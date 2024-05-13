Рекомендуем взять с собой солнцезащитные крем и очки.

Проживание. В отелях, которые вы забронируете самостоятельно. При необходимости гид окажет помощь в поиске и бронировании.

Питание. В стоимость входят только обеды и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки (около 2 часов). До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном автомобиле Kia Niro.

Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания и в общественных местах.