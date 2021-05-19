Полезная информация о Джубе
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Местное время в Джубе
01:0405
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇸 Южный Судан
|Название города
|Джуба
|По-английски
|Juba
|Это столица
|Джуба является столицей Южного Судана
|Население города
|450 000 чел.
|Аэропорт
|Джуба JUB
|Часовой пояс
|Africa/Juba
|Средняя высота
|518 м. от уровня моря
Где находится Джуба на карте
Джуба