Авторские туры в Сеуле

Туры по городам Южной Корее
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Билеты
11 дней
Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, до 12:00
25 окт
6 ноя
$2 890 за билет
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
Увидеть панораму с горы, расслабиться в традиционной бане и попробовать корейскую курочку с пивом
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
10 сен
8 окт
5 ноя
$2 225 за человека
Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Семейное путешествие: Сеул, Сокчхо и Чеджудо - культура, природа и отдых
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
24 сен
4 окт
14 окт
25 окт
158 000 за человека
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: Кёнджу и Пусан - сердце Южной Кореи
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Место вашего пребывания в городе Сеул, 10:00
13 мая
14 мая
15 мая
16 мая
$1 890 за всё до 2 чел.
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
🚗 На машине
Авторский тур
15 дней
Азия как на ладони: Корея, Камбоджа, Вьетнам - путешествие с экскурсиями
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Азии. Откройте для себя уникальное сочетание культур
Аэропорт Сеула, время зависит от ваших рейсов
16 ноя
2 янв
22 фев
22 мар
$2 530 за человека
Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Культура и природа Южной Кореи: от Сеула до острова Чеджу
Прокатиться на яхте по заливу, примерить традиционные костюмы и попробовать корейскую еду
Сеул, аэропорт Инчхон, 12:00
6 авг
20 авг
$2 700 за человека

Что посмотреть в Сеуле на экскурсиях?

Туристов со всего мира привлекает богатство необычных исторических памятников, созданных под влиянием нескольких азиатских культур. В окрестностях города располагаются три парка развлечений с головокружительными аттракционами, каждый из которых в год посещает 8 млн человек. Сеул богат торговыми центрами, где можно купить любые товары. На улицах города можно посмотреть как готовят традиционную корейскую еду

Местные экскурсоводы

Хотите посетить город будущего, увидеть последние технические новинки и в то же время проследить историю корейской нации? Тогда вам обязательно нужно побывать в Сеуле! У нас на сайте ХорошоТАМ можно забронировать экскурсионный тур в Южную Корею. Лучшие гиды, владеющие русским языком, будут сопровождать вас по городу и окрестностям во время пребывания. Выберете время для путешествия!

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    4 июля 2023
    Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
    Это было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть все основные достопримечательности и в тоже время просто погулять по обычным улицам, заглянуть в местные магазинчики, насладиться повседневной жизнью местных жителей. Еда- отдельное удовольствие в поездке. Всегда очень вкусно и аутентично, плюс, учитываются все предпочтения и особенности питания. Отели- комфортабельные, чистые с удобной транспортной доступностью. В Пусане- первая линия рядом с пляжем. Но главное, это люди. Именно благодаря заботе и внимательному отношению организаторов эта поездка стала такой душевной и полной впечатлений. Порекомендовала всем желающим поехать в Корею в ближайшее время
    Это было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть всеЭто было восхитительное путешествие с полным погружением в жизнь Кореи. Прекрасно распланированная программа позволила увидеть все
  • М
    Марина
    28 июня 2023
    Культура и природа Южной Кореи: Сеул, Пусан и остров Чеджу
    Очень бы хотела поблагодарить Наталью и Лизу за возможность осуществить свою мечту - посетить Южную Корею! Это незабываемые впечатления и масса положительных эмоций. Наталья помогла с оформлением Кет-а, и сориентировала по заполнению документов по прилету. А встречала нас замечательный гид, любящий свою работу, Лиза. Тур состоял из самых интересных мест для новичка в стране. Мы посетили Дворец Кенбоккун, Lotter Tower, несколько k-pop мест, прогулялись по ночному городу и покушали вкусной еды. Также побывали в Пусане, прокатились на фуникулере и даже успели искупаться в море! А на Чеджу мы посетили чайную плантацию, острова Удо и Согвипо, побывали на местном рынке и попробовали уличную еду, а также отменные мандарины с Чеджу! Нас научили ориентироваться в городе, в метро, в местной еде. Лиза всегда готова была помочь и подсказать по любым вопросам даже за рамками программы тура. Поскольку мы оставались после тура еще на неделю самостоятельной жизни, то ее советы нам очень помогли. Спасибо, что вместе посмотрели Сеул, примерили чудесные ханбоки, посетили Пусан и испытали зиплайн!!:) Очень рада, что у нас были такие проводники! Удачи вам и побольше гостей!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу

Самые популярные туры в Сеуле
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Путешествие по Южной Корее: два мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
  2. Осеннее путешествие в Южную Корею: колоритный Сеул и морской Пусан
  3. Тур-знакомство для всей семьи: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
  4. Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
  5. Азия как на ладони: Корея, Камбоджа и Вьетнам с экскурсиями и пляжным отдыхом
Сколько стоит тур в Сеуле в апреле 2024
Сейчас в Сеуле можно забронировать 6 авторских туров от $1 890 до $158 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Познакомьтесь с живописным Сеулом через туры в Сеуле на русском языке. Наши туры для русскоговорящих гостей города позволят вам насладиться красотой и разнообразием местных мест и культурных объектов. Вас ждут захватывающие истории и интересные факты от русскоговорящих гидов, которые сделают ваше приключение по-настоящему особенным
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