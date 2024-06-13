Это будет далёкая поездка — но зато какая красивая! Ведь Пусан, место нашего назначения, это скалистые берега, лазурные воды пролива и зелень парков. Я познакомлю вас как с местной архитектурой — старинной и современной, так и с морской гастрономией. Мы побываем в атмосферном храме, на рыбном рынке, в корейских фавелах. А ещё прокатимся по канатной дороге.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наш день в Пусане начнётся с посещения величественного храма на берегу моря. Вы погрузитесь в атмосферу покоя и духовности и насладитесь видами.
- Из покоя — на большой и шумный рыбный рынок — самый крупный в Корее! Вы увидите живых морских обитателей и там же отобедаете.
- После обеда отправимся в путешествие по времени: посетим бывшую деревню беженцев. Вы прогуляетесь по узким улочкам корейских фавел и услышите их историю.
- И это ещё не все! Прокатимся по канатной дороге прямо над морем и полюбуемся невероятными пейзажами. Прогуляемся по парку и не забудем попробовать стритфуд, чтобы окончательно погрузиться в атмосферу местной культуры.
Во время экскурсии вы узнаете об историческом и текущем значении Пусана для Южной Кореи, какую роль город играл в годы Корейской войны и как он живёт сейчас.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Niro (кроссовер)
- Для компаний от 3 человек экскурсия может быть проведена на минивэне или микроавтобусе за дополнительную плату
- Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу (в том числе для гида) — 17$ и питание
- Выезд в 07:00, прибытие в Сеул поздно ночью. Общее время путешествия составит примерно 14 часов. Дорога из Сеула в Пусан занимает около 4 часов.
- По желанию можно продлить экскурсию на 1–2 дня или посетить город Кёнджу, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 73 туристов
Проживаю в Корее с 2015 года. Посетила все знаменитые и не очень популярные места, объехала Корею на своем авто в поисках интересных и аутентичных локаций и получила большое удовольствие отЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Сеул: гармония современности и традиций в одной экскурсии
Познайте все грани Сеула, от высоты небоскрёбов до уютных улочек Старого города, в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашей гостиницы
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кёнджу: Путешествие в сердце истории и культуры Древней Кореи
Погрузитесь в мир древней корейской цивилизации с индивидуальной экскурсией в Кёнджу, бывшей столицей государства Силла
13 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€840 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Сеула в Сораксан: история, природа и культура в одном путешествии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кореи, посетив заповедник Сораксан из Сеула. Комфорт, культура и природа ждут вас
Завтра в 05:00
17 июня в 05:00
€1 026 за человека