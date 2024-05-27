"Сеул - моя Душа!" (Seoul is my Soul!) - это не просто слова, это лозунг города в 2023 году.Чтобы понять столь трепетное отношение сеульцев к своему городу и ощутить всю

динамику южнокорейской столицы, мы побываем в ключевых местах и поговорим о современной жизни, культуре и модных тенденциях. Запоминающаяся архитектура, аутентичные улицы, K-pop и многое другое - в нашей программе! Вас ожидает посещение DDP (Dongdaemun Design Plaza), арт-центра с выставками современного дизайнерского искусства, спроектированного Захой Хадид. Вы увидите знаменитую статую "Гангнам Стайл", сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом. Лотте Тауэр высотой 555 метров предложит вам обзорную площадку Seoul Sky с потрясающим видом на город. Район Хондэ, центр молодёжно-студенческой жизни, удивит своими выступлениями начинающих групп и кафе Гарри Поттера. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года. Забираем из отеля и привозим обратно. Отдельно оплачиваются выставки в DDP, океанариум и обзорная площадка Seoul Sky

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Сеуле

Вячеслав Ваш гид в Сеуле

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

DDP (Dongdaemun Design Plaza) — арт-центр с выставками современного дизайнерского искусства. Здание было спроектировано легендарной Захой Хадид. Необычная и смелая архитектура станет отличным фоном для фото. А при желании зайдём внутрь на экспозицию.

— арт-центр с выставками современного дизайнерского искусства. Здание было спроектировано легендарной Захой Хадид. Необычная и смелая архитектура станет отличным фоном для фото. А при желании зайдём внутрь на экспозицию. Гангнам Стайл. Вы ещё не забыли этот хит? Согласен, его невозможно забыть. Вы увидите золотые руки в виде статуи, сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом. Неподалёку находятся и другие места притяжения — выставочный комплекс Samsung d’light, библиотека StarField, океанариум — осмотрим их снаружи или, если захотите, заглянем внутрь.

Вы ещё не забыли этот хит? Согласен, его невозможно забыть. Вы увидите золотые руки в виде статуи, сможете сняться под музыку песни, которая играет здесь нон-стопом. Неподалёку находятся и другие места притяжения — выставочный комплекс Samsung d’light, библиотека StarField, океанариум — осмотрим их снаружи или, если захотите, заглянем внутрь. Лотте Тауэр. Изящная башня высотой 555 метров — это микс из офисов, отелей, магазинов и культурных пространств. Этот проект олицетворяет концепцию «вертикального города». Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху.

Изящная башня высотой 555 метров — это микс из офисов, отелей, магазинов и культурных пространств. Этот проект олицетворяет концепцию «вертикального города». Мы сможем подняться на самую высокую в стране обзорную площадку Seoul Sky, и вы рассмотрите город сверху. Район Хондэ — центр молодёжно-студенческой жизни. Вечером здесь часто выступают начинающие группы — кто знает, возможно, это будущие звёзды К-попа? В этом же районе можно заглянуть в кафе Гарри Поттера.

На экскурсии я делаю акцент на современном Сеуле, современной Южной Корее и модных тенденциях, которые она задаёт на мировой арене (К-поп, бьюти-индустрия и др.).

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Santa Fe 2021 года. В ней 4 стандартных места + 2 на третьем ряду, которые больше подходят для подростков и детей.

Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно

Отдельно оплачиваются (по желанию):

Выставки в DDP (просто вход в здание бесплатный)

Океанариум — 33000 вон/чел.

Обзорная площадка Seoul Sky — 31 000 вон/чел.

Обед

Стоимость входных билетов может меняться в зависимости от сезона.