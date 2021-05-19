Полезная информация о Лусаке
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Местное время в Лусаке
00:0440
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Лусака
|По-английски
|Lusaka
|Это столица
|Лусака является столицей Замбии
|Население города
|1 267 440 чел.
|Аэропорт
|Лусака LUN
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 277 м. от уровня моря
Где находится Лусака на карте
Лусака
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