Описание тура
Страна Утренней Свежести - так, когда то давным давно, называли Корею. Сейчас это страна с выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой.
Знаменитая на весь мир своей поп культурой, а так же привлекающая нас, девушек, модой, косметикой и даже пластической хирургией. Традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение восхищают, а вежливость и улыбки людей сразу находят ответ.
А теперь представьте себе идеальный город. Какой он? После нашего путешествия ответ на этот вопрос будет только один: Такой, как Сеул!
Нас ждут чистые улицы, уютные кофейни, парки и просторные набережные, дворцы в окружении гор…
Как тут не влюбиться раз и навсегда?
Программа тура по дням
Знакомство с Сеулом
Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.
Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.
Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней. Здесь же наш гид начнёт рассказ про корейскую историю, ведь именно Токсогун стал резиденцией последнего короля Чосона.
Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.
Главный королевский дворец и пикник у реки Хан
Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.
Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.
Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.
Вечером едем к Дондемун плаза и заглянем в корейскую сауну, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.
Кулинарный мастер класс и храм Бонгынса
Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.
После обеда поедем в самую знаменитую библиотеку Сеула.
Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)
Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.
Прогулки у моря в г. Сокчо
Отправляемся в город у моря Сокчо.
Очень маленький и тихий прибрежный городок, где мы сможем увидеть жизнь за пределами мегаполиса. Гуляем по берегу, наслаждаемся морским воздухом. Обедаем в ресторанчике с морепродуктами и пьем кофе с видом на море.
Далее едем в горы Сораксан.
Национальный парк Сораксан с 1994 года кандидат в список Всемирного наследия Юнеско. На территории парка насчитывается свыше 2000 видов животных и более 1400 видов растений.
Ночь проведем в загородном отеле в окружении гор.
Самые красивые горы Южной Кореи. Сораксан
Утром завтракаем на территории парка и поднимаемся на гору.
Если останутся силы прогуляемся до водопадов. Природа национального парка Сораксан поражает своей красотой, а вид с вершин обязательно покорит ваши сердца.
Посетим храм, впервые построенный здесь в 590г.
К вечеру возвращаемся в Сеул.
Деревня ханок и ночная жизнь Сеула
Отправляемся в традиционную корейскую деревню у подножья гор.
А затем нас ждет невероятно красивый многовековой буддийский храм, который был построен в честь великого буддийского монаха по приказу короля династии Корё, в благодарность за спасение.
Посетим университет Ихва, первый женский университет в Корее. Многое в истории Кореи впервые было сделано именно в Университете Ихва: здесь обучались первая корейская женщина врач; первая женщина кандидат наук; первая корейская женщина адвокат; первая женщина судья в Конституционном суде и первая женщина премьер министр.
А вечером погрузимся в ночную жизнь Сеула в самом тусовочном районе города, посмотрим на выступления уличных артистов и попробуем корейское bbq.
Древний храм и башня Намсан
Сегодня в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.
Затем отправимся в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить К- рор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.
Вторая половина дня - свободное время для ваших личных хотелок.
Вечером рекомендуем посетить самое горячее шоу Сеула(по желанию, доп программа).
Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон
Возвращаемся к истории. На этот раз окажемся во дворце Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.
Далее посетим дворец Чангёнгун.
В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.
Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.
После обеда и отдыха отправимся в старейший корейский университет Сюнгюнгван и посмотрим на огромные деревья гинко, которым уже больше 400 лет. Здесь мы поговорим о корейской системе образования в эпоху Чосон и в наши дни.
Вечером предлагаем пройтись по набережной и устроить пикник у реки Хан, а также посмотреть шоу фонтанов с моста Банпо, занесенного в книгу рекордов Гиннеса.
Возвращение домой
Возвращение домой.
Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное проживание в комфортабельных отелях
- Завтраки
- Переезды между городами
- Входные билеты по программе
- Аренда премиум Ханбока
- Кулинарный мастер класс
- Экскурсии
- Сопровождение гида
- Транспортная карта с необходимым балансом
- Передвижения по маршруту (метро, автобус)
- Профессиональная фотосессия
- Мобильная съемка фото и видео на протяжении всей поездки
- Корейская сауна
- Оформление разрешения на въезд в Корею (только для граждан Рф)
- Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует вас по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Медицинская страховка
- Питание
- Услуги стилиста и аксессуары на фотосессии (по желанию)
- Вечернее шоу (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Кому подойдёт формат девичника:
Тем, кто любит движение и впечатления. Наши поездки - это активный ритм: мы много гуляем пешком, переезжаем между городами, каждый день наполнен событиями.
Тем, кто ищет новые знакомства. Группы небольшие, до 10 человек. Это значит больше общения, личного участия и дружеская атмосфера.
Тем, кто открыт к новому. Мы показываем не только самые известные места, но и такие локации, где можно прочувствовать настоящую жизнь страны. Это может быть непривычная кухня, особые традиции или местные правила, которые мы тоже соблюдаем из уважения к культуре и людям.
Тем, кто знает: настроение в поездке мы создаём себе сами. Можно попасть под дождь или пролить кофе на платье - и всё равно превратить это в забавный момент. Если умеете ловить кайф даже в таких ситуациях, вам точно с нами по пути.
Обратите внимание: если вы планируете уделить много времени шопингу(больше пары часов в день) или хотите посетить косметолога в Корее, рекомендуем заложить дополнительные дни до или после основной программы.
Пожелания к путешественнику
Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.
Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.
Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.
Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.
Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.
Визы
Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд (оформляется онлайн).