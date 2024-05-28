Гастрономические экскурсии Сеула

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Сеуле на русском языке, цены от €179. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«Побываем на улице художников и отведаем блюда корейской кухни в атмосферном ресторане со статусом Мишлен Guide»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«Оплачивается дополнительно: десерты и напитки»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
834 за человека
Два Сеула за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
«Отдельно (по желанию) оплачиваются покупки на рынке и еда»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
390 за всё до 3 чел.
Киностудия, где снимали известные дорамы, и фотогеничная улочка с кафе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по киностудии и уютной улочке Сеула: от исторических дорам до BTS
Погрузитесь в мир кино и кафе Сеула: от культовых съемок BTS до идиллических уголков для фото и отдыха
«На улице есть небольшие, но симпатичные кафе, рестораны и магазины одежды»
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
512 за всё до 5 чел.
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
Каково быть студентом в Корее: экскурсия по топ-университетам Сеула
Погрузитесь в студенческую жизнь Сеула, посетив три лучших университета в компании настоящего студента
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и еда/напитки на одного участника»
5 июля в 17:30
19 июля в 17:30
179 за всё до 4 чел.
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и десерты на обеде»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.
Сеул как на ладони
Индивидуальная
5 часов
Сеул как на ладони: гора Намсан, река Ханган и рынок Норянджин
Сеул многогранен: поднимитесь на гору Намсан, полюбуйтесь рекой Ханган и насладитесь морепродуктами на рынке Норянджин. Всё это в одной экскурсии
«Вместе с гидом вы выберете свежайшие морепродукты на обед: во время покупки они ещё будут плавать, а в местном ресторанчике нам подадут всё в готовом виде»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
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    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

  • Т
    Таня
    1 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
  • А
    Анжелика
    9 апреля 2024
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация! Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень! Впечатления и положительные эмоции переполняют.
  • А
    Алёна
    15 марта 2024
    Два Сеула за 1 день
    Нам назначили крутого гида - Елизавету, она очень интересный рассказчик, дала и исторические справки и рассказала про современный быт и
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    жизнь в Сеуле. К тому же отлично подстраивалась под наши предпочтения, привела в очень вкусное и интересное место на обед. Было эмоционально комфортно и вся наша компания осталась довольна)

  • Р
    Рудольф
    21 ноября 2023
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно! Но об этой экскурсии решил написать пару слов! Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
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    сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее! Колин потрясающий человек, интересный рассказчик и собеседник! Прекрасный маршрут с потрясающими пейзажами и историческими местами. Не избитыми туристическими, а уникальными о которых в основном пока знают только местные. Ну и ужин в маленьком семейном ресторане, это невероятно вкусно! Ну и конечно сервис который устроил Колин, прекрасный автомобиль, забрал от отеля, привез к отелю, все на 5 звезд! Колин большое Вам спасибо за этот невероятный день! Мы обязательно вернемся в Южную Корею! До встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 179 до 834. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сеула, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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