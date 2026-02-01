Найдено 3 тура в категории « Групповые » в Цхинвале на русском языке, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Цхинвалу в категории «Групповые» Самые популярные туры этой рубрики в Цхинвале Природа, святыни, крепости Южной Осетии: персональный джип-выезд в формате «всё включено»; Этно-гастрономические изыски Южной Осетии за 4 дня; На джипе по горам, сёлам, древностям Южной Осетии в мини-группе. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Цхинвале в феврале 2026 Сейчас в Цхинвале в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Забронируйте групповые туры в Цхинвале из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Цхинвала по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Осетии