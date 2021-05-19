Полезная информация об Ульсане
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Местное время в Ульсане
07:0359
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Южная Корея
|Название города
|Ульсан
|По-английски
|Ulsan
|Столица региона
|Ульсан является столицей региона
|Население города
|962 865 чел.
|Аэропорт
|Ульсан USN
|Часовой пояс
|Asia/Seoul
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Ульсан на карте
Ульсан