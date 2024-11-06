История, современность, духовность: осенний отпуск в Южной Корее

Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Откройте для себя Южную Корею — одну из самых прогрессивных и контрастных стран мира, где бережно чтят древние традиции и гармонично вписывают современные небоскрёбы в многовековую застройку.

Погружение в историю и
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культуру начнётся в Сеуле: вы исследуете визитные карточки и разные кварталы мегаполиса, отведаете национальных блюд, покатаетесь на лодке и сможете сфотографироваться в ханбоках.

Затем посетите бывшую столицу — Кёнджу, где сосредоточено большое количество святынь и самобытных построек. Напоследок изучите Пусан и его окрестности.

Вы осмотрите архитектурные шедевры, погуляете по бамбуковому лесу и рыбному рынку, окажетесь в почти заброшенном «умном» городе Сонгдо и при желании расслабитесь в корейской бане, которая сильно отличается от привычных нам парных.

История, современность, духовность: осенний отпуск в Южной Корее
История, современность, духовность: осенний отпуск в Южной Корее
История, современность, духовность: осенний отпуск в Южной Корее

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* в Сеуле и Пусане, 1-местное — за доплату.

*Фото гостиницы предоставлены организатором для примера

Питание. Включены завтраки в отелях и приветственный ужин в 1-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включён билет на поезд Пусан – Сеул.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Гражданам РФ виза не нужна. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Гора Намсан, приветственный ужин

Встретим вас у аэропорта Сеула и доставим в отель. Заселение в 15:00, за доплату возможен ранний заезд. Вечером поднимемся на гору Намсан, откуда открываются отличные виды на город, и поужинаем в национальном ресторане.

Гора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужинГора Намсан, приветственный ужин
2 день

Историческая часть Сеула

Этот день посвятим исторической части Сеула. Погуляем по главной площади столицы Кванхвамун со множеством архитектурных достопримечательностей. Пройдёмся по набережной вдоль ручья, осматривая старинные и современные постройки. Зайдём в дворец Кенбоккун, где желающие смогут арендовать ханбоки (национальные костюмы) и сфотографироваться. Заглянем в квартал с традиционными домиками-ханок и на улицу еды и сувениров Инсадон.

Историческая часть СеулаИсторическая часть СеулаИсторическая часть СеулаИсторическая часть Сеула
3 день

Современная часть Сеула

Продолжим исследовать корейскую столицу и изучим её современную часть. Посетим самый густонаселённый и контрастный район Сеула Каннам, которому посвящён хит Gangnam Style, увидим памятник этому клипу. Поднимемся на смотровую площадку с прозрачным полом в небоскрёбе Lotte Tower, заглянем внутрь буддийского храма Поныса. Завершим сегодняшний променад прогулкой на кораблике по реке Ханган.

Современная часть СеулаСовременная часть СеулаСовременная часть СеулаСовременная часть Сеула
4 день

Прогулки по Кёнджу, переезд в Пусан

Покинем нынешнее сердце страны и поедем в бывшую столицу Кёнджу. Посетим главную святыню города — буддийский монастырь Пульгукса. Побываем в скальном храме Соккурам, в котором высечена огромная статуя Будды. Прогуляемся по улочкам традиционной деревни Гёхон и живописному деревянному мосту Вольчжонгё. Заглянем в дворец Тонгун и пройдёмся вдоль пруда. Вечером поедем в Пусан, где будем ночевать в ближайшие два дня.

Прогулки по Кёнджу, переезд в ПусанПрогулки по Кёнджу, переезд в ПусанПрогулки по Кёнджу, переезд в ПусанПрогулки по Кёнджу, переезд в Пусан
5 день

Монастырь, бамбуковый лес

Начнём день с завтрака и поездки в удивительный монастырь Хэдон Ёнгунса, вросший в скалы и нависающий над заливом. Полюбуемся красотой природы в бамбуковом лесу и вернёмся в отель отдохнуть. Желающим рекомендуем посетить корейскую баню.

Монастырь, бамбуковый лесМонастырь, бамбуковый лесМонастырь, бамбуковый лесМонастырь, бамбуковый лес
6 день

Прогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в Сеул

Утром побываем в почти заброшенном «умном» городе Сонгдо, куда ведёт канатная дорога. Затем отправимся на рыбный рынок, где можно выбрать свежайшие дары моря, которые нам тут же приготовят. Подкрепившись, поедем в деревню Камчхон, живописно раскинувшуюся у подножия горы. Вечером на поезде вернёмся в Сеул и отдохнём.

Прогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в СеулПрогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в СеулПрогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в СеулПрогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в Сеул
7 день

Возвращение домой

Проводим вас к аэропорту ко времени вашего рейса и попрощаемся. На этом наше приключение в Южной Корее завершено.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки и один ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Билет на поезд Пусан - Сеул
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Вечерние посиделки и игры
Что не входит в цену
  • Билеты в Сеул и обратно
  • Обеды и ужины
  • Посещение бани
  • Прокат национальных костюмов
  • Доплата за 1-местное размещение - $1100
  • Ранний заезд в отель (до 15:00) - по запросу
  • Сбор за электронное разрешение на въезд
Место начала и завершения?
Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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