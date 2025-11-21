Описание тура
Страна Утренней Свежести - так, когда то давным давно, называли Корею. Сейчас это страна с выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой.
Знаменитая на весь мир своей поп культурой, а так же привлекающая нас, девушек, модой, косметикой и даже пластической хирургией. Традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение восхищают, а вежливость и улыбки людей сразу находят ответ.
А теперь представьте себе идеальный город. Какой он? После нашего путешествия ответ на этот вопрос будет только один: Такой, как Сеул!
Нас ждут чистые улицы, уютные кофейни, парки и просторные набережные, дворцы в окружении гор…
Как тут не влюбиться раз и навсегда?
Программа тура по дням
Знакомство с Сеулом
Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней. Здесь же наш гид начнёт рассказ про корейскую историю, ведь именно Токсогун стал резиденцией последнего короля Чосона.
Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.
Дворец Кёнбокгун, Букчон и корейская мода
Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.
Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.
Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.
После обеда и отдыха отправимся на самую модную улицу Сеула. Здесь вы найдете дома известных мировых и корейских брендов, pop up магазины косметики и кофейни с уникальным дизайном.
Кулинарный мастер класс и район Каннам
Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.
После обеда зайдем в самую знаменитую библиотеку Сеула.
Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)
Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.
Пусан. Морская столица Кореи
Садимся на поезд и едем в Пусан морскую столицу Кореи.
Сначала едем в Культурную деревню Камчхон, состоящую из множества цветных домиков.
Особенностью квартала являются дома, стоящие очень плотно друг к другу, каждый из которых выкрашен в какой либо яркий цвет, причём соседние дома всегда имеют различную окраску. Стены многих домов украшены росписями, а парапеты скульптурами, авторами которых выступили пусанские художники. Также отсюда открывается вид на весь город.
Вечером отправимся на самую популярную площадь города, где мы попробуем лучшие корейские уличные деликатесы.
Храм на скалах и прогулка вдоль берега моря
Завтракаем и идем кататься на мини трамваях вдоль берега моря. А потом отправляемся в храм, построенный в конце периода Корё и уникальный тем, что стоит прямо на скалах.
Невероятная панорама бескрайнего моря и волн, бьющихся о скалы.
Одна из причин популярности этого храма заключается в поверье, согласно которому искренняя молитва или желание, загаданное в храме, обязательно сбывается. У этого храма есть даже своего рода официальный лозунг храм, который исполняет хотя бы одно желание.
Университет Ихва и ночная жизнь Сеула
Утром возвращаемся в Сеул.
Посетим университет Ихва, первый женский университет в Корее. Многое в истории Кореи впервые было сделано именно в Университете Ихва: здесь обучались первая корейская женщина врач; первая женщина кандидат наук; первая корейская женщина адвокат; первая женщина судья в Конституционном суде и первая женщина премьер министр.
А вечером погрузимся в ночную жизнь Сеула в самом тусовочном районе города, посмотрим на выступления уличных артистов и попробуем корейское bbq.
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
И снова во дворец! На этот раз в Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
Во второй половине дня у нас в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.
Вечером отправимся в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить Крор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.
Сувон
Утром отправимся в город Сувон и посетим крепость Хвасон - цветущую крепость, живописную крепостную стену протяженностью 5,74 км, построенную в конце 16 века. Крепость Хвасон также входит в список всемирного наследия Юнеско.
Погуляем по тихим улочкам города, посетим ремесленные мастерские, где местные художники выставляют свои работы.
Возвращаемся в Сеул.
Посмотрим на знаменитое здание Дондемун плаза и заглянем в сувенирный магазин с мерчем Сеула.
В завершении нашей программы предлагаем побывать в корейской сауне, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием. Обратите внимание, что на период тура с 12 по 20 апреля цветение вишни уже закончится.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях
- Завтраки
- Билеты на поезд в Пусан
- Входные билеты по программе
- Аренда Ханбока премиум класса
- Экскурсии
- Сопровождение гида
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Все передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Мобильная съемка фото и рилз на протяжении всей поездки
- Оформление разрешения на въезд в Корею (только для граждан Рф)
- Кулинарный мастер класс
- Корейская сауна
- Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Услуги стилиста, прическа и аксессуары на фотосессии (вы можете заказать это отдельно, если хотите)
О чём нужно знать до поездки
Кому подойдёт формат девичника:
Тем, кто любит движение и впечатления. Наши поездки - это активный ритм: мы много гуляем пешком, переезжаем между городами, каждый день наполнен событиями.
Тем, кто ищет новые знакомства. Группы небольшие, до 10 человек. Это значит больше общения, личного участия и дружеская атмосфера.
Тем, кто открыт к новому. Мы показываем не только самые известные места, но и такие локации, где можно прочувствовать настоящую жизнь страны. Это может быть непривычная кухня, особые традиции или местные правила, которые мы тоже соблюдаем из уважения к культуре и людям.
Тем, кто знает: настроение в поездке мы создаём себе сами. Можно попасть под дождь или пролить кофе на платье - и всё равно превратить это в забавный момент. Если умеете ловить кайф даже в таких ситуациях, вам точно с нами по пути.
Обратите внимание: если вы планируете уделить много времени шопингу(больше пары часов в день) или хотите посетить косметолога в Корее, рекомендуем заложить дополнительные дни до или после основной программы.
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.
Визы
Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд К-Ета (оформляется онлайн).