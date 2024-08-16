Экономическое чудо Кореи: как это было

Прогуляйтесь по Сеулу и узнайте, как Корея превратилась из бедной аграрной страны в мировую экономику. Мэрия, дворец, храм и многое другое ждут вас
Сейчас Корея - одна из ведущих мировых экономик, но так было не всегда.

Прогулка по Сеулу поможет проследить путь развития страны - от буддистского храма к футуристичной мэрии, от средневекового дворца
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к площади гражданской активности.

Сеульская мэрия впечатляет своим футуристичным дизайном, а ручей Чонгечон, ранее трущобы, теперь стал современным местом отдыха.

Площадь Кванхвамун - эпицентр протестов и демонстраций, а дворец Кенбоккун перенесет вас в средневековую Корею. Фольклорный музей и улица Инсадонг познакомят с культурой и традициями корейцев. Храм Чогеса - сердце корейского дзен-буддизма, где можно полюбоваться узорами «танчхон»

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный маршрут
  2. 🏛 Исторические достопримечательности
  3. 📸 Фотографии до и после
  4. 🎭 Примерка национальных костюмов
  5. 🕌 Буддистский храм
  6. 🛍 Традиционные сувениры
Экономическое чудо Кореи: как это было
Экономическое чудо Кореи: как это было
Экономическое чудо Кореи: как это было
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Сеульская мэрия
  • Ручей Чонгечон
  • Площадь Кванхвамун
  • Дворец Кенбоккун
  • Фольклорный музей
  • Инсадонг
  • Храм Чогеса

Описание экскурсии

Сеульская мэрия, будто из фантастического фильма. Стекло, сталь и… висячие сады прямо внутри здания. И войти сюда может абсолютно любой!

Ручей Чонгечон. После реставрации здесь появилась современная набережная и пространство для отдыха — но когда-то тут находились трущобы. Я покажу фотографии и вы поймёте, как изменилась страна за несколько десятков лет.

Площадь Кванхвамун, ставшая настоящей площадью свободы. Здесь проходят выступления и демонстрации. Я расскажу, когда и почему она становилась эпицентром протестов.

Дворец Кенбоккун с тронным залом. Перенесемся в средневековую Корею. А чтобы погружение во времена династии Чосон было полным, можно примерить национальные костюмы (сообщите об этом заранее).

Фольклорный музей. Здесь вы сможете ближе познакомиться с культурой корейцев, понять, как жили в стране раньше — и как сейчас. А знаете ли вы про матриархат в Корее? Я расскажу!

Инсадонг. Живописная улица, где вы окунетесь в жизнерадостную атмосферу и сможете купить традиционные сувениры и поделки.

Храм Чогеса, который считается сердцем корейского дзен-буддизма. Вы полюбуетесь разноцветными узорами «танчхон». И узнаете об особенностях религии в Корее.

Организационные детали

  • Экскурсия начнётся у вашего отеля, если вы остановились в центре Сеула, или у мэрии Сеула, если вы остановились в другом месте. За доплату я могу организовать трансфер — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачивается заказ в кафе (по желанию) и вход во дворец Кенбоккун — $2,5 за чел.
  • По желанию за доплату программу можно расширить и добавить посещение деревни Пукчон или рынка Кванджан — сообщите об этом в переписке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
16 авг 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не только потрясающим гидом, но и невероятно увлечённым рассказчиком. Её глубокие знания истории и культуры
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Сеула сделали экскурсию не только информативной, но и невероятно увлекательной. Мы увидели много интересных мест и узнали массу нового благодаря её профессионализму и искреннему интересу к своему делу. Большое спасибо за отличный день и незабываемые впечатления!

Хотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была неХотелось бы выразить огромную благодарность Наталье за замечательное дневное путешествие по достопримечательностям Сеула! Наталья была не

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