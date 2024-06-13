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Это будет далёкая поездка — но зато какая красивая! Ведь Пусан, место нашего назначения, это скалистые берега, лазурные воды пролива и зелень парков. Я познакомлю вас как с местной архитектурой — старинной и современной, так и с морской гастрономией. Мы побываем в атмосферном храме, на рыбном рынке, в корейских фавелах. А ещё прокатимся по канатной дороге.