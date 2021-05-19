Полезная информация о Джубе

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Местное время в Джубе
01:0405
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇸 Южный Судан
Название городаДжуба
По-английскиJuba
Это столицаДжуба является столицей Южного Судана
Население города450 000 чел.
АэропортДжуба JUB
Часовой поясAfrica/Juba
Средняя высота518 м. от уровня моря

Где находится Джуба на карте

Джуба фото города
Джуба

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