Описание тура

Страна Утренней Свежести - так, когда то давным давно, называли Корею. Сейчас это страна с выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой.

Знаменитая на весь мир своей поп культурой, а так же привлекающая нас, девушек, модой, косметикой и даже пластической хирургией. Традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение восхищают, а вежливость и улыбки людей сразу находят ответ.

А теперь представьте себе идеальный город. Какой он? После нашего путешествия ответ на этот вопрос будет только один: Такой, как Сеул!

Нас ждут чистые улицы, уютные кофейни, парки и просторные набережные, дворцы в окружении гор…

Как тут не влюбиться раз и навсегда?