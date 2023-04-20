В путь по живописным местамПриглашаем на пешую прогулку по достопримечательностям села Ачанадара, которое славится своим сортом винограда. Маршрут идеально подойдет для новичков, только открывающих для себя мир треккинга. Опытные гиды предоставляют полное сопровождение и помощь на маршруте.

Что вы увидите:Мы полюбуемся на многовековые платаны и увидим впечатляющее «Древо жизни», которому более 860 лет. Прогуляемся к сказочной пещере Хабю. Она уникальна тем, что протяженность исследованных ходов более 10 км, а вход в пещеру находится среди пышной растительности. По дну пещеры протекает одноименная речка. Пещера разделена на залы и галереи множеством сифонов. Первые залы могут увидеть все желающие, в дальние залы можно попасть только со специальным оборудованием.

Увидим и услышим водопады Курочкина (назван в честь советского геолога Курочкина), а также водопад Птичий — свое название водопад получил из-за высоты, на которой располагается, так как забравшись на верхушку можно увидеть Рицинский национальный парк и озеро Рица с высоты птичьего полета. Так же на нашем пути встретится водопад Бычья голова — если смотреть под определенным углом на нагромождение огромных валунов, то очертания похожи на голову быка.