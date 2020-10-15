Как добраться до Ульсана на самолёте
В Ульсане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ulsan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ульсана
- Ульсан USNUlsan Airport
Самые дешёвые билеты в Ульсан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из Чеджу
|1 020
|1ч 5м
|15.10.2020
|из Сеула
|1 429
|1ч
|01.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|36 894
|37ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из Ялты
|146 943
|40ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ульсана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ульсана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Чеджу и Сеул
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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону