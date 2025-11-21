Мои заказы

Тур в Южную Корею в формате девичника

Почувствуй себя героиней любимого фильма в нашем незабываемом путешествии в Южную Корею
Описание тура

Описание тура

Страна Утренней Свежести - так, когда то давным давно, называли Корею. Сейчас это страна с выдающейся историей, богатейшей культурой и восхитительной природой. Нежная в цветении сакуры весной, яркая от буйства красок осенью и волшебная в день первого снега зимой.

Знаменитая на весь мир своей поп культурой, а так же привлекающая нас, девушек, модой, косметикой и даже пластической хирургией. Традиции и обычаи, передающиеся из поколения в поколение восхищают, а вежливость и улыбки людей сразу находят ответ.

А теперь представьте себе идеальный город. Какой он? После нашего путешествия ответ на этот вопрос будет только один: Такой, как Сеул!

Нас ждут чистые улицы, уютные кофейни, парки и просторные набережные, дворцы в окружении гор…

Как тут не влюбиться раз и навсегда?

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сеулом

Встречаемся в аэропорту Сеула. Заселяемся в отель.

Обедаем в ресторанчике рядом с отелем, знакомимся и отправляемся исследовать город.

Старт нашей программы - площадь Гванхвамун и дворец Токсогун, он же Дворец добродетельного долголетия. Это место выглядит особенно атмосферно не только днем, но и при свете ночных огней. Здесь же наш гид начнёт рассказ про корейскую историю, ведь именно Токсогун стал резиденцией последнего короля Чосона.

Далее пройдемся вдоль канала Чхонгечхон, заглянем на улицу с множеством небольших ресторанчиков и неоновых вывесок, поужинаем и вернемся в отель отдыхать.

Знакомство с СеуломЗнакомство с СеуломЗнакомство с Сеулом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Главный королевский дворец и пикник у реки Хан

Начнем этот день с самого главного и красивого дворца эпохи Чосон - Кёнбоккуна, но сначала поднимемся на площадку с панорамным видом, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс с высоты.

Кёнбоккун или Дворец лучезарного сияющего счастья был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья.

Далее по плану деревня Букчон, где мы погуляем среди традиционных корейских домов. Аутентичная деревня Букчон представляет собой один из старейших районов, возникший вместе с дворцами еще в самом начале правления династии Чосон, и сохранившийся по сей день.

Вечером едем к Дондемун плаза и заглянем в корейскую сауну, это очень интересное и необычное место, совершенно не похожее на сауны в нашем понимании.

Главный королевский дворец и пикник у реки ХанГлавный королевский дворец и пикник у реки ХанГлавный королевский дворец и пикник у реки Хан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кулинарный мастер класс и храм Бонгынса

Утром нас ждет кулинарный мастер класс по приготовлению блюд корейской кухни. Преподаватель курса ведущая многочисленных телешоу и шеф повар с многолетним опытом. Здесь мы узнаем о корейской культуре еды, традициях и особенностях приготовления пищи.

После обеда поедем в самую знаменитую библиотеку Сеула.

Далее посетим храм Бонгынса, который был построен королём Вонсоном на его десятом году правления, в период династии Силла (794 г.)

Вечер проведем в самом богатом районе города - Каннаме. Каннам знаменит своими клиниками пластической хирургии, бутиками и небоскребами. Неоновые вывески, огромные экраны и стеклянные офисные здания отражают современный Сеул и стремительно быстрый темп жизни корейского общества.

Кулинарный мастер класс и храм БонгынсаКулинарный мастер класс и храм БонгынсаКулинарный мастер класс и храм Бонгынса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Прогулки у моря в г. Сокчо

Отправляемся в город у моря Сокчо.

Очень маленький и тихий прибрежный городок, где мы сможем увидеть жизнь за пределами мегаполиса. Гуляем по берегу, наслаждаемся морским воздухом. Обедаем в ресторанчике с морепродуктами и пьем кофе с видом на море.

Далее едем в горы Сораксан.

