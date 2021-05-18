Полезная информация о Ндоле

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Местное время в Ндоле
22:1115
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇿🇲 Замбия
Название городаНдола
По-английскиNdola
Столица регионаНдола является столицей региона
Население города394 518 чел.
АэропортНдола NLA
Часовой поясAfrica/Lusaka
Средняя высота1 307 м. от уровня моря

Где находится Ндола на карте

Ндола фото города
Ндола

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