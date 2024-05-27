Сеул - моя душа

Сеул - моя Душа! Погрузитесь в динамику южнокорейской столицы, посетив ключевые места, включая DDP, Гангнам Стайл, Лотте Тауэр и район Хондэ
"Сеул - моя Душа!" (Seoul is my Soul!) - это не просто слова, это лозунг города в 2023 году.

Чтобы понять столь трепетное отношение сеульцев к своему городу и ощутить всю
читать дальше

динамику южнокорейской столицы, мы побываем в ключевых местах и поговорим о современной жизни, культуре и модных тенденциях.

Запоминающаяся архитектура, аутентичные улицы, K-pop и многое другое - в нашей программе! Вас ожидает посещение DDP (Dongdaemun Design Plaza), арт-центра с выставками современного дизайнерского искусства, спроектированного Захой Хадид.

Вы увидите знаменитую статую "Гангнам Стайл", сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом.

Лотте Тауэр высотой 555 метров предложит вам обзорную площадку Seoul Sky с потрясающим видом на город.

Район Хондэ, центр молодёжно-студенческой жизни, удивит своими выступлениями начинающих групп и кафе Гарри Поттера. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года. Забираем из отеля и привозим обратно. Отдельно оплачиваются выставки в DDP, океанариум и обзорная площадка Seoul Sky

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный трансфер
  2. 🏙️ Уникальная архитектура
  3. 🎶 K-pop и молодёжная культура
  4. 📸 Отличные фотолокации
  5. 🌆 Обзорная площадка Seoul Sky

Что можно увидеть

  • DDP
  • Гангнам Стайл
  • Лотте Тауэр
  • Район Хондэ
Сеул - моя душа
Сеул - моя душа
Сеул - моя душа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • DDP (Dongdaemun Design Plaza) — арт-центр с выставками современного дизайнерского искусства. Здание было спроектировано легендарной Захой Хадид. Необычная и смелая архитектура станет отличным фоном для фото. А при желании зайдём внутрь на экспозицию.
  • Гангнам Стайл. Вы ещё не забыли этот хит? Согласен, его невозможно забыть. Вы увидите золотые руки в виде статуи, сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом. Неподалёку находятся и другие места притяжения — выставочный комплекс Samsung d’light, библиотека StarField, океанариум — осмотрим их снаружи или, если захотите, заглянем внутрь.
  • Лотте Тауэр. Изящная башня высотой 555 метров — это микс из офисов, отелей, магазинов и культурных пространств. Этот проект олицетворяет концепцию «вертикального города». Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху.
  • Район Хондэ — центр молодёжно-студенческой жизни. Вечером здесь часто выступают начинающие группы — кто знает, возможно, это будущие звёзды К-попа? В этом же районе можно заглянуть в кафе Гарри Поттера.

На экскурсии я делаю акцент на современном Сеуле, современной Южной Корее и модных тенденциях, которые она задаёт на мировой арене (К-поп, бьюти-индустрия и др.).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года. В ней 4 стандартных места + 2 на третьем ряду, которые больше подходят для подростков и детей.
  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно

Отдельно оплачиваются (по желанию):

  • Выставки в DDP (просто вход в здание бесплатный)
  • Океанариум — 33000 вон/чел.
  • Обзорная площадка Seoul Sky — 31 000 вон/чел.
  • Обед

Стоимость входных билетов может меняться в зависимости от сезона.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
В
27 мая 2024
Вячеслав, прекрасный человек, но сама экскурсия бестолковая, информации ноль, фактически вы получаете водителя на день, который отвезет вас в 3-4 локации, за очень много денег. Категорически не рекомендую. мы брали 4 экскурсии и все у разных гидов и есть с чем сравнить.
Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Сожалею, что для Вас за время экскурсии, информации было недостаточно, не актуальная или не интересная. Учту на будущее. Вячеслав, спасибо за отзыв.
Галина
29 апр 2024
Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиВечерниеЛетниеНа весь деньОбзорныеСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Сеула

Символы современного и древнего Сеула
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 2 чел.
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Сеул на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Экскурсия по Сеулу на авто: от старинных дворцов до современных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сеула, где встречаются вековые традиции и современность, на комфортабельной индивидуальной экскурсии на авто
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:30
23 июня в 10:30
385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сеуле
ХорошоТам