Полезная информация о Тэгу

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Местное время в Тэгу
05:1109
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаТэгу
По-английскиDaegu
Столица регионаТэгу является столицей региона
Население города2 566 540 чел.
АэропортТэгу TAE
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота45 м. от уровня моря

Где находится Тэгу на карте

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Тэгу

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