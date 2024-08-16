Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Сейчас Корея - одна из ведущих мировых экономик, но так было не всегда.
Прогулка по Сеулу поможет проследить путь развития страны - от буддистского храма к футуристичной мэрии, от средневекового дворца читать дальше
к площади гражданской активности.
Сеульская мэрия впечатляет своим футуристичным дизайном, а ручей Чонгечон, ранее трущобы, теперь стал современным местом отдыха.
Площадь Кванхвамун - эпицентр протестов и демонстраций, а дворец Кенбоккун перенесет вас в средневековую Корею. Фольклорный музей и улица Инсадонг познакомят с культурой и традициями корейцев. Храм Чогеса - сердце корейского дзен-буддизма, где можно полюбоваться узорами «танчхон»
Сеульская мэрия, будто из фантастического фильма. Стекло, сталь и… висячие сады прямо внутри здания. И войти сюда может абсолютно любой!
Ручей Чонгечон. После реставрации здесь появилась современная набережная и пространство для отдыха — но когда-то тут находились трущобы. Я покажу фотографии и вы поймёте, как изменилась страна за несколько десятков лет.
Площадь Кванхвамун, ставшая настоящей площадью свободы. Здесь проходят выступления и демонстрации. Я расскажу, когда и почему она становилась эпицентром протестов.
Дворец Кенбоккун с тронным залом. Перенесемся в средневековую Корею. А чтобы погружение во времена династии Чосон было полным, можно примерить национальные костюмы (сообщите об этом заранее).
Фольклорный музей. Здесь вы сможете ближе познакомиться с культурой корейцев, понять, как жили в стране раньше — и как сейчас. А знаете ли вы про матриархат в Корее? Я расскажу!
Инсадонг. Живописная улица, где вы окунетесь в жизнерадостную атмосферу и сможете купить традиционные сувениры и поделки.
Храм Чогеса, который считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вы полюбуетесь разноцветными узорами «танчхон». И узнаете об особенностях религии в Корее.
Организационные детали
Экскурсия начнётся у вашего отеля, если вы остановились в центре Сеула, или у мэрии Сеула, если вы остановились в другом месте. За доплату я могу организовать трансфер — подробности в переписке
Дополнительно оплачивается заказ в кафе (по желанию) и вход во дворец Кенбоккун — $2,5 за чел.
По желанию за доплату программу можно расширить и добавить посещение деревни Пукчон или рынка Кванджан — сообщите об этом в переписке
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сеуле
Добрый день! Меня зовут Наталья, я этническая кореянка из Узбекистана, живу в Корее 10 лет. Русский — мой родной язык. Покажу вам интересные достопримечательности Кореи, расскажу про историю и культуру читать дальше
Кореи так, чтобы вы поняли цельную картину страны.
Сама я иммигрировала в Корею, выиграв несколько полных грантов от корейского правительства на учебу. Работа гидом — не моя основная, но мои гости говорят, что у меня получается проводить туры интереснее и лучше, чем у многих профессональных гидов. Им нравится моя энергия, коммуникационные навыки, открытость, позитивное мышление, и ответственность.
Основная моя работа — управление агентством по поступлению в лучшие ВУЗы Кореи. Я хорошо говорю на корейском и английском языках. Есть опыт работы медицинским переводчиком и координатором в пластической клинике, поэтому могу помочь и с бронированием клиник. У меня очень широкий круг интересов, я коммуникабельна и люблю людей, подстраиваюсь под запросы и стрессоустойчива.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эвелина
16 авг 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не только потрясающим гидом, но и невероятно увлечённым рассказчиком. Её глубокие знания истории и культуры читать дальше
Сеула сделали экскурсию не только информативной, но и невероятно увлекательной. Мы увидели много интересных мест и узнали массу нового благодаря её профессионализму и искреннему интересу к своему делу. Большое спасибо за отличный день и незабываемые впечатления!