Национальный парк Сораксан с 1994 года кандидат в список Всемирного наследия Юнеско. На территории парка насчитывается свыше 2000 видов животных и более 1400 видов растений.

Ночь проведем в загородном отеле в окружении гор.

Прогулки у моря в г. СокчоПрогулки у моря в г. СокчоПрогулки у моря в г. Сокчо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Самые красивые горы Южной Кореи. Сораксан

Утром завтракаем на территории парка и поднимаемся на гору.

Если останутся силы прогуляемся до водопадов. Природа национального парка Сораксан поражает своей красотой, а вид с вершин обязательно покорит ваши сердца.

Посетим храм, впервые построенный здесь в 590г.

К вечеру возвращаемся в Сеул.

Самые красивые горы Южной Кореи. СораксанСамые красивые горы Южной Кореи. СораксанСамые красивые горы Южной Кореи. Сораксан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Деревня ханок и ночная жизнь Сеула

Отправляемся в традиционную корейскую деревню у подножья гор.

А затем нас ждет невероятно красивый многовековой буддийский храм, который был построен в честь великого буддийского монаха по приказу короля династии Корё, в благодарность за спасение.

Посетим университет Ихва, первый женский университет в Корее. Многое в истории Кореи впервые было сделано именно в Университете Ихва: здесь обучались первая корейская женщина врач; первая женщина кандидат наук; первая корейская женщина адвокат; первая женщина судья в Конституционном суде и первая женщина премьер министр.
А вечером погрузимся в ночную жизнь Сеула в самом тусовочном районе города, посмотрим на выступления уличных артистов и попробуем корейское bbq.

Деревня ханок и ночная жизнь СеулаДеревня ханок и ночная жизнь СеулаДеревня ханок и ночная жизнь Сеула
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Древний храм и башня Намсан

Сегодня в программе самое романтичное место города и визитная карточка Сеула - башня Намсан, вид с нее просто сказочный.

Затем отправимся в район Мендон, где вы сможете попробовать корейский стрит фуд, посетить К- рор магазины и магазины косметики. Мы подробно расскажем вам о корейской системе ухода за кожей и посоветуем самые популярные средства.

Вторая половина дня - свободное время для ваших личных хотелок.

Вечером рекомендуем посетить самое горячее шоу Сеула(по желанию, доп программа).

Древний храм и башня НамсанДревний храм и башня НамсанДревний храм и башня Намсан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Почувствуй себя принцессой эпохи Чосон

Возвращаемся к истории. На этот раз окажемся во дворце Чандукгун, который входит в список всемирного наследия Юнеско.

Далее посетим дворец Чангёнгун.

В этих дворцах мы устроим фотосессию в ханбоках, традиционной корейской одежде.

Фотограф сделает для вас как групповые, так и индивидуальные фото. Мы выбрали данные локации для съемки не случайно, ведь в отличии от главного дворца, здесь намного меньше туристов, а значит никто не помешает нам сделать удачные кадры.

После обеда и отдыха отправимся в старейший корейский университет Сюнгюнгван и посмотрим на огромные деревья гинко, которым уже больше 400 лет. Здесь мы поговорим о корейской системе образования в эпоху Чосон и в наши дни.

Вечером предлагаем пройтись по набережной и устроить пикник у реки Хан, а также посмотреть шоу фонтанов с моста Банпо, занесенного в книгу рекордов Гиннеса.

Почувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи ЧосонПочувствуй себя принцессой эпохи Чосон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Возвращение домой

Возвращение домой.

Если после завершения программы вы хотите самостоятельно продолжить знакомство со страной и отправиться в другие города или на остров Чеджу, мы можем помочь вам с маршрутом и бронированием.

Возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное проживание в комфортабельных отелях
  • Завтраки
  • Переезды между городами
  • Входные билеты по программе
  • Аренда премиум Ханбока
  • Кулинарный мастер класс
  • Экскурсии
  • Сопровождение гида
  • Транспортная карта с необходимым балансом
  • Передвижения по маршруту (метро, автобус)
  • Профессиональная фотосессия
  • Мобильная съемка фото и видео на протяжении всей поездки
  • Корейская сауна
  • Оформление разрешения на въезд в Корею (только для граждан Рф)
  • Если вы хотите посетить косметологическую клинику в Сеуле, напишите нам заранее, мы свяжем вас с менеджером, который проконсультирует вас по стоимости и вариантам процедур. В самой клинике вас также будет сопровождать русскоговорящий консультант (его сопровождение бесплатно)
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Медицинская страховка
  • Питание
  • Услуги стилиста и аксессуары на фотосессии (по желанию)
  • Вечернее шоу (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Кому подойдёт формат девичника:

  • Тем, кто любит движение и впечатления. Наши поездки - это активный ритм: мы много гуляем пешком, переезжаем между городами, каждый день наполнен событиями.

  • Тем, кто ищет новые знакомства. Группы небольшие, до 10 человек. Это значит больше общения, личного участия и дружеская атмосфера.

  • Тем, кто открыт к новому. Мы показываем не только самые известные места, но и такие локации, где можно прочувствовать настоящую жизнь страны. Это может быть непривычная кухня, особые традиции или местные правила, которые мы тоже соблюдаем из уважения к культуре и людям.

  • Тем, кто знает: настроение в поездке мы создаём себе сами. Можно попасть под дождь или пролить кофе на платье - и всё равно превратить это в забавный момент. Если умеете ловить кайф даже в таких ситуациях, вам точно с нами по пути.

Обратите внимание: если вы планируете уделить много времени шопингу(больше пары часов в день) или хотите посетить косметолога в Корее, рекомендуем заложить дополнительные дни до или после основной программы.

Пожелания к путешественнику

Возрастные ограничения: от 18 до 50 лет.

Наши девичники - это про лёгкость, активность и общение на одной волне.

Данный формат не рассчитан на участие детей, даже в сопровождении взрослых, но мы можем сделать исключение для девочек-подростков, строго в сопровождении мамы.

Если вам больше 50, программа может оказаться для вас слишком интенсивной физически, а также может появиться ощущение, что интересы и энергия группы отличаются.

Мы хотим, чтобы каждая чувствовала себя комфортно и по темпу, и по настроению.

Визы

Виза гражданам России не требуется. Для въезда необходимо оформить обязательное для всех разрешение на въезд (оформляется онлайн).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Привет! Я - Ира, и уже более 6 лет я создаю путешествия в формате девичников. 13 лет назад я села в самолёт без обратного билета… И сейчас за моими плечами 34
читать дальше

страны (пока), 10+ лет жизни в Китае, сотни пройденных маршрутов и десятки групп, которые доверили мне самое дорогое - свой отпуск) Моя жизнь - это бесконечные чемоданы, аэропорты и смена локаций. А ещё это красота: моря и горы, огни ночных улиц, эмоции, встречи с сотнями новых людей, моменты, от которых дух захватывает, и города, которые ощущаются как ДОМ. С виду я серьёзный человек, с учебниками истории в качестве настольных книг… но мой рюкзак, увешанный значками с персонажами из аниме, выдаёт мою вторую личность. Люблю хайкинг так же, как корейские аджосси, дорамщица со стажем, шопоголик и жертва маркетинга - поэтому все корейские бьюти-новинки пробую одна из первых. Большую часть контента снимаю сама(спасибо худ. образованию), так что периодически таскаю с собой камеру и делаю девочкам воспоминания о поездке. Если честно, я давно поняла: путешествие - это не про маршрут, это про состояние. Это про лёгкость, внутреннюю свободу, возможность быть собой и ощущение, что ты не просто турист, а герой новой истории. Своей. Именно такой подход я вложила в наши поездки - без гонки по достопримечательностям и душных экскурсий, с учётом баланса между "увидеть" и "почувствовать". Для меня каждое путешествие - шанс понять себя и мир вокруг, увидеть красоту не только в природе или архитектуре, но и в простых вещах, в повседневной жизни и, конечно же, в людях. И, кто знает, может, следующая история - про тебя?

