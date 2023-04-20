Ачандарские водопады
Приглашаем на пешую прогулку по достопримечательностям села Ачанадара, которое славится своим сортом винограда. Маршрут идеально подойдет для новичков, только открывающих для себя мир треккинга. Опытные гиды предоставляют полное сопровождение и помощь на маршруте.
Мы посетим сказочную пещеру Хабю, удивительные Ачанадарские водопады, посмотрим на впечатляющее «Древо жизни», которому более 860 лет. И, конечно же, вы сможете сделать самые яркие и атмосферные фото.
Мы посетим сказочную пещеру Хабю, удивительные Ачанадарские водопады, посмотрим на впечатляющее «Древо жизни», которому более 860 лет. И, конечно же, вы сможете сделать самые яркие и атмосферные фото.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Древо Жизни - 860 лет
- Пещера Хабю
- Водопады Курочкина
- Водопады Птичий и Бычья голова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В путь по живописным местамПриглашаем на пешую прогулку по достопримечательностям села Ачанадара, которое славится своим сортом винограда. Маршрут идеально подойдет для новичков, только открывающих для себя мир треккинга. Опытные гиды предоставляют полное сопровождение и помощь на маршруте.
Что вы увидите:Мы полюбуемся на многовековые платаны и увидим впечатляющее «Древо жизни», которому более 860 лет. Прогуляемся к сказочной пещере Хабю. Она уникальна тем, что протяженность исследованных ходов более 10 км, а вход в пещеру находится среди пышной растительности. По дну пещеры протекает одноименная речка. Пещера разделена на залы и галереи множеством сифонов. Первые залы могут увидеть все желающие, в дальние залы можно попасть только со специальным оборудованием.
Увидим и услышим водопады Курочкина (назван в честь советского геолога Курочкина), а также водопад Птичий — свое название водопад получил из-за высоты, на которой располагается, так как забравшись на верхушку можно увидеть Рицинский национальный парк и озеро Рица с высоты птичьего полета. Так же на нашем пути встретится водопад Бычья голова — если смотреть под определенным углом на нагромождение огромных валунов, то очертания похожи на голову быка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора проводника (сопровождение на маршруте, помощь в укладке рюкзака и подгонке под ваш рост, обустройство лагеря, приготовление еды, первая медицинская помощь при необходимости)
- Трансфер от точки сбора до старта маршрута и обратно
- Трехразовое питание
- Групповая аптечка
- Входной билет в пещеру
- Места для стоянок под палатку
- Что не входит
- Аренда снаряжения
- Трансфер на точку сбора группы
- Место начала и завершения?
- г. Гудаута, Лыхнинский поврот
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- При необходимости есть прокат снаряжения: палатка
- Спальник
- Коврик
- Рюкзак
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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