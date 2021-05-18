Полезная информация о Ндоле
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Местное время в Ндоле
22:1115
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇿🇲 Замбия
|Название города
|Ндола
|По-английски
|Ndola
|Столица региона
|Ндола является столицей региона
|Население города
|394 518 чел.
|Аэропорт
|Ндола NLA
|Часовой пояс
|Africa/Lusaka
|Средняя высота
|1 307 м. от уровня моря
Где находится Ндола на карте
Ндола
Когда лучше лететь в Ндолу