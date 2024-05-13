Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Авторский тур в Сеуле

Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии

Приглашаем отправиться в тур, который поможет погрузиться в атмосферу южной части Корейского полуострова.

Всего за три дня мы посетим два удивительных городка Южной Кореи и побываем в их самых интересных локациях.

Вас ждут парк гробниц Доривон, пруд Вольчи и традиционная деревня Кёчхон в Кёнджу, а также храм Хэдон Ёнгунса и самые живописные пляжи в Пусане.

Будем неспешно исследовать намеченные места, пробовать блюда корейской кухни и наслаждаться особой атмосферой этих городов.
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
20
мая
Ещё
даты

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой солнцезащитные крем и очки.

Проживание. В отелях, которые вы забронируете самостоятельно. При необходимости гид окажет помощь в поиске и бронировании.

Питание. В стоимость входят только обеды и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки (около 2 часов). До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном автомобиле Kia Niro.

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания и в общественных местах.

Программа тура по дням

1 день

Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи

Заберём вас от места проживания в Сеуле и поедем изучать самые интересные города Южной Кореи. Первая цель нашего маршрута — Кёнджу. По пути в столицу королевства Силла заедем пообедать.

По прибытии отправимся в храм Пульгукса, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся памятниками корейской буддийской культуры: позолоченными статуями сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи, каменными мостиками и увидим пагоды высотой более 10 метров. Погуляем по парку Доривон, где открыт доступ в королевскую гробницу. Также посетим обсерваторию.

После ужина нас ждёт отдых у пруда Вольчи. Рукотворный водоём спланирован так, что где бы ни находился человек, он не увидит весь пруд целиком.

Насладившись атмосферой Вольчи, поедем в место ночлега.

Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи
2 день

Достопримечательности Пусана

С утра выезжаем из гостиницы и отправляемся к деревянному мосту Вольджонге, самому большому в стране. Заглянем также в деревню Кёчхон и полакомимся традиционными корейскими сладостями.

Следующая остановка — Пусан. Здесь расположен крупнейший порт Южной Кореи, поэтому город считается морской столицей. Посетим храм Хэдон Ёнгунса, находящийся на склоне горы. Отсюда открывается потрясающий вид на Пусан и море.

После этого доберёмся до пляжа Хэундэ. Это один из самых красивых пляжей на берегу Корейского залива. Мягкий песок и тёплые волны — райское наслаждение. Заглянем на смотровую площадку и потом погуляем по пляжу Кваналли.

Поужинаем, и вы разместитесь в гостинице.

Достопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности Пусана
3 день

Культурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул

Утром выезжаем из гостиницы в Пусане.

Далее нас ждёт прогулка по культурной деревне Камчхон, во время которой вы узнаете её историю и сможете порадовать себя товарами из сувенирных лавок.

Затем прокатимся по канатной дороге и полюбуемся открывающимися видами, после — погуляем по парку и пообедаем стритфудом.

Наше путешествие подошло к концу. Вернёмся в Сеул. До новых встреч!

Культурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Транспортные расходы
  • Обеды и ужины
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Завтраки
  • Посещение дополнительных локаций
  • Стоимость тура указана для группы из 2-х человек
  • Для 3-х человек - 1850 $
  • Для 4-х человек - 2100 $
  • Вы можете подобрать подходящие Вам даты индивидуально вместе с гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 10:00
Завершение: Место вашего пребывания в городе Сеул, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сеула

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыПляжиМосты

Похожие туры из Сеула

Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Культура и природа Южной Кореи: от Сеула до острова Чеджу
Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
6 авг
20 авг
$2 700 за человека
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен
8 окт
5 ноя
$2 225 за человека
Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен
4 окт
14 окт
25 окт
158 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сеуле
Все туры из Сеула
All Airlines
ХорошоТам