окрестностях города располагаются три парка развлечений с головокружительными аттракционами, каждый из которых в год посещает 8 млн человек. Сеул богат торговыми центрами, где можно купить любые товары. На улицах города можно посмотреть как готовят традиционную корейскую еду

Местные экскурсоводы

Хотите посетить город будущего, увидеть последние технические новинки и в то же время проследить историю корейской нации? Тогда вам обязательно нужно побывать в Сеуле! У нас на сайте ХорошоТАМ можно забронировать экскурсионный тур в Южную Корею. Лучшие гиды, владеющие русским языком, будут сопровождать вас по городу и окрестностям во время пребывания. Выберете время для путешествия!

Последние отзывы на экскурсии

О
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Дата посещения: 6 апр 2026
Спасибо Ксении за экскурсию! Такого вам другие экскурсоводы не покажут! С Ксенией посетили магазины с классным оформлением пространств, было достаточно
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времени сделать покупки! Вся экскурсия сопровождалась интересным рассказом о жизни корейцев, о современной Корее! Темп экскурсии очень комфортный, выделено время на обед! 6 часов пролетели быстро! Кроме информации и практическая полезность информации - все что нужно найдете далее сами! Ксения и после экскурсии помогает, делится рекомендациями по косметике, помогает найти магазины! Рекомендую всемособенно в первый день визита в Южную Корею!

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Э
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Дата посещения: 22 мар 2026
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
Гид Юля -этническая кореянка с отличным знанием русского языка, прекрасный водитель и просто хороший
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человек! Отлично знает местность и историю страны, нам было комфортно в её компании.
Однозначно рекомендуем экскурсию, а если хотите выбрать гида- тотв в Юлии вы точно не ошибётесь!

Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.+1
Мы полны впечатлений от поездки в Сораксан.
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Э
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Дата посещения: 21 мар 2026
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали, что начались военные действия,
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столько полицейских мы ни разу не видели🤔. Дважды обыскали, но мы дошли!
Оказалось, все дело в BTS!
Это даже оказалось интересным дополнением к экскурсии.
В целом все прошло замечательно и душевно! Татьяна знаток города и хорошо говорит на корейском! Посетили все интересные уголки и потом мы закончили экскурсию перед башней.
Спасибо Татьяне за познавательную экскурсию!

Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали,
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали,
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали,
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали,+1
Встреча была назначена около городской мэрии. Добраться до места встречи сегодня- целый квест. Мы даже подумали,
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Е
Гангнам вчера и сегодня
Дата посещения: 20 фев 2026
Наше путешествие началось с экскурсии вместе с Инной, и это было замечательным решением! И я, и муж остались в восторге.
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Мы встретились с Инной в наш первый день в Корее, посетили Гангам, узнали много нового об истории и повседневной жизни местных жителей. Инна - безумно грамотный специалист с огромным объемом знаний. У нее были ответы на все наши вопросы, интересные факты и насыщенная программа. Изначально Сеул был лишь перевалочным пунктом перед Японией, но теперь мы хотим приехать и исследовать конкретно Республику Корею. Спасибо! Советуем всем

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М
Экспресс-погружение в Сеул
Дата посещения: 29 окт 2025
Очень информативно, мило, дружелюбно Рекомендуем
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Iaroslav
Заповедник Сораксан, пляж и море: всё включено на авторской экскурсии
Поездка была познавательной и насыщенной. Всем, кто любит красивые и завораживающие виды, рекомендую данную экскурсию!
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Iaroslav
Побывать на границе: поездка в DMZ
Эксурсия была великолепна. Узнал очень много нового и интересного. Рекомендую!
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Iaroslav
Исторический Сеул - первая встреча
Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
Экскурсия прошла замечательно. Было очень познавательно и насыщенно. Рекомендую!
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Т
Сеул за 1 день
Александра - замечательный гид!
Экскурсия была очень увлекательная и познавательная!
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О
Сеул на авто
Ну это конечно уровень! Всем рекомендую! Простите за лаконичный отзыв, просто поверьте и доверьтесь профи!
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Всего 1275 отзывов в Сеуле

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу

Самые популярные экскурсии в Сеуле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Гангнам вчера и сегодня;
  2. Сеул: симбиоз истории и креатива;
  3. Исторический Сеул - первая встреча;
  4. Сеул за 1 день;
  5. Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом.
Что посмотреть в Сеуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дворец Кёнбоккун;
  2. Сеульская телебашня;
  3. Небоскрёб Lotte World Tower;
  4. Библиотека Starfield Library;
  5. Улица Инсадонг;
  6. Храм Чогеса;
  7. Торговый квартал Мёндон;
  8. Президентская резиденция Чхонвадэ;
  9. Культурно-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в августе 2026
Сейчас в Сеуле можно забронировать 101 экскурсию от 7 до 1089 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Познакомьтесь с живописным Сеулом через экскурсии в Сеуле на русском языке. Наши экскурсии для русскоговорящих гостей города позволят вам насладиться красотой и разнообразием местных мест и культурных объектов. Вас ждут захватывающие истории и интересные факты от русскоговорящих гидов, которые сделают ваше приключение по-настоящему особенным