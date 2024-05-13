Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Всего за три дня мы посетим два удивительных городка Южной Кореи и побываем в их самых интересных локациях.
Вас ждут парк гробниц Доривон, пруд Вольчи и традиционная деревня Кёчхон в Кёнджу, а также храм Хэдон Ёнгунса и самые живописные пляжи в Пусане.
Будем неспешно исследовать намеченные места, пробовать блюда корейской кухни и наслаждаться особой атмосферой этих городов.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные крем и очки.
Проживание. В отелях, которые вы забронируете самостоятельно. При необходимости гид окажет помощь в поиске и бронировании.
Питание. В стоимость входят только обеды и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки (около 2 часов). До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном автомобиле Kia Niro.
Дети. Возможно участие с детьми от 2 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания и в общественных местах.
Программа тура по дням
Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи
Заберём вас от места проживания в Сеуле и поедем изучать самые интересные города Южной Кореи. Первая цель нашего маршрута — Кёнджу. По пути в столицу королевства Силла заедем пообедать.
По прибытии отправимся в храм Пульгукса, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся памятниками корейской буддийской культуры: позолоченными статуями сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи, каменными мостиками и увидим пагоды высотой более 10 метров. Погуляем по парку Доривон, где открыт доступ в королевскую гробницу. Также посетим обсерваторию.
После ужина нас ждёт отдых у пруда Вольчи. Рукотворный водоём спланирован так, что где бы ни находился человек, он не увидит весь пруд целиком.
Насладившись атмосферой Вольчи, поедем в место ночлега.
Достопримечательности Пусана
С утра выезжаем из гостиницы и отправляемся к деревянному мосту Вольджонге, самому большому в стране. Заглянем также в деревню Кёчхон и полакомимся традиционными корейскими сладостями.
Следующая остановка — Пусан. Здесь расположен крупнейший порт Южной Кореи, поэтому город считается морской столицей. Посетим храм Хэдон Ёнгунса, находящийся на склоне горы. Отсюда открывается потрясающий вид на Пусан и море.
После этого доберёмся до пляжа Хэундэ. Это один из самых красивых пляжей на берегу Корейского залива. Мягкий песок и тёплые волны — райское наслаждение. Заглянем на смотровую площадку и потом погуляем по пляжу Кваналли.
Поужинаем, и вы разместитесь в гостинице.
Культурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул
Утром выезжаем из гостиницы в Пусане.
Далее нас ждёт прогулка по культурной деревне Камчхон, во время которой вы узнаете её историю и сможете порадовать себя товарами из сувенирных лавок.
Затем прокатимся по канатной дороге и полюбуемся открывающимися видами, после — погуляем по парку и пообедаем стритфудом.
Наше путешествие подошло к концу. Вернёмся в Сеул. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Транспортные расходы
- Обеды и ужины
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Проживание
- Завтраки
- Посещение дополнительных локаций
- Стоимость тура указана для группы из 2-х человек
- Для 3-х человек - 1850 $
- Для 4-х человек - 2100 $
- Вы можете подобрать подходящие Вам даты индивидуально вместе с гидом