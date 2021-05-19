Всё о Лусаке

Полезная информация о Лусаке

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Местное время в Лусаке
00:0440
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаЛусака
По-английскиLusaka
Это столицаЛусака является столицей Замбии
Население города1 267 440 чел.
АэропортЛусака LUN
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 277 м. от уровня моря

Где находится Лусака на карте

Лусака фото города
Лусака

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