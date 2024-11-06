Погружение в историю и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 8+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* в Сеуле и Пусане, 1-местное — за доплату.
*Фото гостиницы предоставлены организатором для примера
Питание. Включены завтраки в отелях и приветственный ужин в 1-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус. Также включён билет на поезд Пусан – Сеул.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Виза. Гражданам РФ виза не нужна. Необходимо оформить электронное разрешение на въезд (только для людей от 18 до 64 лет). Не менее чем за 72 часа до вылета нужно заполнить форму на английском языке на сайте www.k-eta.go.kr. Сбор можно оплатить только картой иностранного банка.
Программа тура по дням
Гора Намсан, приветственный ужин
Встретим вас у аэропорта Сеула и доставим в отель. Заселение в 15:00, за доплату возможен ранний заезд. Вечером поднимемся на гору Намсан, откуда открываются отличные виды на город, и поужинаем в национальном ресторане.
Историческая часть Сеула
Этот день посвятим исторической части Сеула. Погуляем по главной площади столицы Кванхвамун со множеством архитектурных достопримечательностей. Пройдёмся по набережной вдоль ручья, осматривая старинные и современные постройки. Зайдём в дворец Кенбоккун, где желающие смогут арендовать ханбоки (национальные костюмы) и сфотографироваться. Заглянем в квартал с традиционными домиками-ханок и на улицу еды и сувениров Инсадон.
Современная часть Сеула
Продолжим исследовать корейскую столицу и изучим её современную часть. Посетим самый густонаселённый и контрастный район Сеула Каннам, которому посвящён хит Gangnam Style, увидим памятник этому клипу. Поднимемся на смотровую площадку с прозрачным полом в небоскрёбе Lotte Tower, заглянем внутрь буддийского храма Поныса. Завершим сегодняшний променад прогулкой на кораблике по реке Ханган.
Прогулки по Кёнджу, переезд в Пусан
Покинем нынешнее сердце страны и поедем в бывшую столицу Кёнджу. Посетим главную святыню города — буддийский монастырь Пульгукса. Побываем в скальном храме Соккурам, в котором высечена огромная статуя Будды. Прогуляемся по улочкам традиционной деревни Гёхон и живописному деревянному мосту Вольчжонгё. Заглянем в дворец Тонгун и пройдёмся вдоль пруда. Вечером поедем в Пусан, где будем ночевать в ближайшие два дня.
Монастырь, бамбуковый лес
Начнём день с завтрака и поездки в удивительный монастырь Хэдон Ёнгунса, вросший в скалы и нависающий над заливом. Полюбуемся красотой природы в бамбуковом лесу и вернёмся в отель отдохнуть. Желающим рекомендуем посетить корейскую баню.
Прогулки по Пусану и окрестностям, возвращение в Сеул
Утром побываем в почти заброшенном «умном» городе Сонгдо, куда ведёт канатная дорога. Затем отправимся на рыбный рынок, где можно выбрать свежайшие дары моря, которые нам тут же приготовят. Подкрепившись, поедем в деревню Камчхон, живописно раскинувшуюся у подножия горы. Вечером на поезде вернёмся в Сеул и отдохнём.
Возвращение домой
Проводим вас к аэропорту ко времени вашего рейса и попрощаемся. На этом наше приключение в Южной Корее завершено.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 700
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Что включено
- Проживание
- Все завтраки и один ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Билет на поезд Пусан - Сеул
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Вечерние посиделки и игры
Что не входит в цену
- Билеты в Сеул и обратно
- Обеды и ужины
- Посещение бани
- Прокат национальных костюмов
- Доплата за 1-местное размещение - $1100
- Ранний заезд в отель (до 15:00) - по запросу
- Сбор за электронное разрешение на въезд