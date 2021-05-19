Полезная информация об Ульсане

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Местное время в Ульсане
07:0359
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаЮжная Корея
Название городаУльсан
По-английскиUlsan
Столица регионаУльсан является столицей региона
Население города962 865 чел.
АэропортУльсан USN
Часовой поясAsia/Seoul
Средняя высота10 м. от уровня моря

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