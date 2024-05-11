3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по историческим улицам Сеула
Захватывающее путешествие по времени ждет вас в Сеуле. Откройте для себя душу города, пройдясь по его старинным улицам
Начало: У Dongdaemun History and Culture Park Station
Расписание: в будние дни в 10:00
22 окт в 10:00
25 окт в 10:00
$129 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сеул: уникальное путешествие по истории и креативу
Погрузитесь в атмосферу Сеула, где каждый шаг открывает новые грани города: от древних храмов до современных арт-объектов
Начало: Отель
Расписание: 10.00 - 18.00
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
7 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Погружение во времена эпохи Чосон и тематическая фотосъёмка
Фото-прогулка в Сеуле: королевские дворцы, традиционная одежда и фотосессия. Узнайте историю Кореи и насладитесь видами города
Начало: В районе станции метро Anguk
24 окт в 10:00
25 окт в 10:00
$308 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Колин - приятный и дружелюбный человек, нам с ним было комфортно гулять. Маршрут он разработал легкий, в рамках одного района.
- ММаша9 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия. Я увидела места, которые не смогла бы найти сама. Колин хороший рассказчик и обладает знаниями о
- ННаталья9 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Колин. 4 часа на одном дыхании. Интересно, увлекательно, грамотный маршрут. Буду еще обращаться
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Групповые»
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