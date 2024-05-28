1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Побываем на улице художников и отведаем блюда корейской кухни в атмосферном ресторане со статусом Мишлен Guide»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«Оплачивается дополнительно: десерты и напитки»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€834 за человека
Индивидуальная
8 часов
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
«Отдельно (по желанию) оплачиваются покупки на рынке и еда»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€390 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
«На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды»
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
€512 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и еда/напитки на одного участника»
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и десерты на обеде»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
- ТТаня1 мая 2024Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
- ААнжелика9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация! Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень! Впечатления и положительные эмоции переполняют.
- ААлёна15 марта 2024Нам назначили крутого гида - Елизавету, она очень интересный рассказчик, дала и исторические справки и рассказала про современный быт и
- РРудольф21 ноября 2023Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно! Но об этой экскурсии решил написать пару слов! Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Сеуле в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 179 до 834. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сеула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024