Мультикарта в Сеуле

Проход к 42 достопримечательностям и не только — открыть все грани корейской столицы без суеты

Чем заняться в Сеуле? У вас будут десятки ответов на этот вопрос с мультикартой Discover Seoul Pass. Вы прикоснетесь к национальной культуре и истории в музеях, повеселитесь в тематических парках и полюбуетесь городом со знаменитой телебашни N. Кроме того, карта дает скидки на многие развлечения, включает проезд на велосипедах и автобусах, а также работает в метро.