Описание экскурсииПусан — это другая Корея. Если Сеул — динамичный мегаполис, живущий на высокой скорости, то Пусан — город, где всё дышит морем. Здесь небоскрёбы стоят прямо на пляже, утро начинается с кофе у волн, а вечер — с шумом прибоя и видом на подсвеченный мост. Это место, где современность и свобода чувств сочетаются с духом старого порта: шумные рынки, уличная еда, запах соли и морепродуктов, уличные музыканты на набережной. У Пусана свой характер — расслабленный, живой, немного хаотичный и очень притягательный. Наш день начнётся у моря — с посещения храма Хэдон Ёнгунса (Haedong Yonggungsa). Один из самых необычных храмов Кореи стоит прямо на скалах над океаном. Здесь утренний шум волн смешивается с запахом ладана, и кажется, что город остался далеко позади. Затем отправимся в настоящий мир моря — на рыбный рынок Чагальчи (Jagalchi Market). Это сердце прибрежного Пусана: живые осьминоги, свежие устрицы, крики торговцев. Здесь же пообедаем морепродуктами, приготовленными на месте. После обеда нас ждёт путешествие во времени — прогулка по деревне Гамчхон (Gamcheon Culture Village). Когда-то это был посёлок беженцев, а теперь — красочный лабиринт домов и уличных галерей. Вы узнаете, как менялся Пусан от времён войны до современного мегаполиса. Далее поднимемся по канатной дороге Сонгдо (Songdo Cable Car) — прямо над морем, между скалами и чайками. Виды на побережье и мосты особенно красивы под вечерним светом. Завершим день прогулкой по Songdo Skywalk и парку у моря — идеальное место, чтобы попробовать местный стритфуд и почувствовать атмосферу города-порта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Хэдон Ёнгунса (Haedong Yonggungsa) - буддийский храм, стоящий прямо на скалах у океана, с видами на волны и пагоды
- Рыбный рынок Чагальчи (Jagalchi Market) - крупнейший морской рынок Кореи, где можно увидеть живых морских обитателей и попробовать свежие морепродукты
- Деревня Гамчхон (Gamcheon Culture Village) - бывший посёлок беженцев, ставший арт-пространством с уличными галереями и разноцветными домами
- Канатная дорога Сонгдо (Songdo Cable Car) - полёт над морем с панорамами побережья, скал и мостов
- Songdo Skywalk - стеклянный мост над волнами, одно из самых фотогеничных мест города
- Парк Сонгним (Songnim Park) - прибрежная прогулочная зона с кафе и уличной едой, где можно расслабиться перед обратной дорогой
Что включено
- - Транспорт на автомобиле Chevrolet Orlando/n - Услуги гида-сопровождающего на русском языке/n - Wi-Fi и вода в автомобиле
Что не входит в цену
- - Билеты на канатную дорогу Songdo - 17 USD/n - Питание и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сеул
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, выезд из отеля в 7 утра.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
