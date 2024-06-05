Необычные экскурсии по Сеулу

Найдено 18 экскурсий в категории «Необычные» в Сеуле на русском языке, цены от €80, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
Нетуристический Сеул: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
512 за человека
По следам корейских дорам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
5 июля в 15:00
19 июля в 15:00
199 за всё до 3 чел.
Современный Сеул
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
225 за всё до 4 чел.
Побывать на границе: поездка в DMZ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Побывать на границе: поездка в DMZ
Оказаться максимально близко к Северной Корее и исследовать демилитаризованную зону
Начало: Сеул
13 июня в 13:00
20 июня в 05:00
512 за человека
Два берега Сеула: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Два берега Сеула: от древности до современности - эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальное путешествие по Сеулу, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя два разных мира в одном городе
Начало: Сеул
10 июня в 08:00
11 июня в 17:20
512 за человека
Из Сеула - в музей Hyundai Motor Studio
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Сеула в музей Hyundai Motor Studio: путешествие к инновациям
Погрузитесь в мир инноваций и технологий с экскурсией в музей Hyundai Motor Studio в Сеуле. Узнайте о философии бренда и насладитесь уникальными автомобилями
Начало: В вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
449 за всё до 4 чел.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
550 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
6 отзывов
Прогулка по историческим улочкам Сеула в мини-группе: от прошлого к будущему
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
89 за человека
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Саджу - сеанс древнего корейского гадания
Индивидуальная
2 часа
Саджу в Сеуле: глубокое погружение в древнее корейское гадание
Погрузитесь в мир древнего корейского гадания Саджу и узнайте тайны своей судьбы в атмосфере настоящего салона в Сеуле
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за человека
Сеул - город инноваций и технологий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сеул - город инноваций и технологий: экскурсия по символам прогресса
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сеулу, где каждый уголок скрывает истории успеха и инноваций
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
438 за всё до 4 чел.
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
179 за всё до 4 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Точка гармонии: сад Утреннего спокойствия и остров Намисом
Погрузитесь в атмосферу Южной Кореи, посетив дендрарий Ачим Коё и остров Намисом. Узнайте о природе и культуре страны, наслаждаясь живописными видами
Начало: Отель или другое по согласованию место
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
450 за всё до 6 чел.
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Традиционная Корея: деревня Минсокчхон и крепость Хвасон
Погрузитесь в атмосферу древней Кореи, посетив деревню Минсокчхон и крепость Хвасон. Узнайте о жизни и традициях корейцев эпохи Чосон
Начало: у вашего отеля
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
514 за всё до 4 чел.
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Сеул для любителей современного искусства и шопинга
Прогуляйтесь по трём районам Сеула, где мода и искусство переплетаются. Узнайте о корейских трендах и посетите уникальные концепт-сторы
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
175167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на
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    это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

  • д
    дьяконовы
    4 июня 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    В первый раз была в Сеуле и очень тщательно выбирала гида. Колин показал нам Сеул во всех её красках. Это были
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    не только "обязательные" места для посещения, но и такие, куда обычно туристы не доходят. После этой экскурсии у меня создалось прекрасное и полноценное впечатление о городе. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами Колина, чтобы познакомиться с другими прекрасными местами Кореи.

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Были сегодня на экскурсии. Нам очень понравилось. Дочка была в восторге от мастер-класса.
  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
  • Ю
    Юлия
    16 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были на одной волне всю
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    экскурсию! Она умеет подобрать нужные слова и вовремя сориентироваться, если что то идет не по плану! Лилечка, мы еще обязательно увидимся! Большой привет от Ренаты ❤️

    Хотели бы выразить огромную благодарность Лилечке! Это прекрасная девушка нашла подход к моей дочери-подростку! Они были
  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Два берега Сеула: полное погружение
    Колин замечательный рассказчик, подстраивается под путешественников, отвечает на все вопросы, показывает места, о которых не написано в путеводителях. Рекомендую заранее забронировать
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    место на экскурсию! К сожалению, у нас получилось быть только на одной экскурсии с Колином… Ю. Корея впечатлила нас разнообразием, гостеприимством и красотой! ☺️

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
  • В
    Владимир
    15 мая 2024
    Исследуем мир k-pop в Сеуле
    Экскурсия по миру K-pop была просто потрясающей. Лилия прекрасный гид, великолепно спланировала экскурсию под интересы дочери, моментально нашла с ней общий
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    язык. В общем, дочь в восторге и для неё эта экскурсия оказалась самым сильное впечатлением от нашей поездки в Сеул. Лилия, спасибо Вам огромное!

  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Побывать на границе: поездка в DMZ
    Спасибо Колину за такую интересную экскурсию. Знает где и как быстрее пройти, чтобы занять лучшие места. Очень хотели посетить ДМЗ, свободных мест не было и он в свой выходной день нас отвез. Спасибо огромное 🙏🏼
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сеула в мини-группе
    Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района.
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    Рассказ в основном касался особенностей обывательской жизни в Сеуле. Истории и культуры Колин касался только в общем, не углублялся. Создалось впечатление, что это не совсем его тема

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Необычные»

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  1. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  2. Исследуем мир k-pop в Сеуле
  3. Нетуристический Сеул: всё включено
  4. По следам корейских дорам
  5. Современный Сеул
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