Все экскурсии в Сеуле
7 экскурсий в Сеуле, 68 отзывов, цены от €28 до €370. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Сеуле много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Южной Корее как можно лучше
Сеул за один день!
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с лицензированным гидом
Я покажу вам исторический и современный Сеул, раскрою характер старинных дворцов Чосона и буддийских храмов, бурлящих площадей и колоритных улиц. Помогу понять местный менталитет и традиции, а еще дам ценные практические советы!
Символы современного и древнего Сеула
Увидеть весь город с башни Лотте и погрузиться в колорит исторических кварталов
Приглашаю вас за один день рассмотреть все грани Сеула и прочувствовать контрасты корейской столицы. Вы увидите весь город как на ладони с панорамной площадки небоскрёба. Очутитесь на улицах Старого города, где вам откроются история, природная красота и культурные особенности древней Кореи. А после — прогуляетесь по яркой улице Инсадон среди ремесленных магазинов, сувенирных лавок и аутентичных ресторанчиков.
Сеул — любовь с первого взгляда
Главные достопримечательности центра города на дружеской прогулке
Гуляя по старинным улочкам южнокорейского мегаполиса, вы погрузитесь в богатое прошлое страны и сравните его с современностью. А еще оцените специфическую уличную еду, насладитесь видами Сеула с высоты, посетите королевский дворец и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и образе жизни.
Сеул императоров и аристократов
Дворец Чхандоккун, Тайный сад, святилище Чонгме, дома знати Букхчон
История последней правящей династии Кореи — Чосон, находившейся у власти больше 500 лет, раскроется перед вами на прогулке по роскошным королевским резиденциям и великолепным паркам. Вы посетите Дворец Чхандоккун и образец восточной гармонии и мудрости — Тайный сад. Увидите святилище Чонгме, осмотрите аристократические поселения Букчхон и прогуляетесь по сувенирному району Инсадон. А также побываете в Фольклорном музее, буддийском храме Джогиеса и познакомитесь с достопримечательностями Кванхвамуна.
Сеул от истоков до наших дней
Знакомство с традициями и современной жизнью города на неспешной дружеской прогулке
Эта экскурсия для тех, кто хочет за пару часов исследовать центр древнего Сеула. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями южнокорейской столицы, проведу по излюбленным районам местных жителей и расскажу самое важное из истории города. Вы удивитесь, как органично в Сеуле старое сочетается с новым, небоскребы — с древними дворцами, а реки — с «бетонными джунглями»: нужно только знать, куда заглянуть.
Погружение в атмосферу Сеула
Побывать в самых значимых и колоритных местах города на душевной автомобильной экскурсии
Хотите за день увидеть все самое-самое в старой части Сеула, узнать об особенностях корейского быта и побывать в излюбленных точках местных жителей? Тогда вам ко мне! Мы проедем по ключевым объектам корейской столицы от древних ворот Намдэмун до дворца Кёнбоккун. Пройдем по узким улочкам деревни на склоне горы, рассмотрим традиционные дома-ханоки и попробуем местный зеленый чай. Побываем на улице художников и отведаем блюда корейской кухни в атмосферном ресторане со статусом Мишлен Guide. Вы с разных сторон рассмотрите Сеул и прочувствуете характер города, который открывается далеко не каждому путешественнику.
Мультикарта в Сеуле
Проход к 42 достопримечательностям и не только — открыть все грани корейской столицы без суеты
Чем заняться в Сеуле? У вас будут десятки ответов на этот вопрос с мультикартой Discover Seoul Pass. Вы прикоснетесь к национальной культуре и истории в музеях, повеселитесь в тематических парках и полюбуетесь городом со знаменитой телебашни N. Кроме того, карта дает скидки на многие развлечения, включает проезд на велосипедах и автобусах, а также работает в метро.