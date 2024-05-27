"Сеул - моя Душа!" (Seoul is my Soul!) - это не просто слова, это лозунг города в 2023 году.
Чтобы понять столь трепетное отношение сеульцев к своему городу и ощутить всю
Чтобы понять столь трепетное отношение сеульцев к своему городу и ощутить всю
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🏙️ Уникальная архитектура
- 🎶 K-pop и молодёжная культура
- 📸 Отличные фотолокации
- 🌆 Обзорная площадка Seoul Sky
Что можно увидеть
- DDP
- Гангнам Стайл
- Лотте Тауэр
- Район Хондэ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- DDP (Dongdaemun Design Plaza) — арт-центр с выставками современного дизайнерского искусства. Здание было спроектировано легендарной Захой Хадид. Необычная и смелая архитектура станет отличным фоном для фото. А при желании зайдём внутрь на экспозицию.
- Гангнам Стайл. Вы ещё не забыли этот хит? Согласен, его невозможно забыть. Вы увидите золотые руки в виде статуи, сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом. Неподалёку находятся и другие места притяжения — выставочный комплекс Samsung d’light, библиотека StarField, океанариум — осмотрим их снаружи или, если захотите, заглянем внутрь.
- Лотте Тауэр. Изящная башня высотой 555 метров — это микс из офисов, отелей, магазинов и культурных пространств. Этот проект олицетворяет концепцию «вертикального города». Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху.
- Район Хондэ — центр молодёжно-студенческой жизни. Вечером здесь часто выступают начинающие группы — кто знает, возможно, это будущие звёзды К-попа? В этом же районе можно заглянуть в кафе Гарри Поттера.
На экскурсии я делаю акцент на современном Сеуле, современной Южной Корее и модных тенденциях, которые она задаёт на мировой арене (К-поп, бьюти-индустрия и др.).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года. В ней 4 стандартных места + 2 на третьем ряду, которые больше подходят для подростков и детей.
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно
Отдельно оплачиваются (по желанию):
- Выставки в DDP (просто вход в здание бесплатный)
- Океанариум — 33000 вон/чел.
- Обзорная площадка Seoul Sky — 31 000 вон/чел.
- Обед
Стоимость входных билетов может меняться в зависимости от сезона.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я родился в Ташкенте, закончил ТашГосИФК. В Южной Корее живу с 2009 года. Моё стремление всегда познавать что-то новое, знакомиться с лёгкими, позитивными людьми и делиться с ними впечатлениями привело меня в сферу туризма 2015 году. Желаю всем хорошего настроения и новых ярких впечатлений!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
27 мая 2024
Вячеслав, прекрасный человек, но сама экскурсия бестолковая, информации ноль, фактически вы получаете водителя на день, который отвезет вас в 3-4 локации, за очень много денег. Категорически не рекомендую. мы брали 4 экскурсии и все у разных гидов и есть с чем сравнить.
Вячеслав
Ответ организатора:
Сожалею, что для Вас за время экскурсии, информации было недостаточно, не актуальная или не интересная. Учту на будущее. Вячеслав, спасибо за отзыв.
Галина
29 апр 2024
Провели сегодня замечательный день! Экскурсия была насыщенная, со сменой локаций, с интересными рассказами. Очень предупредительный, вежливый Вячеслав, исполнил все наши пожелания. Рекомендуем, интересно как взрослым так и детям. Наша дочка осталась в восторге!
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