Сейчас Корея - одна из ведущих мировых экономик, но так было не всегда.Прогулка по Сеулу поможет проследить путь развития страны - от буддистского храма к футуристичной мэрии, от средневекового дворца

к площади гражданской активности. Сеульская мэрия впечатляет своим футуристичным дизайном, а ручей Чонгечон, ранее трущобы, теперь стал современным местом отдыха. Площадь Кванхвамун - эпицентр протестов и демонстраций, а дворец Кенбоккун перенесет вас в средневековую Корею. Фольклорный музей и улица Инсадонг познакомят с культурой и традициями корейцев. Храм Чогеса - сердце корейского дзен-буддизма, где можно полюбоваться узорами «танчхон»

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сеульская мэрия, будто из фантастического фильма. Стекло, сталь и… висячие сады прямо внутри здания. И войти сюда может абсолютно любой!

Ручей Чонгечон. После реставрации здесь появилась современная набережная и пространство для отдыха — но когда-то тут находились трущобы. Я покажу фотографии и вы поймёте, как изменилась страна за несколько десятков лет.

Площадь Кванхвамун, ставшая настоящей площадью свободы. Здесь проходят выступления и демонстрации. Я расскажу, когда и почему она становилась эпицентром протестов.

Дворец Кенбоккун с тронным залом. Перенесемся в средневековую Корею. А чтобы погружение во времена династии Чосон было полным, можно примерить национальные костюмы (сообщите об этом заранее).

Фольклорный музей. Здесь вы сможете ближе познакомиться с культурой корейцев, понять, как жили в стране раньше — и как сейчас. А знаете ли вы про матриархат в Корее? Я расскажу!

Инсадонг. Живописная улица, где вы окунетесь в жизнерадостную атмосферу и сможете купить традиционные сувениры и поделки.

Храм Чогеса, который считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вы полюбуетесь разноцветными узорами «танчхон». И узнаете об особенностях религии в Корее.

Организационные детали