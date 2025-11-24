Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Наталья Ваш гид в Сеуле
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-5 человек
Когда Каждый день, выезд из отеля в 7 утра.
$900 за экскурсию

Описание экскурсии Пусан — это другая Корея. Если Сеул — динамичный мегаполис, живущий на высокой скорости, то Пусан — город, где всё дышит морем. Здесь небоскрёбы стоят прямо на пляже, утро начинается с кофе у волн, а вечер — с шумом прибоя и видом на подсвеченный мост. Это место, где современность и свобода чувств сочетаются с духом старого порта: шумные рынки, уличная еда, запах соли и морепродуктов, уличные музыканты на набережной. У Пусана свой характер — расслабленный, живой, немного хаотичный и очень притягательный. Наш день начнётся у моря — с посещения храма Хэдон Ёнгунса (Haedong Yonggungsa). Один из самых необычных храмов Кореи стоит прямо на скалах над океаном. Здесь утренний шум волн смешивается с запахом ладана, и кажется, что город остался далеко позади. Затем отправимся в настоящий мир моря — на рыбный рынок Чагальчи (Jagalchi Market). Это сердце прибрежного Пусана: живые осьминоги, свежие устрицы, крики торговцев. Здесь же пообедаем морепродуктами, приготовленными на месте. После обеда нас ждёт путешествие во времени — прогулка по деревне Гамчхон (Gamcheon Culture Village). Когда-то это был посёлок беженцев, а теперь — красочный лабиринт домов и уличных галерей. Вы узнаете, как менялся Пусан от времён войны до современного мегаполиса. Далее поднимемся по канатной дороге Сонгдо (Songdo Cable Car) — прямо над морем, между скалами и чайками. Виды на побережье и мосты особенно красивы под вечерним светом. Завершим день прогулкой по Songdo Skywalk и парку у моря — идеальное место, чтобы попробовать местный стритфуд и почувствовать атмосферу города-порта.

